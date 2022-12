𝗟’𝗜𝗦𝗧𝗔𝗧 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶 𝗱𝗮 𝗳𝗮𝗺𝗲 𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗴𝗼𝗻𝗳𝗶𝗮𝘁𝗶, 𝘀𝗮𝗹𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗼 𝗲 𝘀𝗰𝗮𝗹𝗮 𝗺𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝘀𝘂𝗯𝗶𝘁𝗼!

Nell’indagine “Reddito e condizioni di vita”, l’ISTAT ha certificato quello che ripetiamo in continuazione, ma sia la maggioranza sia l’opposizione fanno finta di non sapere: i salari sono da fame e sempre piรน sotto attacco. Le retribuzioni tra il 2007 e il 2020 sono diminuite del 10%. Non solo, le imposte sul lavoro dipendente sono aumentate in media del 2%, e mentre sono rimasti invariati i contributi sociali dei lavoratori sono rimasti invariati, quelli dei datori di lavoro sono diminuiti del 4%.

Non serve altro per confermare che l’Italia si fonda sulla fatica e sulla ricchezza prodotta dai lavoratori. Al contrario, gli investimenti delle aziende si sono ridotti del 15% in un decennio, e tutto ciรฒ che รจ stato guadagnato con l’intensificarsi dello sfruttamento รจ stato indirizzato alla speculazione finanziaria. Una classe di parassiti che si regge sui nostri sacrifici. C’รจ bisogno al piรน presto di un salario minimo di almeno 10โ‚ฌ e di reintrodurre la scala mobile, per ridare ai lavoratori la ricchezza che gli รจ tolta!