Ucraina – cosa dice la sua leadership militare

The Economist ha intervistato i tre leader ucraini che gestiscono la guerra in Ucraina. Li riassume in un testo interpretativo. Lo userò per estrarre i punti importanti.

L’articolo è ovviamente pieno di propaganda, ma si possono ugualmente ricavare alcune informazioni.

La prima intervista (trascrizione [in inglese]) è stata con Volodymyr Zelenskyj, che non ha detto nulla di nuovo:

“La gente non vuole scendere a compromessi sul territorio”, dice, avvertendo che consentire il “congelamento” del conflitto con qualsiasi terra ucraina in mano russa incoraggerebbe semplicemente Putin. “Ed è per questo che è molto importante… Arrivare ai nostri confini del 1991”.

Zelenskyj rivuole la Crimea. Buona fortuna nell’ottenere quell’impossibilità, si potrebbe dire.

La seconda intervista è con il Generale Valerij Zaluzhny, comandante in capo delle Forze Armate dell’Ucraina. La terza intervista [entrambi i link in inglese] è con il Colonnello Generale Oleksandr Syrsky, capo delle forze di terra ucraine.

Tutti e tre hanno sottolineato che l’esito della guerra dipenderà dai prossimi mesi. Sono convinti che la Russia stia preparando un’altra grande offensiva, che inizierà già a gennaio.

L’autore scrive che “l’Ucraina ha goduto di un autunno trionfante”. Viene da chiedersi quante migliaia di soldati ucraini siano morti per quel trionfo, che in realtà è stato una ben controllata ritirata russa per accorciare le sue linee del fronte.

Ma né il Generale Zaluzhny né il Generale Syrsky sembrano trionfanti. Uno dei motivi è l’escalation della guerra aerea. La Russia ha martellato le centrali e la rete elettrica dell’Ucraina con droni e missili quasi ogni settimana da ottobre, causando lunghi e frequenti blackout. Sebbene la Russia sia a corto di missili a guida di precisione, nelle ultime settimane si pensa che abbia offerto all’Iran caccia ed elicotteri in cambio di migliaia di droni e, forse, missili balistici.

Sì, sappiamo dal 2 marzo che la Russia sta esaurendo i missili a guida di precisione [in inglese]. Da allora ne ha utilizzati solo 4.500.

“Mi sembra che siamo al limite”, avverte il Generale Zaluzhny. Attacchi più grandi potrebbero disabilitare completamente la rete. “È allora che le mogli e i figli dei soldati inizieranno a congelare”, dice. “Di che umore saranno i combattenti? Senza acqua, luce e calore, possiamo parlare di preparare riserve per continuare a combattere?”

Quando fa freddo ed è buio il morale diventa davvero un problema. Non è il solo.

Una seconda sfida sono i combattimenti attualmente in corso nel Donbass, in particolare intorno alla città di Bakhmut. Il Generale Syrsky, che arriva all’intervista nell’Ucraina orientale in uniforme da fatica, il viso gonfio per la mancanza di sonno, afferma che le tattiche della Russia sono cambiate sotto il comando di Sergej Surovikin, che ha assunto il comando ad ottobre. Il gruppo Wagner, un gruppo mercenario meglio equipaggiato dell’esercito regolare russo, combatte in prima linea. Le truppe della Repubblica Russa di Cecenia e altri regolari sono nelle retrovie. Ma mentre queste forze una volta combattevano separatamente, oggi cooperano in distaccamenti di 900 o più soldati, muovendosi in gran parte a piedi. Bakhmut non è un luogo particolarmente strategico. Sebbene si trovi sulla strada per Slavjansk e Kramatorsk, due grandi città, l’Ucraina ha diverse linee difensive su cui ripiegare in quella direzione. Inoltre, alla Russia manca il personale per sfruttare uno sfondamento. Lo scopo del suo implacabile assalto a Bakhmut, secondo i generali, è quello di bloccare o “fissare” le unità ucraine in modo che non possano essere utilizzate per sostenere le offensive nella provincia di Lugansk a nord. “Ora il nemico sta cercando di sottrarci l’iniziativa”, afferma il Generale Syrsky. “Sta cercando di costringerci ad andare completamente sulla difensiva”.

