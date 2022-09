Offensiva Ucraina a sud di Kharkiv, filo russi in difficoltà

Confermata la vincente spinta offensiva ucraina a sud di Kharkiv ai danni delle (a quanto pare scarse) forze russo/separatiste nella regione.

Il centro di Balakleya è ancora in mano russa. Rosvgardia e separatisti starebbero tenendo duro in città. Gli ucraini hanno però occupato almeno parte della periferia nord/occidentale della città. Inoltre le forze di Kiev spingono verso nord-est al fine di interrompere una delle principali vie di comunicazione in mano ai russi in questa regione.

Si evidenzia, sopratutto in questo caso, come i russo/separatisti soffrano la grande inferiorità numerica sul campo do battaglia. Gli ucraini, soprattutto grazie alla mobilitazione generale, possono permettersi di concentrare molti più uomini su un fronte, rispetto ai russo/separatisti. Ricordo che anche sul fronte di Kherson i russi sono in netta inferiorità numerica, mitigata però dall’azione dell’aviazione e, soprattutto, dalla disciplina e dall’addestramento delle forze regolari.

La linea del fronte, che corre da Kherson a Kharkiv è lunga migliaia di km e i russo/separatisti non hanno numeri sufficienti per presidiarla a dovere. Sul fronte di Balakleya sembre proprio che i russi non avessero a disposizione riserve sufficienti e che il velo di truppe sulla linea del fronte sia stato schiacciato/sorpreso dalla superiorità numerica ucraina.

La situazione sul fronte di Balakleya è sicuramente critica per i russi, che devono mantenere il controllo sulla regione per assicurare un flusso approvvigionamento costante per Izyum.

Paradossalmente, dopo aver tanto parlato di Kherson, la vera sorpresa potrebbe essere proprio il fronte a sud di Kharkiv.

