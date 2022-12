I sistemi di difesa aerea Patriot salveranno l’Ucraina? La storia in combattimento lascia molto spazio ai dubbi

Il 22 dicembre è stato annunciato che gli Stati Uniti avrebbero consegnato i sistemi di difesa aerea Patriot alle forze armate ucraine, con una serie di altri sistemi d’arma, comprese armi guidate lanciate dall’aria, anch’esse destinate a rafforzare le capacità dello stato dell’Europa orientale nella sua guerra in corso contro la Russia. Sebbene la quantità di sistemi Patriot non sia stata rivelata, la dimensione totale del pacchetto di aiuti di soli 1,85 miliardi di dollari indica che non saranno consegnati in quantità significative, a meno che non vengano firmati ulteriori accordi in futuro. Il contratto della Romania per l’acquisizione di sette unità Patriot Configuration 3, ad esempio, è costato da solo 3,9 miliardi di dollari, mentre un recente accordo polacco per lo stesso sistema è costato 4,75 miliardi di dollari. Sebbene il Patriot sia stato salutato come una risorsa vitale per l’Ucraina, poiché le sue difese aeree sono sempre più esaurite e la possibilità che le principali città vengano abbandonate [entrambi i link in inglese] ha continuato a crescere tra i continui attacchi russi su infrastrutture chiave, la sua consegna dovrebbe essere tutt’altro che fondamentale per una serie di motivi che vanno oltre i numeri molto ridotti della fornitura. Questi includono la piccola scala su cui il Patriot è prodotto e schierato rispetto ai sistemi S-300 su cui l’Ucraina faceva affidamento in precedenza, il che significa che la sostituzione significativa della rete di S-300 con Patriot rimane irrealizzabile, così come il record di prestazioni del sistema missilistico americano contro attacchi molto più basilari di quelli di cui è capace la Russia, e che hanno ripetutamente messo seriamente in discussione la sua efficacia.

Batteria missilistica di un sistema S-300 ucraino.

Il Patriot è stato impiegato in combattimento per la prima volta durante la Guerra del Golfo nel 1991, durante la quale il suo obiettivo principale era lo Scud B sovietico, un missile che era entrato in servizio per la prima volta nel 1964, e negli anni ‘90 era molto lontano dallo stato dell’arte. Sebbene la performance del Patriot sia stata pubblicizzata come un successo, successive indagini sulle sue prestazioni hanno scoperto che questo era tutt’altro che vero. La House Government Operations Subcommittee on Legislation and National Security americana ha riferito di conseguenza sulla copertura governativa della difesa missilistica Patriot e delle sue capacità: “Nella guerra del Golfo Persico il sistema missilistico Patriot non è stato lo spettacolare successo che il pubblico americano è stato indotto a credere. Ci sono poche prove che dimostrano che il Patriot abbia colpito più di qualche missile Scud lanciato dall’Iraq, e ci sono alcuni dubbi anche su questi ingaggi. Il pubblico e il Congresso sono stati fuorviati da dichiarazioni definitive di successo rilasciate dall’amministrazione e dai rappresentanti di Raytheon durante e dopo la guerra.

Un rapporto militare intitolato “Efficacia del sistema missilistico Patriot durante Desert Storm”, pubblicato nel 1992, affermava che dei 158 missili lanciati dai sistemi Patriot dalle forze armate statunitensi durante la Guerra del Golfo, il 45% era stato lanciato contro falsi bersagli. Un rapporto del 1992 preparato dall’esperto di armi nucleari e presidente del Plowshares Fund Joseph Cirincione per lo U.S. House of Representatives Government Operations Committee sulle prestazioni del Patriot affermava che, a causa dei danni limitati causati dai missili Scud, il pubblico è stato indotto ad attribuirlo erroneamente non alle capacità limitate dell’Iraq ma al successo del sistema di difesa aerea. Nel frattempo la sostanziale “prova contraria è stata trascurata o respinta”. “Gli Scud erano incredibilmente imprecisi. La maggior parte è caduta in modo innocuo in mare o nel deserto”, ha affermato per spiegare perché i missili iracheni non hanno causato più danni nonostante le scarse capacità dei Patriot.

Lanci di missili da batterie di Patriot.

