Finito il Mondiale in Qatar, i lavoratori aspettano ancora i loro stipendi

Migliaia di lavoratori immigrati indiani che hanno costruito magnifici stadi, hotel di lusso, autostrade e parchi in Qatar per la Coppa del Mondo FIFA 2022 hanno perso la speranza di ricevere i salari non pagati, mentre il torneo internazionale di calcio è ormai volto al termine.

di Rejimon Kuttappan – Rosa Luxemburg Stiftung

I lavoratori non pagati temono che, dopo che domenica 18 dicembre Francia e Argentina hanno giocato la partita finale nello stadio di Lusail e la squadra vincitrice è tornata con il trofeo d’oro massiccio del valore di 250.000 dollari e 45 milioni di dollari di premio, il mondo si dimenticherà della loro situazione. Questo è particolarmente amaro, vista la coincidenza che il 18 dicembre era anche la Giornata internazionale dei migranti e la Giornata nazionale del Qatar.

“Nel 2015, quando la nostra azienda [Bin Omran Trading Contracting] ha ottenuto l’appalto per la costruzione dello stadio di Al Bayat, avevamo davanti a noi solo un terreno sterile. Il nostro compito era quello di riempire il terreno sterile con del fango, lasciando un buco al centro. Quel buco è ora il campo verde, e l’area che abbiamo riempito di fango è dove ora sono montati i 60.000 posti a sedere”, ha detto Paulson Johnson, un operatore di escavatori indiano che deve ricevere ancora 9.000 dollari alla società.

Lo stadio Al Bayat ha ospitato nove partite.

“Alla fine del 2019 siamo andati a vedere lo stadio completato. Eravamo sbalorditi e ci sentivamo orgogliosi. Ma questo maggio, quando siamo stati costretti ad andarcene a mani vuote, abbiamo lasciato Doha con la testa china”, ha detto.

Secondo Paulson, dal 2016 l’azienda ha pagato gli stipendi mensili ai lavoratori in modo irregolare. I documenti di Paulson e di 17 colleghi che mi ha mostrato rivelano che devono ricevere ancora 126.000 dollari.

“Ci siamo anche rivolti a organizzazioni mondiali per recuperare i salari non pagati. Ci hanno detto che dovevamo essere fiduciosi. Ma poiché il gioco è finito, ora siamo senza speranza”, ha aggiunto.

Furto sistematico di salario ai Mondiali di calcio

Il caso di Paulson e dei suoi amici non è isolato. John Mathew, un indiano che lavorava come ispettore del controllo qualità presso l’Al Jaber Group, ha raccontato di non aver ancora ricevuto otto mesi di stipendio e 16 anni di indennità di fine servizio, e di aver lasciato il Paese dopo aver dato la procura a un amico per rappresentarlo.

“Il mio stipendio non pagato era di circa 16.000 dollari USA. Inoltre, ci sono anche 16 anni di indennità di fine servizio”, ha aggiunto.

Sojan Augustine, un disegnatore dello stesso Al Jaber Group, ha dichiarato di dover “ottenere circa 12.000 dollari dall’azienda”.

Augustine ha affermato di essersi rivolto all’Ambasciata indiana per cercare una soluzione, ma i funzionari non hanno mostrato alcun interesse a risolvere le sue rimostranze.

Il gruppo Al Jaber ha licenziato Mathew e Augustine, insieme a centinaia di altre persone, tra marzo e agosto di quest’anno. Solo alcuni hanno ricevuto i salari non pagati, o almeno una parte di essi.

Il 14 agosto, alcuni lavoratori di Al Bandary e della sua filiale Electrowatt hanno inscenato una protesta a Doha – cosa rara in un Paese arabo – per rivendicare i salari non pagati. Hanno partecipato circa 60 lavoratori. Sono stati arrestati, mandati in prigione ed espulsi.

Anwar M., 32 anni, un lavoratore migrante indiano di Al Bandary, arrestato e deportato in India il 2 settembre dopo aver trascorso 20 giorni in carcere, ha dichiarato di essere stato ingannato:

Siamo stati tenuti in carcere per 14 giorni. Mi sono dimesso nel giugno 2022. Ho dovuto ricevere nove anni di indennità di fine servizio e sette mesi di stipendio. I miei soldi sono stati dati in carcere, ma c’è stato un errore di calcolo. La retribuzione degli straordinari non è stata calcolata correttamente. Ma non c’era la possibilità di metterlo in discussione. Abbiamo dovuto andarcene con quello che abbiamo ricevuto.

Nel frattempo, Moncy K., un architetto indiano che aveva lavorato a Doha quando il Qatar si era aggiudicato i Mondiali di calcio del 2022, ha raccontato di non aver ricevuto il suo stipendio nonostante si fosse rivolto al più alto tribunale del Paese arabo.

Nel 2014, la società di Manoj ha costruito gli uffici del Comitato supremo per la consegna e l’eredità (SC) del Qatar, l’autorità incaricata di organizzare la Coppa del mondo, al 38° e 39° piano del grattacielo al-Bidda, noto come la “Torre del calcio”.

Ma il governo ha chiuso l’azienda, adducendo problemi di sicurezza. I lavoratori migranti sono stati rimandati nei loro Paesi d’origine. Moncy ricorda:

Sono rimasto perché ho trovato un lavoro. Ho iniziato a combattere il caso. Nel frattempo mi sono trasferita nel Regno Unito. Stavo seguendo il mio caso… Alla fine il verdetto è stato a mio favore, ma non ho ricevuto denaro. I funzionari del governo mi hanno detto che il mio fascicolo era scomparso.

Nessuna tutela per i lavoratori migranti

Il Guardian ha riferito per la prima volta del licenziamento dei lavoratori della Coppa del Mondo nel 2014. Nello stesso anno, i sindacati mondiali e le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato all’Organizzazione Internazionale del Lavoro che il Qatar non rispettava gli standard internazionali del lavoro.

Hanno sostenuto che il sistema di kafala o di sponsorizzazione, che lega i dipendenti a un determinato datore di lavoro, consente lo sfruttamento e il lavoro forzato e che le autorità non individuavano adeguatamente le violazioni dei diritti del lavoro. La denuncia ha portato a diverse riforme del lavoro, tra cui la creazione di tribunali del lavoro e l’attuazione di un salario minimo per tutti i lavoratori migranti. Ma il 19 novembre, Human Rights Watch ha riferito che la Coppa del Mondo si è aperta “senza tutela per i migranti”.

“All’apertura dei Mondiali, i lavoratori migranti e le loro famiglie, i giocatori e i tifosi sentiranno il terribile peso del costo umano del torneo”, ha dichiarato Michael Page, vice direttore per il Medio Oriente e il Nord Africa di Human Rights Watch.

Sembra che il Qatar non abbia ascoltato l’appello degli organismi mondiali per i diritti. Con la fine della Coppa del Mondo, non solo Paulson, Mathew e Augustine sono rimasti senza speranza, ma anche le loro famiglie