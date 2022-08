MOVIMENTI SEPARATISTI IN NIGERIA.

Mappa della Nigeria, una nazione inventata



Francesco Cecchini



Il nome Nigeria deriva dal fiume Niger, che l’ attraversa da nordovest fino a sfociare a sud nell’oceano Atlantico. Più precisamente è la contrazione di Nigeria ed area. Area del Niger. I nigeriani comunque la chiamano in pidgin Naija. Si Il pidgin nigeriano il cui vocabolario è influenzato innanzitutto dall’ingleese, ma anche dal portoghese e da lingue locali, variando da una regione all’altra, poiché in ogni area geografica della Nigeria esiste una lingua predominante. Anche se in passato il pidgin nigeriano era discriminato, in quanto considerato un dialetto di basso livello, oggi tutti i nigeriani lo parlano anche coloro che hanno studiato in Inghilterra o negli Stati Uniti. E’ l’unico idioma unificante della Nigeria, manca poco che diventi lingua ufficiale, anche se non lo è ancora.

La Nigeria non esiste, è un’ invenzione del colonialismo britannico, che ha tracciato linee di confine. La Costituzione Macpherson diede corpo nel 1954 alla Federazione della Nigeria che accedette alla piena indipendenza il primo ottobre 1960, sotto l’occhio benevolo degli ex padroni britannici. Divenne repubblica nel 1963 restando nel Commonwealth e fu caratterizzata da inconciliabili contrasti d’ordine etnico, religioso e politico fra le tre maggiori regioni o meglio nazioni, Hausa, Igbo e Yorubà. Significativa di questa situazione fu la guerra del Biafra iniziata il 30 maggio 1967, poco tempo dopo l’indipendenza. La guerra infuriò fino al gennaio 1970, quando il Biafra si arrese. Durante la guerra il Biafra fu anche colpito da una drammatica carestia che affamò tra gli otto e i dodici milioni di persone. Guerra e carestia provocarono milioni di morti.

Al giorno d’ oggi molti sono i movimenti che non accettano la Nigeria e vogliono separarsi.

Il presidente Muhammadu Buhari martedì 9 agosto 2022 si è rivolto ai movimenti separatisti, trasmettendo il messaggio che la Nigeria rimarrà una nazione unita.

I movimenti separatisti in Nigeria includono:

Il popolo indigeno del Biafra (IPOB) e la sua ala braccio l’Eastern Security Network che sostiene l’indipendenza della Repubblica del Biafra da principalmente persone Igbo dalla parte orientale del paese. Sono alleati del movimento indipendentista anglofono camerunese.

La Repubblica Oduduwa, movimento secessionista Yoruba,

La Repubblica di Arewa, nel nord del Paese,

La Repubblica del delta del Niger, supportata dal Fronte di liberazione del delta del Niger e dal Movimento per l’emancipazione del delta del Niger, ha portato al conflitto del delta del Niger del 2016.

Quanto sono forti questi movimenti? A partire dal 2021, secondo il Council on Foreign Relations degli Stati Uniti, solo una minoranza di Igbo e Yoruba sostiene il separatismo.

Manifestazione a favore del Biafra