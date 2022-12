Argentina e Perù: due golpe morbidi a favore degli Usa e dell’estrema destra

Il golpe legislativo perpetrato mercoledì in Perù rappresenta il tentativo delle élite di interrompere qualsiasi tentativo di intraprendere l’urgente rinnovamento istituzionale che il popolo peruviano esige e merita, e di porre un altro ostacolo alla possibilità di ricomporre il processo di integrazione regionale.

Quello in Perù è stato un colpo di Stato parlamentare con l’appoggio dell’esercito che ha destituito l’insegnante rurale e sindacalista Pedro Castillo, arrestato dal suo stesso capo della sicurezza e portato in una caserma di Lima, in modo che potesse subentrare la vicepresidente Dina Boluarte, non eletta né a questa né ad altre cariche, tradendo così il mandato popolare con un golpe.

Pedro Castillo è stato eletto dal voto popolare con la promessa di convocare un processo costituente che mettesse fine al caos politico e restituisse un minimo di governabilità a una nazione attualmente in preda a una sorta di caos parlamentare permanente.

Sapeva di dover far scendere in piazza la popolazione delle regioni storicamente dimenticate dalle élite e dalle classi medie e alte di Lima, che con il 35% delle liste elettorali avevano fino ad oggi sempre definito chi sarebbe stato il Presidente, per arrivare a una nuova Costituzione che sostituisse quella promulgata dal dittatore Alberto Fujimori nel 1993. In Perù esiste un Parlamento unicamerale, concepito come contrappeso al potere presidenziale, per creare un potere capace di generare il necessario equilibrio.

Ancora l’OAS

Ma Castillo ha cercato di governare, anche con le regole del nemico, innescando da quel momento il processo di indigenza che si è concluso con la sua incarcerazione. In questo scenario di ingovernabilità, il governo ha invocato l’applicazione degli articoli 17 e 18 della Carta democratica interamericana dell’OSA e ha richiesto la sua presenza come facilitatore del dialogo. La richiesta è stata accolta per acclamazione e l’OSA ha inviato una missione composta da ministri degli Esteri e viceministri degli Esteri di Argentina, Belize, Colombia, Ecuador, Guatemala, Paraguay e Costa Rica.

Il rapporto del Gruppo di alto livello dell’OSA non ha soddisfatto l’opposizione, poiché ha sottolineato che i media sono concentrati in poche mani, mancano di obiettività e in alcuni casi sono destabilizzanti, e che ci sono settori che promuovono il razzismo e la discriminazione e non accettano che una persona al di fuori dei circoli politici tradizionali occupi la poltrona presidenziale. Non è piaciuta nemmeno l’attribuzione della crisi di governo alla “guerra civile” tra il potere esecutivo e quello legislativo.

Il GAN ha proposto una tregua di 100 giorni e ha chiesto il dialogo, ma nessuna delle due parti ha accettato. Castillo ha nominato Betssy Chávez, un ministro già censurato dal Congresso, come presidente del Consiglio dei ministri in sostituzione di Aníbal Torres, cercando di far sì che il Congresso gli negasse la fiducia quando avrebbe presentato il nuovo gabinetto entro 30 giorni. Se fosse stato negato una seconda volta, l’Esecutivo avrebbe avuto il potere di sciogliere costituzionalmente il Congresso e indire nuove elezioni.

Ma la partita si è chiusa il 7 dicembre con l’annuncio della rottura istituzionale. Il Consiglio Permanente dell’OSA ha tenuto una sessione straordinaria a Washington, in cui il Segretario Generale, Luis Almagro, ha invitato al dialogo e ha bollato le azioni di Castillo (scioglimento del Parlamento) come “alterazione dell’ordine costituzionale”, riconoscendo quasi immediatamente Boluarte come nuovo presidente.

