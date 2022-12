Bloomberg: l’Europa ha perso circa un trilione di dollari a causa della crisi energetica

L’aumento dei prezzi dei combustibili a causa del conflitto in Ucraina è costato all’Europa un trilione di dollari, afferma Bloomberg, lanciando l’allarme che questo è solo l’inizio della più grande crisi degli ultimi decenni.

L’agenzia prevede che la concorrenza per il gas naturale liquefatto (GNL) si intensificherà dopo questo inverno, poiché il vecchio continente dovrà ricostituire le proprie riserve di gas a fronte di forniture scarse o nulle da parte della Russia.

“Anche con l’entrata in funzione di altri impianti di importazione di GNL, si prevede che il mercato rimarrà stressato fino al 2026, quando si renderà disponibile un’ulteriore capacità produttiva da parte degli Stati Uniti e del Qatar. Ciò significa che non ci sarà tregua per i prezzi elevati”, prevede l’agenzia. Senza contare che il Qatar dopo il famigerato scandalo delle tangenti incassate da alcuni europarlamentari ha apertamente messo in discussione le sue forniture di gas all’Unione Europea.

Secondo il centro di analisi Bruegel, i governi europei hanno stanziato più di 700 milioni di dollari in aiuti alle imprese e alle famiglie per aiutarle a far fronte all’aumento dei costi energetici. Tuttavia, il sostegno diventerà sempre più inaccessibile di fronte all’aumento dei tassi di interesse e alla possibile entrata in recessione economica. Vale la pena ricordare che il debito della metà delle economie del blocco supera il 60% del PIL.

Sebbene gli sforzi estivi dell’UE per ricostituire le riserve di gas, a prezzi record, abbiano finora attenuato il problema dell’approvvigionamento, l’attuale calo delle temperature sta mettendo a dura prova il sistema energetico del continente.

Il regolatore energetico tedesco ha avvertito la scorsa settimana che due indicatori su cinque erano diventati critici, compresi i livelli di consumo, e ha chiesto una riduzione dell’uso di energia.

Gli acquisti di GNL sono ai massimi livelli in Europa e la Germania sta mettendo in funzione nuovi terminali galleggianti per ricevere queste forniture. Tuttavia, la situazione è aggravata dalla crescente concorrenza della Cina, che aumenterà gli acquisti di GNL del 7% l’anno prossimo, e di altri Paesi asiatici.

Le forniture di GNL all’UE sono cresciute a 105 miliardi di metri cubi tra gennaio e ottobre 2022, con un aumento del 64% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, superando le importazioni del principale acquirente, la Cina, secondo i dati Kpler.

L’aumento delle importazioni è avvenuto in un contesto di calo delle forniture provenienti dai gasdotti russi a causa delle sanzioni internazionali imposte a Mosca per il conflitto in Ucraina, della politica europea di sostituzione delle forniture russe e dei sabotaggi ai gasdotti Nord Stream.

Gli alti e bassi dell’offerta e l’aumento della domanda di GNL in Europa hanno fatto schizzare i prezzi a oltre 3.000 dollari per 1.000 metri cubi, 10 volte superiori ai livelli pre-crisi

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-bloomberg_leuropa_ha_perso_circa_un_trilione_di_dollari_a_causa_della_crisi_energetica/82_48248/