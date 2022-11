L’ascesa della sinistra slovena: dalle proteste studentesche al partito di governo

Intervista Luka Mesec sull’ascesa della sinistra slovena dalle proteste studentesche a un partito di governo.

Intervista a cura di Joseph Beswick – Rosa Luxemburg Stiftung

Durante l’ondata socialista democratica che ha investito l’Europa occidentale negli anni 2010, la maggior parte dell’attenzione internazionale si è concentrata sui grandi nomi dei grandi Paesi: Pablo Iglesias in Spagna, Jeremy Corbyn in Gran Bretagna e Jean-Luc Melénchon in Francia, per citarne alcuni. L’ascesa di nuove formazioni di sinistra e il loro successo nello spostare a sinistra i dibattiti politici nei loro Paesi ha ispirato milioni di persone e ha dato a molti l’impressione che la storia fosse di nuovo dalla parte del socialismo.

Ma negli ultimi anni, molti di questi nuovi partiti di sinistra si sono ritirati precipitosamente. Alcuni leader si sono dimessi, altri si sono trovati sulla difensiva. Nel piccolo Paese dell’Europa sud-orientale, la Slovenia, la sinistra sembra invece resistere. Il partito socialista democratico Levica (in sloveno “la sinistra”), emerso dalle proteste anti-austerità nel Paese un decennio prima, fa ora parte del nuovo governo e porta avanti le sue politiche in diversi ministeri chiave.

Il leader del partito e vice primo ministro sloveno Luka Mesec è stato di recente nel Regno Unito per il World Transformed Festival, dove ha parlato con Joe Beswick della Rosa Luxemburg Foundation della traiettoria del partito, dei suoi piani per il governo e di come il socialismo possa diventare mainstream in Slovenia e in Europa

Levica esiste come partito dal 2017, ma la sua storia risale a tempi più remoti ed è ovviamente strettamente legata alla politica slovena dal crollo della Jugoslavia all’inizio degli anni Novanta. Ci può dare una breve panoramica di come si è sviluppata la politica in Slovenia negli ultimi tre decenni?

Dividerei questi tre decenni in tre periodi. Il primo periodo è stato quello della transizione, dal 1991 fino all’adesione all’UE o all’adozione dell’euro, avvenuta nel 2004 e nel 2007. In quegli anni, la Slovenia è stato l’unico Paese ex socialista in Europa che ha deciso di non fare “all-in” con la dottrina dello shock, ma di creare uno Stato sociale secondo il modello austriaco o tedesco. Il successo è stato notevole: siamo stati l’economia dell’Europa orientale di maggior successo e lo stato sociale è ancora vivo e vegeto. In termini di potere d’acquisto, la metà inferiore della popolazione slovena vive meglio delle sue controparti in Inghilterra o negli Stati Uniti.

Tuttavia, i 15 anni successivi sono stati molto più travagliati. Sono stati i tempi della crisi. Dopo il crollo finanziario del 2008, la Slovenia ha sofferto come tutte le economie dell’Europa meridionale. C’è stata una crisi del debito e molte grandi aziende e banche sono fallite. Le banche sono state nazionalizzate, seguite da misure di austerità. Poi le crisi si sono accumulate: prima le misure di austerità, poi la feroce polarizzazione politica, la crisi dei migranti, che ovviamente ha causato nuovi scontri politici, e infine il COVID.

Ora credo che ci troviamo in un nuovo periodo. Il centro-sinistra è di nuovo al potere dopo 15 anni, governato da un nuovo partito chiamato Svoboda, il Partito della Libertà. Il primo ministro, Robert Golub, si è rivelato avere inclinazioni di sinistra. Stiamo rimuovendo il filo spinato dal confine con la Croazia, la riforma fiscale sembra per ora progressiva e Levica è entrata per la prima volta nel governo. Controlliamo il Ministero del Lavoro, della Famiglia, degli Affari sociali e delle Pari opportunità e il Ministero della Cultura. Inventeremo anche un nuovo sistema di edilizia popolare.

Almeno per il momento, sembra che le crisi degli ultimi decenni siano finite. Nuove crisi si profilano, ma per ora il governo e la coalizione sembrano stabili.

Può dirci qualcosa di più sulle origini di Levica? Chi l’ha formata, quali sono stati i principali gruppi elettorali e come lei stesso ne ha fatto parte?