Alla sessione dell’OSA ci sono state voci che hanno messo in guardia dalla costante cospirazione che Castillo ha dovuto affrontare, e il governo messicano ha annunciato di aver offerto asilo politico al presidente spodestato, che ora deve affrontare un procedimento penale, guidato da una magistratura che ha anche collaborato a metterlo alle corde, per aver tentato di organizzare un colpo di Stato.

I processi di indigenza

La destra latinoamericana ha sostituito le sanguinose caserme e le dittature militari con campagne di diffamazione e di semina dell’odio e del panico, con la sovversione e l’ingovernabilità indotte dalla chiamata e dalle rivolte legislative.

La condanna della vicepresidente argentina Cristina Fernández de Krichner è un nuovo capitolo dell’articolazione in America Latina dei poteri giudiziario, economico e mediatico contro i governi popolari, come era già avvenuto negli ultimi anni.

Vista l’impossibilità di fare appello al potere militare come strumento disciplinare, così come avvenuto nel XX secolo, oggi si appellano agli altri poteri dello Stato. Ora l’obiettivo non è solo quello di proscrivere Cristina e squalificarla politicamente, ma anche di smantellare un movimento popolare che non sono riusciti a distruggere in passato e sicuramente non riusciranno a farlo ora.

La fretta di Washington

Washington ha reagito dando il via libera al golpe prima che avvenisse e celebrandolo una volta consumato: quando Castillo ha annunciato lo scioglimento del Congresso, l’inizio di un governo d’emergenza eccezionale, la riorganizzazione del potere giudiziario e della Procura Generale e la convocazione di un’Assemblea Costituente, l’ambasciata statunitense a Lima ha rifiutato categoricamente qualsiasi atto extra-costituzionale che impedisse al Congresso di adempiere al suo mandato e ha chiesto la revoca del tentativo di golpe.

Ha chiesto un’inversione del tentativo di chiudere il Parlamento per continuare il normale funzionamento delle istituzioni democratiche. Giovedì, il Dipartimento di Stato ha elogiato le istituzioni e le autorità civili peruviane per aver garantito la stabilità democratica e per aver seguito il suo copione di golpe morbido. Un portavoce del Dipartimento di Stato aveva già dichiarato di considerare Castillo un “ex presidente”.

Questo governo “democratico” degli Stati Uniti rimane imperturbabile nel suo disprezzo per la sovranità degli altri Paesi e nella sua convinzione di avere il potere di imporre a chi è al potere ciò che può o non può fare. La cosa peggiore è che ci sono leader nelle nostre nazioni che seguono alla lettera questi dettami. Il sabotaggio parlamentare contro il governo Castillo è stato permanente in questi 16 mesi.

È normale che il funzionamento delle istituzioni si riferisca a un sistema politico che dal 2016 ha impedito il pieno svolgimento di un mandato presidenziale e ha fatto sfilare sei presidenti, con episodi vergognosi come i cinque giorni di presidenza di Manuel Merino o il giuramento di Mercedes Aráoz senza nemmeno permetterle di entrare in carica?

La profonda disfunzionalità dell’attuale sistema politico non fa che favorire la destra oligarchica e le imposizioni di Washington per l’elezione di un altro presidente corrotto (sette degli ultimi 11 presidenti sono stati perseguiti con questa accusa), oppure lasciare il Paese nelle mani di un Parlamento con poteri onnipotenti, che renderebbe impossibile governare il Paese.

Colpo dopo colpo, strofa dopo strofa

L’impeachment e l’arresto del presidente Pedro Castillo in Perù presentano inevitabili parallelismi con l’accanimento mediatico e giudiziario in Argentina contro la vicepresidente Cristina Fernández, con la persecuzione mediatica, legislativa e giudiziaria che ha deposto Dilma Rousseff in Brasile e ha portato all’incarcerazione dell’ormai eletto presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nonché con l’impeachment illegale di Fernando Lugo in Paraguay.

Inoltre, è direttamente collegato alle macchinazioni mediatiche e giudiziarie che hanno preceduto i colpi di Stato perpetrati contro José Manuel Zelaya (Honduras, 2009) e Evo Morales (Bolivia, 2019).