Uno studio dei primi anni ‘90 sulle prestazioni dei sistemi Patriot nella Guerra del Golfo condotto da Theodore Postol, insegnante di scienza, tecnologia e sicurezza internazionale presso il Massachusetts Institute of Technology, ha evidenziato: “Il tasso di intercettazione del Patriot durante la Guerra del Golfo era molto basso. Le prove di questi studi preliminari indicano che il tasso di intercettazione dei Patriot potrebbe essere molto inferiore al 10%, forse anche pari a zero”. molto probabilmente non è riuscito ad abbattere un solo Scud in Iraq, e al massimo potrebbe averne abbattuto uno solo. Postol ha notato che anche “il più primitivo degli avversari” potrebbe facilmente sfuggire al sistema Patriot, e la sua indagine è stata avvalorata anche da molti dei soggetti coinvolti nel programma del Patriot.

Sebbene le prestazioni del Patriot nella Guerra del Golfo siano state discutibili, si sperava che la modernizzazione del sistema nei decenni successivi lo avrebbe reso almeno più affidabile contro i missili di base del tipo Scud, sui quali si fa ancora ampio affidamento in diversi continenti. Ma tali speranze sono state in gran parte deluse dall’incapacità del sistema di intercettare un attacco di missili improvvisati lanciati dagli insorti yemeniti contro l’Arabia Saudita nel 2017. Mirando all’Aeroporto Internazionale di Riad-Re Khalid, le immagini satellitari hanno mostrato che i missili non erano stati neutralizzati [in inglese] e invece, proprio come gli Scud iracheni, sono atterrati nelle vicinanze a causa della scarsa precisione. L’analisi delle foto e dei video dell’attacco, ampiamente pubblicati sui social media, lo hanno confermato. L’analisi condotta da un gruppo di ricerca di esperti missilistici ha mostrato una testata che volava senza ostacoli sull’Arabia Saudita, nonostante il suo vasto arsenale di batterie Patriot modernizzate, concludendo che il missile si è avvicinato al suo obiettivo. Jeffrey Lewis, l’analista che ha guidato il gruppo di ricerca, riguardo al fallimento del sistema Patriot nell’eseguire anche l’intercettazione più elementare e la rappresentazione del fallimento come una vittoria ha affermato: “I governi mentono sull’efficacia di questi sistemi. Oppure sono male informati. E questo dovrebbe preoccuparci a morte”. I funzionari statunitensi hanno seriamente messo in dubbio anche l’affermazione saudita secondo cui il missile era stato intercettato dalle batterie Patriot.

Batterie missilistiche del sistema Patriot.

Laddove il Patriot non si è dimostrato capace contro i missili di tipo Scud, i tipi di missili balistici nell’arsenale russo oggi sono avanti di diverse generazioni, e probabilmente si riveleranno impossibili da intercettare in modo affidabile. I missili lanciati dal sistema Iskander, ad esempio, utilizzano traiettorie semibalistiche depresse con apogei di soli 50 Km, e possono condurre manovre di volo estese lungo le loro traiettorie di volo, il che spesso li rende impossibili persino da agganciare, e tanto meno da abbattere. Laddove il semplice numero degli S-300 nel servizio ucraino li ha resi una seria sfida per la l’aviazione russa, in gran parte a causa della mancanza di risorse di soppressione della difesa aerea dedicate, gli schieramenti molto più limitati del Patriot probabilmente renderanno la loro neutralizzazione molto più semplice. L’anticipazione del dispiegamento del sistema, che non dovrebbe avvenire prima della metà del 2023, significa che se la guerra dovesse essere ancora in corso consentirà alla Russia di ottenere una significativa vittoria psicologica prendendo di mira i Patriot subito dopo che sono stati schierati. Il valore dei sistemi, uno dei più costosi nell’inventario dell’Ucraina, e l’importanza della reputazione del Patriot dovuta ai suoi diffusi dispiegamenti da parte degli alleati degli americani a livello globale, significa che le poche unità schierate in Ucraina dovrebbero essere fortemente protette da altri sistemi di difesa aerea, come gli S-300, per prevenire le perdite.

Pubblicato da Military Watch Magazine il 22 dicembre 2022

Traduzione in italiano a cura di Raffaele Ucci per Saker Italia

[le note in questo formato sono del traduttore]