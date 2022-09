Ho letto un post molto brutto di Scanzi sul risultato di Unione Popolare in cui ci accusa di velleitarismo e di aver buttato via i voti. Addirittura, sostiene che quei voti potevano essere dati a Fratoianni o a Conte, come fossero intercambiabili, per eleggere 2-3 parlamentari di sinistra in più.

Ribaltando il ragionamento si potrebbe dire che avremmo potuto avere 2 o 3 parlamentari in più anche se Fratoianni o Conte si fossero alleati con UP, come chiesto a più riprese da De Magistris senza ricevere risposta. Ma questo Scanzi non lo dice, perché dopo il voto è facile bullizzare chi è sconfitto quando per tutta la campagna elettorale la sua vetrina ha ignorato Unione Popolare contribuendo ad alimentare la profezia che si autoavvera della lista che non supera il quorum e quindi non la si vota.

E comunque sono buttati via i voti che non ti rappresentano, quelli dati turandosi il naso, quelli estorti con il ricatto del voto utile. Le 400mila persone che hanno votato Unione Popolare lo hanno fatto con convizione perchè volevano votare una sinistra degna di questo nome in un paese senza nemmeno più la memoria di cosa sia la sinistra. E meritano rispetto.

Il post di Scanzi ci insegna che la sinistra-sinistra non può più ignorare la comunicazione, altrimenti rimarremo sempre vincolati ad un sistema mediatico che ti ignora oppure ti usa come una macchietta, come fa con Rizzo. Dobbiamo dotarci di una struttura comunicativa autonoma, moderna, versatile e facilmente accessibile per fare controinformazione e parlare a tutti coloro che non si sentono più rappresentati. La strada per crescere passa anche da qua.

Stefano Lugli PRC

