Douglas MacGregor: “Washington sta vietnamizzando l’Ucraina e sappiamo come finì”

Douglas MacGregor, colonnello ex consigliere della Difesa Usa: “Il rifiuto di Washington di riconoscere i legittimi interessi di sicurezza della Russia in Ucraina e di negoziare la fine di questa guerra è la via verso conflitti prolungati e sofferenze umane.”

Douglas MacGregor: Washington sta prolungando le sofferenze dell’Ucraina

Durante un discorso tenuto il 29 novembre, il viceministro polacco della Difesa Marcin Ociepa ha dichiarato: “La probabilità di una guerra in cui saremo coinvolti è molto alta. Troppo alta per trattare questo scenario solo ipoteticamente”. La Polonia avrebbe in programma di richiamare 200.000 riservisti nel 2023 per un addestramento di alcune settimane, ma gli osservatori a Varsavia sospettano che questa azione possa facilmente portare a una mobilitazione nazionale.

Nel frattempo, all’interno dell’amministrazione Biden, cresce la preoccupazione che lo sforzo bellico ucraino crolli sotto il peso di un’offensiva russa. E mentre il terreno nell’Ucraina meridionale finalmente si congela, i timori dell’amministrazione sono giustificati. In un’intervista pubblicata sull’Economist, il capo delle forze armate ucraine, il generale Valery Zaluzhny, ha ammesso che la mobilitazione e le tattiche russe stanno funzionando. Ha anche accennato al fatto che le forze ucraine potrebbero non essere in grado di resistere all’imminente assalto russo.

Tuttavia, Zaluzhny ha rifiutato qualsiasi idea di un accordo negoziato e ha invece chiesto più attrezzature e supporto. Ha continuato insistendo sul fatto che con 300 nuovi carri armati, da 600 a 700 nuovi veicoli da combattimento di fanteria e 500 nuovi obici, poteva ancora vincere la guerra con la Russia. A dire il vero, il generale Zaluzhny non chiede assistenza, chiede un nuovo esercito. Qui sta il pericolo maggiore per Washington ei suoi alleati della NATO.

Quando le cose vanno male per la politica estera di Washington, i veri sostenitori della grande causa attingono sempre profondamente dal pozzo dell’autoillusione ideologica per prepararsi alla battaglia finale. Blinken, Klain, Austin e il resto del partito della guerra continuano a garantire un sostegno eterno a Kiev, indipendentemente dal costo. Come i “migliori e i più brillanti” degli anni ’60, sono ansiosi di sacrificare il realismo a un pio desiderio, di sguazzare nella pubblicità e nell’autopromozione in una visita pubblica in Ucraina dopo l’altra.

Questo spettacolo ricorda spaventosamente eventi di oltre 50 anni fa, quando la guerra per procura di Washington in Vietnam stava fallendo. I dubbiosi all’interno dell’amministrazione Johnson sulla saggezza di intervenire sul campo per salvare Saigon da una certa distruzione si sono nascosti. Nel 1963, Washington aveva già 16.000 consiglieri militari in Vietnam. L’idea che Washington stesse sostenendo un governo nel Vietnam del Sud che avrebbe potuto non vincere contro il Vietnam del Nord è stata respinta a priori. Il Segretario di Stato Dean Rusk ha dichiarato: “Non ci ritireremo finché la guerra non sarà vinta”.

Nella primavera del 1965, i consiglieri militari americani stavano già morendo. Il generale Westmoreland, allora comandante del Military Assistance Command Vietnam, riferì a LBJ : “È sempre più evidente che i livelli esistenti di aiuti degli Stati Uniti non possono impedire il crollo del Vietnam del Sud… Il Vietnam del Nord si sta muovendo per uccidere… Agendo su richiesta del governo del Vietnam del Sud, deve essere presa la decisione di impegnare al più presto 125.000 soldati statunitensi per impedire la presa del potere da parte dei comunisti”.

Il sostegno incondizionato dell’amministrazione Biden al regime di Zelenskyj a Kiev sta raggiungendo un punto di svolta strategico non dissimile da quello raggiunto da LBJ nel 1965. Sta usando un argomento simile ora per l’Ucraina. Come il Vietnam del Sud negli anni ’60, l’Ucraina sta perdendo la guerra con la Russia.

Gli ospedali e gli obitori dell’Ucraina sono pieni di soldati ucraini feriti e morenti. Il procuratore di Washington a Kiev ha sperperato il suo capitale umano e il considerevole aiuto occidentale in una serie di controffensive autodistruttive. I soldati ucraini che presidiano le linee difensive di fronte ai soldati russi nell’Ucraina meridionale sono uomini coraggiosi, ma non sono degli sciocchi. Gli Spartani alle Termopili erano coraggiosi e morirono lo stesso.

Il vero pericolo ora è che Biden appaia presto in televisione per ripetere la performance di LBJ nel 1965, sostituendo la parola “Ucraina” con “Vietnam del Sud”:

“Stasera, miei compagni americani, voglio parlarvi della libertà, della democrazia e della lotta del popolo ucraino per la vittoria. Nessun’altra questione preoccupa così tanto la nostra gente. Nessun altro sogno assorbe così i milioni di persone che vivono in Ucraina e nell’Europa orientale… Tuttavia, non sto parlando di un attacco della NATO alla Russia. Piuttosto, propongo di inviare in Ucraina una coalizione dei volenterosi guidata dagli Stati Uniti, composta da forze armate americane, polacche e rumene, per stabilire l’equivalente terrestre di una “no-fly zone”. La missione che propongo è pacifica, per creare una zona sicura nella parte più occidentale dell’Ucraina per le forze ucraine e i rifugiati che lottano per sopravvivere ai devastanti attacchi della Russia…”

* Il colonnello Douglas MacGregor ,colonnello è un membro anziano di The American Conservative , l’ex consigliere del Segretario alla Difesa nell’amministrazione Trump. L’articolo originale è stato pubblicato su The American Conservative.