IN RICORDO DI ALBERTO ASOR ROSA.

Alberto Asor Rosa, anni fa.

“Giochi di carte. Le carte ci hanno insegnato che non si gioca per divertirsi ma per vincere.” Alberto Asor Rosa, dal libro: L’ultimo paradosso.

Lo scorso 21 dicembre è morto Alberto Asor Rosa, critico letterario, storico della letteratura, saggista e politico italiano. Da una decina di giorni era ricoverato nella clinica Villa Margherita. Negli ultimi due anni l’intellettuale ha sofferto di ripetuti problemi cardiaci e polmonari. Aveva 89 anni ed era nato a Roma il 23 settembre del 1933.

Docente universitario per molti anni, ma le sue foto con i baffoni cadenti e la chioma danno l’immagine di un intellettuale militante, quale era.

In un suo articolo pubblicato su MicroMega così Alberto Asor Rosa racconta il primo incontro con comunisti:“Nell’ottobre del 1951 misi piede per la prima volta nella facoltà di Lettere dell’Università La Sapienza di Roma. Sarà lì che entrerò in contatto con un’organizzazione di sinistra. I vari gruppi studenteschi avevano dato vita a organismi di rappresentanza di diverse tendenze: il gruppo Intesa (cattolico-democristiano), il gruppo Rinascita (social-comunista) e il gruppo fascista, che si chiamava Caravella. Fu in quel contesto che cominciarono a manifestarsi conflitti di carattere politico e sindacale. Poi – di lì a qualche mese, un anno – comparirà sulla scena il grande conflitto nazionale e internazionale tra conservazione e progresso, nel quale il progresso sarà rappresentato dal Partito comunista. A instradarmi verso il gruppo studentesco di sinistra e il Pci stesso (contatto che penso sia stato pressoché contemporaneo) furono alcuni miei colleghi, studenti di rilevante spessore che erano già schierati in simaniera molto più decisa ed erano iscritti al Partito: Mario Tronti, Umberto Coldagelli, Gaspare De Caro (che poi sparì dalla circolazione), Bianca Saletti (che più avanti diventerà mia moglie).”

E la sua crisi: “Io comunque non entrai in Rifondazione, non essendo persuaso da queste insorgenze di sinistra, e non lasciai il Partito. Restai in questo segmento della storia del Pci fino a quando Massimo D’Alema – altro personaggio importante di questa storia – da presidente del Consiglio non mandò gli aerei italiani a fare azioni di bombardamento in Bosnia-Erzegovina. Ci sarebbe da piangere: cinquant’anni di storia che finiscono con i bombardamenti italiani in Bosnia-Erzegovina. Quello che è venuto dopo appartiene ancora alla storia della sinistra ma con improvvisazioni e rotture che fanno spavento, come quelle a cui abbiamo assistito in occasione della formazione del governo Draghi.”