RICORDANDO MOHAMED CHOUKRI.

Mohamed Choukri e sullo sfondo Tangeri

Mohamed Choukri (Ayt Chiker, 15 luglio 1935 – Rabat, 15 novembre 2003) è stato uno scrittore marocchino, candidato per due volte al Premio Nobel per la letteratura.

Fatima, lavora come responsabile della qualità, segretaria, ma oltre che in geologia è laureata in lettere ed ha insegnato letteratura, mi parla di Mohamed Choukri, lo scrittore di Tangeri, anche se nato nel Rif. Il padre fu un soldato dell’esercito spagnolo. Bambino non conobbe la fanciullezza, un lusso nella sua famiglia, di 13 figli, 9 morirono o per malattie o per malnutrizioni. A 7 anni abbandonò il freddo e la fame del Rif ed andò a Tangeri, rifugiandosi nel porto nelle strade della città, vivendo di tutto, contrabbando, elemosine ed altro. Fino ad età adulta, 23 anni, non sapeva né scrivere né leggere. Poi , studiò, imparò e lesse molto. A Tetouan, dove insegnò, conobbe lo scrittore Mohamed Sebbagh e volle essere come lui, uno scrittore, e iniziò a scrivere. Mohamed Choukri ebbe la fortuna di incontrare Paul Bowles che conoscendo la sua vita gli suggerì di scrivere la propria biografia, che tradusse in inglese e lo presentò a una casa editrice. Alla Librerie des Colonnes, in Avenue Pasteur, compro Pain nu di Mohamed Choukri. La commessa, o forse una delle due propietarie, le signore Gerofi , mi dice che ora è un romanzo culto, molto venduto, ma che per molto tempo è stato proibito in Marocco, perché con parole non sottomesse raccontava una realtà drammatica il Rif e Tangeri dei poveri e degli emarginati. Una critica feroce a quel Marocco. La Librerie des Colonnes pubblica una rivista, Nejima, compro il numero dedicato a Mohamed Choukri

Leggo Le Pain Nu in un paio di giorni. La prefazione di Ben Jelloun mi aiuta a capirlo.



Copertina di Le Pain Nu