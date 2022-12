NON C’E’ PACE IN ETIOPIA, DOPO IL TIGRAY L’OROMIA

Mappa dell’Eiopia con l’Oromia in evidenza

L’Etiopia, repubblica federale democratica dal 1991, è divisa in nove distretti, a cui si sommano le due città autonome di Addis Abeba e Dire Daua. La maggior parte dei distretti è abitato in prevalenza da una minoranza che dà anche il nome alla regione. Le divisioni etniche sono molto sentite, ma la composizione federale dello stato non ha sempre impedito conflitti fra etnie.

l conflitto in Tigray sembra sulla via di soluzione, non completamente, vi sono problemi tra truppe eritree e popoazione, ma un altro sta crescendo in Oromia, dove i gruppi etnici e i loro alleati armati continuano a scontrarsi. Oromo e amhara, i due più grandi gruppi etnici del Paese, denunciano omicidi e incolpano l’un l’altro. Gli oromo sono il gruppo etnico più numeroso dell’Etiopia, seguiti dagli amhara, che hanno dominato la politica del Paese per generazioni

Con le telecomunicazioni spesso interrotte e i residenti che spesso temono ritorsioni, il bilancio delle vittime della violenza in Oromia è sconosciuto. Parlando con l’Associated Press a condizione di anonimato, diversi residenti dell’Oromia hanno descritto con toni preoccupati i recenti attacchi nelle ultime settimane.Un testimone nel distretto di Kiramu della regione ha detto che suo padre e suo cugino erano tra le 34 persone uccise il 24 novembre. Ha incolpato i soldati della regione Oromia, dicendo di aver visto le loro uniformi. “Tutto è iniziato con uno scontro tra un’unica milizia locale e membri delle forze speciali di Oromia – ha detto -. L’uccisione di un miliziano amhara ha poi scatenato vendette e ritorsioni”. Da allora centinaia di persone sono fuggite dalla zona.Un residente di etnia Oromo di Kiramu, tuttavia, ha accusato un gruppo armato amhara, noto come Fano, di aver attaccato e ucciso civili e ha affermato di aver visto una dozzina di corpi e di averne seppelliti quattro il 29 novembre. “Questo gruppo di miliziani sta uccidendo la nostra gente, bruciando villaggi e saccheggiando tutto ciò che possediamo – ha detto ad Ap, Dhugassa Feyissa -. Sparano a chiunque trovino, che si tratti di dipendenti pubblici, agenti di polizia o insegnanti”. Oromo e amara hanno vissuto insieme per anni in pace, ha detto, e non avevano mai combattuto in questo modo prima. Anche il vice amministratore del distretto di Gidda Ayanna, anch’esso teatro di alcune delle peggiori violenze di Oromia nelle ultime settimane, ha accusato i combattenti di Amhara Fano.“I civili nella nostra zona vengono uccisi, sfollati e saccheggiati. Questo gruppo è pesantemente armato, quindi non può competere con gli agricoltori che sono indifesi – ha detto Getahun Tolera, osservando che il suo distretto ora ospita circa 31.000 persone che sono fuggite dai distretti vicini -. Stiamo ancora andando di casa in casa e scoprendo corpi”.I funzionari del governo federale etiope si sono rifiutati di commentare le uccisioni in Oromia e non ne hanno ancora parlato apertamente. Il primo ministro Abiy Ahmed, la scorsa settimana, ha detto solo che alcuni “nemici con visioni estreme” stavano cercando di destabilizzare il Paese, senza fornire dettagli.Le forze di sicurezza etiopi, gli insorti oromo e la milizia amhara si stanno combattendo a vicenda in Oromia, la più grande regione dell’Etiopia, ha affermato William Davison, analista dell’International Crisis Group. “Nel mezzo di un’intensificazione della lotta del governo contro i ribelli, tutti e tre hanno preso di mira i civili, in particolare l’etnia amhara, il che ha portato a un aumento della violenza da parte delle milizie amhara che affermano di difendere le loro comunità”, ha affermato.Mentre le forze di sicurezza federali etiopi combattono contro l’Esercito di liberazione dell’Oromo (Ola), che il governo ha definito un gruppo terroristico, anche i residenti di Oromo e Amhara e i loro alleati armati si combattono a vicenda per regolare vecchi e antichi conti.I coloni Amhara si trasferirono per la prima volta in massa in Oromia negli anni Ottanta durante una carestia nel nord dell’Etiopia. Hanno vissuto pacificamente lì fino agli ultimi tre anni. L’Ola ha iniziato a prendere di mira amhara come vendetta per le sue perdite alle forze governative. A sua volta, la milizia amhara ha iniziato a prendere di mira gli oromo e le forze di sicurezza regionali sono state coinvolte.







Combattenti in Orimia