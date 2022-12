L’escalation in corso anche nella guerra dell’informazione

Dopo 300 giorni di guerra in Ucraina, l’opinione pubblica mondiale si trova di fronte a un’escalation della guerra dell’informazione: Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha visitato gli Stati Uniti nel suo primo viaggio all’estero dall’inizio della guerra.

Dopo i colloqui con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ha tenuto un discorso al Congresso degli Stati Uniti a Washington, in cui ha sottolineato con grandi applausi: “Contrariamente a tutti gli scenari apocalittici, l’Ucraina non è caduta. L’Ucraina è viva e vegeta. […] Abbiamo sconfitto la Russia nella battaglia per le menti del mondo”. L’Ucraina non si arrenderà mai, ha detto, associando ai ringraziamenti per i miliardi di dollari di aiuti statunitensi l’osservazione: “I vostri soldi non sono un’elemosina”. […] È un investimento nella sicurezza globale e nella democrazia”.

Secondo Zelenskyj, la guerra lascerà un segno nelle generazioni future e allo stesso tempo ha avvertito: se gli aggressori russi non vengono fermati ora, “è solo questione di tempo quando attaccheranno gli altri vostri alleati”. Il mondo è troppo interconnesso perché qualcuno possa sentirsi al sicuro se l’attacco russo continua. L’anno prossimo sarà un “punto di svolta” nella guerra, “il coraggio ucraino e la determinazione americana [devono] garantire il futuro della nostra libertà comune”.

Putin mobilita l’esercito

A Mosca, il presidente russo Vladimir Putin, in un discorso televisivo agli ufficiali militari, ha espresso la sua fiducia nella vittoria russa. Ha ammesso i deficit, ma allo stesso tempo ha sottolineato l’ottimismo della vittoria: “Sono sicuro che passo dopo passo raggiungeremo tutti i nostri obiettivi”. La condizione, ha detto, è un ritmo più veloce nel riarmo e nella modernizzazione delle forze armate. Non ci sono “vincoli finanziari” quando si tratta di migliorare ulteriormente l’esercito, ha detto. “Il Paese e il governo forniranno tutto ciò che l’esercito chiede”. Ha citato l’uso dei droni come esempio. Ogni soldato, ha detto, “deve avere la possibilità di ricevere informazioni dai droni”.

Putin ha nuovamente posto la sfida esistenziale al centro del discorso all’élite militare russa: la NATO sta utilizzando tutto il suo potenziale contro la Russia. Il suo Paese si trova in un confronto con l’intero Occidente, che ha messo a disposizione dell’Ucraina gran parte del suo potenziale militare. L’obiettivo a lungo termine dell’Occidente è quello di “amputare” e dividere la Russia, cosa nota da tempo ed entrata in una fase acuta solo con l’”Euromaidan” del 2014.

Dopo il crollo dell’URSS, l’Occidente non ha mai permesso alla Russia di trovare un nuovo rapporto prospero con i suoi ex compatrioti, ma ha sostenuto i nazionalisti fin dall’inizio e non è stato infastidito dalla loro ideologia fascista. In questo contesto, lo scoppio del conflitto ucraino-russo era inevitabile, “anche se tutti i presenti in questa sala capiscono a quante tragedie sia legato”. Ma la “tragedia comune” dello scoppio delle ostilità fu colpa loro e dei loro alleati. Ciò che sta accadendo “non è il risultato della nostra politica”, ma della politica di altri Paesi. “La Russia non si considerava e non si considera un nemico dell’Occidente”.

Gli Stati Uniti, in particolare, eserciterebbero pressioni su altri Paesi. Per aver cercato di rimanere come “egemone”, l’Occidente avrebbe pagato un “prezzo sempre più alto”. Il leader del Cremlino ha parlato di una politica “sanguinosa e sporca” dell’Occidente, che rifiuta la sovranità e l’identità dei Paesi e delle popolazioni, e ha invitato le forze armate riunite ad attingere alla precedente esperienza in Siria e nell’”operazione militare speciale” in Ucraina. Nel prossimo futuro sarà operativo il missile balistico intercontinentale russo Sarmat, in grado di attaccare nuclearmente gli Stati Uniti.

Certamente l’interpretazione di Putin dello sviluppo politico-sociale dell’”eredità” post-sovietica è unilaterale, ma non c’è stata alcuna strategia occidentale designata per rimodellare la massa statal-sociale fallita del sistema sovietico.