C’è un denominatore comune: sono tutti leader progressisti che hanno cercato di invertire, con diverso successo, le ingiustizie sociali subite dai loro Paesi e la vergognosa sottomissione alle politiche dettate da Washington praticate dalle oligarchie, dai poteri forti, dalla stampa egemonica, quando riescono a conquistare il potere politico.

Il suicidio politico televisivo di Castillo è stato il capitolo finale di una sorta di colpo di Stato al rallentatore che si è sviluppato fin dal momento in cui il maestro di scuola rurale ha assunto la presidenza, con l’obiettivo di mettere all’angolo il governante per rendergli impossibile mantenere la carica e impedirgli di adempiere al mandato popolare ricevuto dai cittadini.

In 18 mesi di governo, Castillo non è riuscito a realizzare la sua proposta – che prevedeva la convocazione di un Congresso costituente e la disattivazione della Corte costituzionale – perché la sua amministrazione è stata sistematicamente sabotata dalla destra e dall’ultradestra fujimoriana e militare, in ambito legislativo, giudiziario e mediatico.

La proposta di riorganizzazione istituzionale è stata accolta da 15 mesi di ingovernabilità, comune al Perù degli ultimi decenni. Questo ha reso la gestione dell’Esecutivo impraticabile. I dati non lasciano dubbi: dal 2018 il Paese ha avuto sei presidenti, diversi dei quali destituiti dal legislatore, e persino perseguiti, per accuse (vere o false) di corruzione, che hanno portato al suicidio dell’ex presidente Alan García.

La natura disfunzionale delle istituzioni è stata sfruttata fin dal primo giorno del suo governo da una destra corrotta, razzista e oligarchica che ha visto come un insulto l’arrivo nel Palazzo del Governo di un sindacalista indigeno disposto ad attuare un programma di giustizia sociale, di sovranità e di recupero dei più elementari poteri dello Stato in materia economica. Forse con l’ingenuità di poterli realizzare.

La classe dirigente peruviana non avrebbe mai potuto accettare che un insegnante rurale e leader contadino potesse essere portato alla presidenza da milioni di poveri, neri e indigeni che vedevano in Castillo la speranza di un futuro migliore. Di fronte ai continui attacchi, Castillo ha preso sempre più le distanze dalla sua base politica. Ha formato quattro diversi gabinetti per placare i settori economici, cedendo sempre più spesso alle richieste della destra di rimuovere i ministri di sinistra che sfidavano lo status quo. Ha rotto con il suo partito, Perù Libre, ed è stato messo in discussione dai suoi leader.

Ha chiesto aiuto all’ormai screditata Organizzazione degli Stati Americani per cercare soluzioni politiche, invece di mobilitare i principali movimenti contadini e indigeni del Paese. Alla fine, Castillo combatteva da solo, senza l’appoggio delle masse o dei partiti della sinistra. E l’OSA gli offriva un’ancora di salvezza: rafforzava il golpe parlamentare con la scusa del passo falso dell’ex presidente, forse suggerito dalla stessa organizzazione destabilizzante americana.

Già prima delle elezioni del 2021, la destra e l’ultradestra filomilitare hanno lanciato una campagna di linciaggio contro Castillo, utilizzando i loro media, i loro partiti e tutte le posizioni di potere che controllano, e non hanno esitato a serrare i ranghi intorno alla candidatura di Keiko Fujimori, figlia del dittatore Alberto Fujimori, uno dei leader più corrotti e repressivi della storia recente.

La Boluarte assume la presidenza senza un partito che la sostenga, senza uno scranno parlamentare in un Congresso guidato da un militare repressivo, José Williams, in conflitto con il suo ex partito e con una destra che ha già dimostrato di essere disposta a tutto pur di difendere i propri interessi subordinati. Nel frattempo, il clamore nelle strade rimane lo stesso da quasi due decenni: devono andarsene tutti.

Fonte: nodal.am