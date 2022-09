Melenchon in Italia, per Unione Popolare

Melenchon arriva in Italia, domani lancerà l’endorsment per Unione Popolare (6 Settembre 2022)

Jean-Luc Mélenchon arriva in Italia per sostenere Unione Popolare e domani a Roma incontrerà in un’assemblea pubblica Luigi de Magistris.

Mélenchon arriva in Italia

Smentendo tutte le supposizioni dei media, compreso Open, il quotidiano online di Mentana che ipotizzava l’appoggio a Giuseppe Conte, Jean-Luc Mélenchon, il leader de La France Insoumise e di Nouvelle Union populaire écologique et sociale, prima forza di opposizione in Francia, arriva in Italia per incontrare a Roma domani, mercoledì 7 settembre, in un’assemblea pubblica, Luigi de Magistris, capo politico di Unione Popolare, Marta Collot e Giuliano Granato, portavoce nazionali di Potere al Popolo e candidati di Unione Popolare.

L’assemblea pubblica si terrà nel popolare quartiere romano del Quadraro, a pochi metri dalla base militare Nato, dove Mèlenchon dialogherà con gli abitanti e gli esponenti delle forze sociali, sindacali e dei movimenti per il diritto all’abitare