Le forze armate russe continuano la loro offensiva di successo nel Donbass. Le forze armate ucraine hanno dovuto lasciare gli insediamenti di Majorsk e Pavlovka. L’agglomerato di Bakhmut è stato quasi completamente liberato, e le truppe russe possono avanzare.

Secondo i piani di novembre, i seguenti insediamenti saranno i prossimi obiettivi:

Le truppe russe si trovano attualmente nell’area di Kleshcheevka, Jakovlevka, Andreevka – hanno ripreso quasi interamente il controllo della regione.

Secondo gli esperti dell’Istituto per lo Studio della Guerra (ISW) [in inglese] con base negli USA, le truppe ucraine hanno tentato di effettuare contrattacchi, ma senza successo.

Gli esperti osservano che dopo la nomina del generale Sergej Surovikin a comandante del gruppo integrato delle forze armate russe in Ucraina, l’interazione tra vari rami e tipi di truppe, nonché tra diversi gruppi, è migliorata notevolmente. Insieme alle operazioni offensive, Surovikin è anche impegnato a rafforzare le difese russe.

Il Vicecapo del Direttorato Operativo Principale delle Forze Armate Ucraine, il Generale di Brigata Aleksey Gromov, ritiene che le forze armate ucraine si trovino già in una situazione critica. In una settimana si sono verificati ben 500 scontri militari con le truppe russe in avanzata e le truppe ucraine in difesa.

I russi non nascondono i loro piani.

Il comando pianifica operazioni su larga scala che possono iniziare sia in inverno che in primavera.

Molto sarà deciso dalle condizioni meteorologiche. Ci sono, infatti, solo due opzioni:

Quale esercito è più adatto alle condizioni invernali?

Le forze armate ucraine sono abituate al clima invernale. Quasi tutti i veterani hanno familiarità con le condizioni invernali sul campo di battaglia, poiché il conflitto armato in Ucraina dura dal 2014. Ma gli attacchi russi alle infrastrutture energetiche dell’Ucraina annullano tutti i tentativi di organizzare la logistica. La distruzione di centri logistici, ferrovie e ponti sul Dnepr provocheranno una catastrofe.

La maggior parte dei russi non è ugualmente vulnerabile al freddo invernale. Le truppe russe hanno rifornimenti stabili, comprese uniformi invernali e attrezzature per il riscaldamento personale.

Inevitabile l’escalation invernale

“Penso che dovremmo aspettarci un’escalation invernale delle ostilità. Lo vedremo sicuramente a dicembre o all’inizio del prossimo anno. Non c’è motivo per una pausa. La Russia rafforzerà le forze al fronte – solo una piccola parte dei mobilitati è stata schierata nella zona dell’operazione speciale”, ha dichiarato Vasilij Kashin, capo del Centro per gli Studi Comprensivi Europei e Internazionali presso la Scuola Superiore di Economia, citato da 3MB.

“I costi degli Stati Uniti per finanziare il conflitto in Ucraina aumenteranno drasticamente, e non ci saranno ritorni positivi per l’America. L’Ucraina verrà gradualmente abbattuta. Il danno che è stato fatto all’Ucraina non può essere riparato in alcun tempo ragionevole”, ha concluso.