Levica è fondamentalmente figlia della crisi che ho descritto nell’ultimo decennio. Siamo nati da un movimento studentesco nel 2011. All’epoca ero un attivista di 25 anni. A 27 anni abbiamo formato il partito e nel 2014 sono entrato per la prima volta in Parlamento. Da allora abbiamo costruito il partito come forza politica.

Levica è nato come un partito con tendenze marxiste, ma sempre più spesso sono interessato alle politiche post-keynesiane. Non siamo solo un partito “sociale”: siamo anche un partito ambientalista e un partito che ha difeso con forza la democrazia contro il precedente governo. Abbiamo contribuito molto alla caduta di quel governo, ed è così che abbiamo ottenuto la legittimità di far parte dell’attuale governo.

Dobbiamo pensare a come inserire le idee socialiste nell’attuale ambiente liberale, perché l’ideologia di default è il liberalismo ovunque in Europa.

Ho deciso di dedicarmi all’attivismo perché, quando ho iniziato l’università nel 2007, sembrava che il mondo stesse crollando: la nostra generazione non avrebbe trovato un lavoro decente, la crisi degli alloggi era incombente e il futuro si prospettava cupo. Abbiamo deciso che dovevamo cambiare qualcosa e abbiamo formato diversi movimenti di attivisti. Abbiamo provato con la democrazia diretta, abbiamo cercato di influenzare la politica attraverso i movimenti di protesta e così via. Alla fine abbiamo deciso che la strada da percorrere era quella del partito.

All’epoca avevo 27 anni e ho dovuto abituarmi a essere un personaggio pubblico che veniva accolto calorosamente da una parte dell’opinione pubblica slovena, ma piuttosto odiato da altri. Dopo otto anni mi sono abituato, ma ora, come vice primo ministro, la pressione è dieci volte maggiore di prima. Stiamo guidando i nostri ministeri con competenza e l’opinione pubblica è d’accordo con quello che stiamo facendo a livello politico, ma mi preoccupa la nostra società.

Quando Guy Debord scrisse La società dello spettacolo, non credo che immaginasse quale portata avrebbe assunto questo spettacolo 60 anni dopo. Ciò che mi spaventa di più in questo momento è che, a prescindere da ciò che facciamo in termini di politiche, c’è una narrazione completamente distaccata. Devo combattere continuamente contro i cicli di rotazione e le false accuse. È simile alle calunnie che Jeremy Corbyn ha dovuto affrontare quando era vicino al potere.

Parlando di sfide che Corbyn ha affrontato, cosa mi dice della base sociale di Levica? È corretto dire che il suo collegio elettorale è composto in gran parte da persone urbane, istruite e di sinistra? E che successo ha avuto nel costruire una coalizione con la tradizionale classe operaia industriale?

È una sfida, perché la destra ha lo stesso programma ovunque. Dicono che il futuro sarà una lotta tra globalisti e nazionalisti e concentrano il loro fuoco sulle capitali. Dicono “loro sono per Lubiana, noi per la Slovenia”. E la loro narrazione ha un certo successo.

A Lubiana riusciamo a ottenere forse il 20%, e in altre città più grandi il 10 o 15%, ma la destra domina nelle campagne. Stiamo cercando un modo per spezzare la loro presa e credo che il governo sia una posizione che può aiutare. Quando si ricopre una carica ministeriale, si è benvenuti ovunque, indipendentemente dal partito politico di appartenenza. I sindaci e le autorità locali ti accolgono perché non vogliono avere cattivi rapporti con lo Stato. Sto usando questo per cercare di presentare un quadro diverso da quello che viene dipinto dalla propaganda di destra.

Dobbiamo affrontare queste paure. Quando le persone non avranno più paura, potremo iniziare a parlare del futuro che vogliamo costruire insieme.



Sembra che la sinistra nei Balcani sia passata da un movimento di protesta a una formazione elettorale, un percorso che la sinistra ha intrapreso in molte parti del mondo nell’ultimo decennio. Quali sono state le principali sfide di questo processo?

Quando un movimento si trasforma in un partito politico ed entra in parlamento, pur rimanendo all’opposizione, il suo ruolo non è molto diverso da quello che aveva prima. Essere un deputato dell’opposizione è ancora una posizione da attivista. Potrebbero cercare di spingerti a moderare i toni, ma puoi ancora dire quello che vuoi e cercare di spostare la finestra di Overton a sinistra.

Una volta al governo, diventa più complicato, perché l’aritmetica del potere è molto più complicata. Ho capito molto presto che d’ora in poi ogni mia parola può provocare una frenesia mediatica, ma non bisogna stare attenti solo ai media. Ci sono molte relazioni delicate tra i membri della coalizione, i vari ministeri del governo, l’opposizione, l’opinione pubblica e così via. Bisogna calcolare in continuazione come proporre il proprio programma senza scatenare un contraccolpo eccessivo.

