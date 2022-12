Frediani (M4O – Unione Popolare): omnibus della maggioranza di destra pieno di insidie, con un colpo di mano la giunta chiede la procedura di urgenza

– Redazione Torino

Palazzo della Regione Piemonte (Foto di Fabrizio Maffioletti)

l “Pacco” di Natale della Giunta Cirio per i cittadini piemontesi è stato consegnato oggi in Consiglio regionale ed è carico di insidie su caccia, azzardo e attività estrattive. Temi rispetto ai quali la destra deve accontentare le lobby amiche in vista delle imminenti elezioni.

Si tratta del disegno di legge “omnibus” per cui, con un’arroganza forse mai vista in Aula, la Giunta ha chiesto la procedura d’urgenza riducendo al lumicino ogni possibilità di modifica da parte delle opposizioni.

Un disegno di legge con novantuno articoli richiede lunghi tempi di analisi, è necessario un passaggio di tutti gli assessori coinvolti in Commissione perché possano illustrare un provvedimento che tocca i temi più disparati, spesso divisivi e che si prestano ad una articolata attività emendativa.

La verità è che la scelta della Giunta di forzare le tempistiche ci restituisce un quadro sin troppo chiaro ed esplicito dell’incapacità della maggioranza di destra di confrontarsi in Aula e di portare avanti provvedimenti nell’esclusivo interesse dei piemontesi. Non hanno fatto nulla di utile per mesi se non discutere argomenti di scarsa rilevanza ed oggi, a pochi giorni dalla pausa per il periodo natalizio, chiedono una votazione tesa a limitare la discussione alla ripresa delle attività.

Quanta poca democrazia nel “pacco” di Natale di Cirio!

Francesca Frediani, Consigliere regionale M4O – Unione Popolare