𝗟𝗮 𝗥𝘂𝘀𝘀𝗮 𝗿𝗶𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗻𝗮𝗷𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗶 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗴𝘂𝗲𝗿𝗿𝗮. 𝗡𝗼𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗶 𝘀𝘁𝗶𝗮𝗺𝗼!

Il Presidente del Senato La Russa torna sulla mini naja volontaria, introdotta dal governo giallo-verde e approvata anche con i voti del PD. L’ex ministro della difesa vuole estenderla a 40 giorni, e vuole renderla piรน “appetibile” tramite incentivi: punti per maturitร , per la laurea e per i concorsi pubblici.

Imbracciare le armi diventa un’opportunitร in un’Italia depredata dalle multinazionali e in cui l’istruzione ha perso la sua funzione emancipatoria. In questo modo i milioni di giovani a cui il ceto politico non riesce a dare prospettive vengono abituati alla guerra, l’unico orizzonte che questo modello riesce a promettere.

Faremo di tutto per opporci a questa corsa al disastro mondiale!

Marta Collot Pap UP