Il discorso di Zelenskyj contro la crescente stanchezza dell’Ucraina negli USA

L’Ucraina potrà evitare la sconfitta solo se riceverà un sostegno più che simbolico. Lo scopo politico dell’apparizione di Zelenskyj a Washington è quello di ottenere nuove promesse di aiuti militari ed economici poco prima della perdita della maggioranza democratica alla Camera bassa. Finora gli Stati Uniti hanno fornito o promesso aiuti militari per circa 25 miliardi di dollari. Si tratta di un contributo superiore a quello di tutti gli altri Paesi messi insieme, e circa il doppio del totale degli aiuti militari dell’area UE. In totale, i pacchetti di aiuti militari, economici e umanitari ammontano a 68 miliardi di dollari, che sono stati fondamentali per aiutare le forze ucraine a respingere gli invasori russi.

Nonostante questo sostegno, la guerra nel sud e nell’est dell’Ucraina è in una fase critica: la guerra di posizione è bloccata, la Russia può distruggere periodicamente ampie parti dell’approvvigionamento energetico ucraino. Allo stesso tempo, negli Stati Uniti crescono le critiche per i miliardi di dollari di aiuti a Kiev e il timore dell’alleanza occidentale di essere trascinata in una guerra tra la NATO e la Russia.

Per quanto riguarda il possibile esito della guerra, le posizioni rimangono indurite. La risposta di Zelenskyj, come sempre negli ultimi mesi di guerra, è: “Per me una pace giusta non è una questione di compromessi sulla sovranità, la libertà e l’integrità territoriale del mio Paese e di risarcimenti per tutti i danni causati dalla Russia”. In sostanza, ha detto, non ci può essere una pace giusta per una guerra che è stata imposta agli ucraini da “bruti”.

Il Presidente degli Stati Uniti Biden, da parte sua, ha usato una frase diplomatica: “Penso che condividiamo la stessa visione di un’Ucraina libera, indipendente e sicura. Tutti vogliamo che questa guerra finisca”. Questa formula diplomatica non può nascondere il fatto che anche negli Stati Uniti la volontà di sostenere l’Ucraina non è più sconfinata. Per mantenere gli aiuti attuali fino al prossimo settembre, il governo americano deve far approvare dal Congresso un pacchetto di aiuti di 45 miliardi di dollari. Per poter difendere o liberare il territorio rimanente, tuttavia, Kiev ha bisogno di armi ancora più numerose ed efficaci. Quanto ancora può e vuole fare il governo degli Stati Uniti?

Non c’è più un consenso di fondo su questa questione nella classe politica americana. Temendo un’ulteriore escalation da parte della Russia, Washington è stata riluttante a fare molto di più di quanto necessario per evitare una sconfitta ucraina. Qualche settimana fa, il generale statunitense Mark Milley, presidente degli Stati Maggiori Riuniti delle Forze Armate degli Stati Uniti dal 2019, ha persino suggerito a Kiev di utilizzare la sua attuale posizione di forza per trovare una soluzione diplomatica alla guerra quest’inverno. Spingere le truppe russe fuori dall’Ucraina sarebbe “molto difficile”.

Zelenskyj, tuttavia, da mesi chiede a Washington la consegna di migliori sistemi di difesa aerea e di missili balistici a corto raggio per stroncare sul nascere gli attacchi aerei russi alle infrastrutture ucraine. Solo ora la Casa Bianca ha annunciato la consegna di una batteria antiaerea Patriot. Tuttavia, ci vorranno mesi di addestramento prima che i soldati ucraini siano preparati a questo complesso sistema. E per costruire un ampio ombrello contro le ondate di attacchi russi, una sola batteria non è sufficiente.

Un giornalista ucraino chiede di questo punto delicato nella conferenza stampa dopo l’incontro tra Zelenskyj e Biden: “Quando è iniziata l’invasione russa, i funzionari del governo americano hanno detto che i patrioti non potevano essere consegnati perché ciò avrebbe potuto provocare un’inutile escalation. E ora, alla fine, vengono consegnati. Ma l’Ucraina ora ha bisogno di più, compresi più missili a lungo raggio. Forse sono ingenuo, ma non possiamo tagliare corto e dare all’Ucraina tutto ciò di cui ha bisogno per liberare tutti i territori prima e non dopo?”.