Se Bakhmut non è un luogo strategico, perché l’esercito ucraino vi invia sempre più truppe? La Russia sta usando Bakhmut non solo per “fissare” le unità ucraine. Lo sta usando per eliminarle, con fino a 500 soldati ucraini uccisi o feriti al giorno. La vera operazione di blocco sta avvenendo altrove.

L’Ucraina deve affrontare anche una rinnovata minaccia da parte della Bielorussia, che ha iniziato grandi esercitazioni militari in estate e più recentemente ha aggiornato il suo registro di leva. Il 3 dicembre Sergej Shojgu, ministro della Difesa russo, ha visitato Minsk, la capitale bielorussa, per discutere della cooperazione militare. Funzionari occidentali affermano che la Bielorussia ha probabilmente fornito troppo sostegno materiale alle unità russe per entrare nella mischia stessa, ma lo scopo di questa attività è probabilmente quello di bloccare le forze ucraine nel nord, nel caso in cui Kiev venga nuovamente attaccata, e quindi impedirgli di essere utilizzate in una nuova offensiva.

Il Generale Zaluzhny ha una visione abbastanza realistica di ciò che sta arrivando:

“La mobilitazione russa ha funzionato”, afferma il Generale Zaluzhny. “Uno zar dice loro di andare in guerra, e loro vanno in guerra”. Il Generale Syrsky concorda: “Il nemico non dovrebbe essere dato per scontato. Non sono deboli… E hanno un grande potenziale in termini di personale”. Fornisce l’esempio di come le reclute russe, equipaggiate solo con armi leggere, abbiano rallentato con successo gli attacchi ucraini a Kremennaja e Svatovo nella provincia di Lugansk, anche se il fango autunnale ha aiutato. La mobilitazione ha permesso alla Russia anche di ruotare più frequentemente le sue forze dentro e fuori le linee del fronte, dice, permettendogli di riposare e riprendersi. “A questo proposito, hanno un vantaggio”. Ma il motivo principale per cui la Russia ha reclutato a forza così tanti giovani, secondo i generali, è tornare all’offensiva per la prima volta da quando il suo tentativo di invadere il Donbass è svanito in estate. “Proprio come nella [Seconda Guerra Mondiale]… Da qualche parte oltre gli Urali stanno preparando nuove risorse”, dice il Generale Zaluzhny, riferendosi alla decisione sovietica di spostare l’industria della difesa ad est, oltre la portata dei bombardieri Nazisti. “Sono in fase di preparazione al 100%”. Un grosso attacco russo potrebbe arrivare “a febbraio, nel migliore dei casi a marzo e nel peggiore alla fine di gennaio”, dice. E potrebbe arrivare ovunque, avverte: nel Donbass, dove Putin è ansioso di catturare il resto della provincia di Donetsk; a sud, verso la città di Dnipro; anche verso la stessa Kiev. In effetti un nuovo assalto alla capitale è inevitabile, calcola: “Non ho dubbi che faranno un altro tentativo su Kiev”.

Il generale sta costruendo e trattenendo riserve, il che è problematico per le linee del fronte:

La tentazione è di inviare riserve. Una strategia più saggia è trattenerle.

…

“Possano i soldati nelle trincee perdonarmi”, dice il Generale Zaluzhny. “In questo momento è più importante concentrarsi sull’accumulo di risorse per le battaglie più lunghe e pesanti che potrebbero iniziare il prossimo anno”. L’Ucraina ha abbastanza uomini sotto le armi – più di 700.000 in uniforme, in una forma o nell’altra, di cui più di 200.000 sono addestrati al combattimento. Ma il materiale scarseggia. Le munizioni sono cruciali, afferma il Generale Syrsky. “L’artiglieria gioca un ruolo decisivo in questa guerra”, osserva. “Pertanto, tutto dipende davvero dalla quantità di rifornimenti, e questo in molti casi determina il successo della battaglia”. Il Generale Zaluzhny, che sta formando un nuovo corpo d’armata, snocciola una lista dei desideri. “So che posso sconfiggere questo nemico”, dice. “Ma ho bisogno di risorse. Ho bisogno di 300 carri armati, 600-700 IFV [veicoli da combattimento per la fanteria], 500 obici”. L’arsenale incrementale che sta cercando è più grande delle forze corazzate totali della maggior parte degli eserciti europei.

