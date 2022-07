Nasce Unione Popolare per rilanciare la sinistra, quella vera

Il movimento guidato da De Magistris e promosso con Prc e Pap fa un altro passo verso l’unità. Presente l’europarlamentare francese del partito di Mélenchon.

Ieri (09/07/2022) è partito il percorso verso l’unione popolare. Si tratta di un’ottima partenza.

Non solo per la presenza di tante compagne e compagni, il doppio di quello che la sala poteva contenere.

Non solo per la presenza di varie esperienze di lotta sociale, dai portuali di Genova ai No Tav della Val Susa.

Non solo per la presenza di varie esperienza sindacali, dalla Cgil all’USB.

Non solo per le diverse provenienze politiche di molti dei protagonisti: Parlamentari ex 5 stelle, diverse organizzazioni della sinistra di alternativa, ambientalisti, pacifisti, amministratori locali alternativi ….

Il punto è che tutte queste soggettività erano presenti ieri solo in minima parte rispetto alle possibilità espansive di questo progetto politico finalizzato al cambiamento.

L’assemblea ha scelto chiaramente la strada dell’alternativa ai poli politici esistenti e lo ha fatto senza estremismi: lo ha fatto mettendo al centro parole d’ordine popolari, come pace, sanità pubblica, istruzione pubblica, reddito minimo, diritti eguali per tutt@.

In altri termini ieri si è vista, in nuce , la possibilità di una sinistra di popolo, tanto alternativa quanto concreta.

Si tratta adesso di fare un passo in avanti, costruendo, a partire dai territori, un vero e proprio movimento politico di massa finalizzato alla costruzione dell’Unità popolare.

Questa è la sfida che ci attende: intrecciare la costruzione del conflitto sociale con la costruzione del movimento politico in forme democratiche e partecipate.

Al lavoro e alla lotta compagne e compagni.

Paolo Ferrero PRC