A proposito di contraccolpi, quando è stato annunciato il nuovo governo, lei avrebbe dovuto dirigere un nuovo “Ministero per il futuro solidale”. Recentemente è stato annunciato che il ministero non sarebbe stato creato. È stata una battaglia politica che Levica ha perso?

Quando abbiamo formato il governo, abbiamo deciso di creare nuovi ministeri: un ministero per il clima, un ministero per la protezione delle risorse naturali, un ministero per la digitalizzazione e il ministero per un futuro solidale. La destra, che naturalmente è allergica a Levica, ha deciso di indire un referendum nazionale contro il Ministero per il Futuro Solidale.

Che si tratti di Corbyn, Podemos o Levica, c’è spazio per interventi socialisti. La domanda è se una nuova variante del socialismo possa diventare la forza predominante nella politica nazionale.

Attualmente sono ministro del Lavoro e dello Stato sociale, e abbiamo deciso che potremmo ampliare questo ministero per includere gli alloggi, l’assistenza a lungo termine e la democrazia economica e rinominarlo. Si tratta per lo più di una questione semantica, ma è stata accolta molto bene dal pubblico perché ha dimostrato che siamo disposti a fare compromessi intelligenti

La politica elettorale si basa sempre sul compromesso e sulla costruzione di coalizioni, il che a volte può significare una de-radicalizzazione della politica. Lei ha detto che Levica è passata da una formazione marxista a un approccio più post-keynesiano. Pensa che sia stato un prezzo da pagare? Il partito ha apportato un vero cambiamento nel governo?

Sì, credo di sì. Abbiamo concentrato la nostra agenda su questioni che possono essere spostate a sinistra o su cui si possono addirittura creare nuovi sistemi sociali. Per esempio, abbiamo cancellato un accordo sulle armi firmato dal precedente governo che valeva 400 milioni di euro, una cifra molto alta per il bilancio sloveno, quasi l’1% del PIL. Abbiamo anche rimosso il filo spinato dal confine con la Croazia, cosa inimmaginabile un anno fa.

La nuova riforma fiscale è interessante perché sposta le priorità del nostro sistema sociale, che stava andando alla deriva verso la precarizzazione. Abbiamo reso il lavoro regolare più conveniente per i giovani di età inferiore ai 29 anni, in modo da far entrare un maggior numero di giovani nel mondo del lavoro regolare. Stiamo anche istituendo un meccanismo di proprietà dei lavoratori, a cui alcune aziende sono già interessate. In pratica, rilanceremo il movimento cooperativo in Slovenia.

L’altra cosa di cui sono davvero entusiasta è che stiamo avviando una politica di edilizia pubblica, praticamente partendo da zero. Sono tutte politiche che non sarebbero state attuate senza Levica al governo, e credo che se riusciremo a fare tutto questo nel prossimo anno o due, avremo molti buoni esempi.

Tutto ciò sembra molto eccitante. Lei ha parlato di “rilancio del movimento cooperativo” in Slovenia. A questo proposito, che ruolo ha l’eredità del socialismo jugoslavo per Levica e per la politica in Slovenia?

L’eredità della Jugoslavia in Slovenia non è paragonabile a quella dell’Unione Sovietica. In Slovenia c’era un certo grado di libertà di parola e le cose erano abbastanza democratiche, quindi la gente non è così negativa nei confronti della Jugoslavia. Se si chiede agli sloveni, circa il 70% dice che Tito era una figura positiva.

In questo senso, il socialismo non spaventa la gente quando si parla di storia, ma è diverso quando si parla del presente. Almeno in una parte dell’opinione pubblica, il socialismo è inteso come nazionalizzazione delle piccole e medie imprese, o che vogliamo impedire a chiunque di guadagnare più di 3.000 euro al mese, e così via. Quindi, dobbiamo pensare a come inserire le idee socialiste nell’attuale ambiente liberale, perché l’ideologia di default è il liberalismo ovunque in Europa.

Ma come credo dimostrino tutti i nostri esempi, che si tratti di Corbyn, Podemos o Levica, c’è spazio per interventi socialisti. La questione è se una nuova variante del socialismo possa diventare la forza predominante nella politica nazionale. Per questo credo che valesse la pena di andare al governo, perché ogni tentativo è un test che rivelerà sia gli errori che i successi