Zaluzhny crede davvero di poter ottenere quella forza? Non credo.

The Economist sottolinea che i donatori di armi hanno esaurito praticamente tutto:

Il 6 dicembre il Congresso americano ha concordato in linea di principio di consentire al Pentagono di acquistare 864.000 proiettili di artiglieria da 155 mm, più di 12.000 proiettili Excalibur a guida GPS e 106.000 razzi GMLRS guidati da GPS per HIMARS – teoricamente sufficienti a sostenere il rateo di tiro più intenso dell’Ucraina per cinque mesi senza sosta. Ma questo sarà prodotto nel corso di un certo numero di anni, non in tempo per un’offensiva primaverile. La Russia ha problemi simili. Esaurirà le munizioni “completamente utilizzabili” all’inizio del prossimo anno, afferma un funzionario americano, e sarà costretta ad utilizzare scorte mal conservate e fornitori come la Corea del Nord. La sua carenza di proiettili è “critica”, ha affermato il 14 settembre l’Ammiraglio Tony Radakin, capo della Difesa britannica.

L’ultima parte è ovviamente valida quanto l’affermazione secondo cui la Russia sta “esaurendo i missili”.

Ma anche se mancano forze corazzate e munizioni, l’Ucraina sogna ancora grandi attacchi:

“Con questo tipo di risorse non posso condurre nuove grandi operazioni, anche se ci stiamo lavorando in questo momento”, afferma il Generale Zaluzhny.

L’autore discute varie opzioni in cui l’Ucraina potrebbe attaccare, ma scopre che in realtà non ne ha una buona. La grande vittoria sulla Russia non arriverà:

In privato, tuttavia, i funzionari ucraini e occidentali ammettono che potrebbero esserci altri risultati. “Possiamo e dobbiamo prendere molto più territorio”, insiste il Generale Zaluzhny. Ma riconosce obliquamente la possibilità che i progressi russi possano rivelarsi più forti del previsto, o quelli ucraini più deboli, dicendo: “Non è ancora il momento di fare appello ai soldati ucraini nel modo in cui Mannerheim ha fatto appello ai soldati finlandesi”. Si riferisce a un discorso che il massimo generale finlandese pronunciò alle truppe nel 1940 dopo un duro accordo di pace che cedeva terra all’Unione Sovietica.

Quindi quanti soldati dovranno ancora morire prima che Zaluzhny sia disposto a tenere il suo discorso di Mannerheim (video)? Non lo dice.

Probabilmente dovrà tenerlo prima di quanto pensa, perché l’economia ucraina è crollata [in inglese]. Il PIL è diminuito del 33% quest’anno e, mentre continuano gli attacchi alla rete elettrica, si ridurrà di un altro 5 o 10% l’anno prossimo. L’inflazione è superiore al 20%, la disoccupazione superiore al 30%. Le grandi industrie metallurgiche e minerarie hanno dovuto chiudere poiché dipendono da forniture elettriche ininterrotte. Nel frattempo i donatori non sono disposti a consegnare all’Ucraina il budget di cui dichiara di aver bisogno.

Sembra possibile che l’imminente fallimento dell’Ucraina possa effettivamente porre fine alla guerra prima di qualsiasi azione militare.

*****

Pubblicato da Moon of Alabama il 15 dicembre 2022

Traduzione in italiano a cura di Raffaele Ucci per Saker Italia

[le note in questo formato sono del traduttore]