Biden ha indicato Zelenskyj: “La sua risposta è sì”. E poi ha fornito la sua valutazione del problema: “C’è un’intera alleanza che è critica per l’Ucraina. L’idea di dare all’Ucraina un equipaggiamento fondamentalmente diverso da quello attuale potrebbe dividere la NATO e l’UE”. Ha dichiarato di aver trascorso centinaia di ore al telefono per cercare di convincere i partner europei a sostenere l’Ucraina. “Lo capiscono perfettamente. Ma non vogliono una guerra con la Russia o una terza guerra mondiale”.

Più che per Biden, la visita simbolica di Zelenskyj a Washington è destinata a mobilitare un maggiore sostegno da parte dei contribuenti americani, in particolare dell’ala destra del Partito Repubblicano. Mentre il 65% degli americani è ancora favorevole alla fornitura di armi all’Ucraina, tra gli elettori repubblicani questa percentuale è scesa dall’80% di marzo al 55% di dicembre. Questo scetticismo si farà sentire anche alla Camera dei Rappresentanti da gennaio, quando i repubblicani assumeranno la maggioranza. Poiché la maggioranza conservatrice è sottile come un rasoio, la destra critica nei confronti dell’Ucraina acquisterà grande peso. Kevin McCarthy, che vuole diventare Presidente della Camera, ha quindi già annunciato che i repubblicani non emetteranno più “assegni in bianco” per l’Ucraina.

Per questo motivo Biden e i Democratici, con il sostegno dei Repubblicani moderati, vogliono approvare questa settimana una legge di spesa che garantisca altri miliardi di dollari all’Ucraina entro il prossimo settembre. I gruppi del Congresso si sono accordati su una legge di bilancio per un totale di 1.700 miliardi di dollari (1.600 miliardi di euro) che include 44,9 miliardi di dollari (42,3 miliardi di euro) di aiuti all’Ucraina. Il Senato e la Camera dei Rappresentanti devono ancora approvare la legge di bilancio. A gennaio si capirà quanto il discorso di Zelenskyj sia stato sostenibile contro la crescente stanchezza da guerra.

Fine della guerra nel 2023?

La guerra della Russia contro l’Ucraina dura già da 300 giorni e non se ne vede la fine. Quella che era iniziata come una “operazione militare speciale” è ora diventata una tenace guerra di posizione con la distruzione sistematica dell’ucraino, facendo apparire senza speranza qualsiasi riconciliazione.

Secondo gli esperti militari britannici, i russi stanno conducendo una guerra di posizione obsoleta, costruendo elaborate difese lungo tutta la linea del fronte, con particolare attenzione al settore settentrionale dell’oblast’ di Luhansk. “Le costruzioni russe seguono i tradizionali piani militari per la costruzione di trincee, rimasti in gran parte invariati dalla Seconda Guerra Mondiale. Tali costruzioni sono probabilmente vulnerabili a moderni e precisi attacchi indiretti”.

Data la situazione di stallo dei fronti, Putin non poteva aspettarsi alcun successo; l’andamento della guerra fino ad ora è stato solo una sconfitta, ha detto. Mosca, ha detto, dovrebbe pilotare grandi ondate di missioni di droni per avere successo con gli attacchi alle infrastrutture. “Perché bisogna riuscire a sopraffare virtualmente le difese aeree ucraine”. Inoltre, dopo ogni ondata di successo, l’Ucraina inizia a ricostruire le proprie infrastrutture. A questo proposito, il successo degli attacchi dipende anche dalla quantità di materiale e persone disponibili per riparare rapidamente i danni. Come conseguenza di questo grande dispiegamento di materiale, l’Ucraina potrebbe ottenere un successo militare ed essere in grado di mantenere la propria posizione con sistemi di difesa aerea. Questo li renderebbe militarmente invincibili e la guerra durerebbe ancora di più.

La valutazione di Mosca della consegna del sistema di difesa aerea Patriot è quindi una continuazione e un’intensificazione della “guerra per procura” contro la Russia. La visita del presidente ucraino a Washington è stata inscenata a questo scopo in “stile hollywoodiano” e le proteste degli Stati Uniti di non cercare il confronto con la Russia sono “solo parole vuote”. Invece, viene diffusa la “menzogna” che la Russia non è interessata a una soluzione pacifica.

Nonostante la stanchezza per la guerra che si è diffusa in Occidente e anche negli Stati Uniti, la più grande potenza militare del mondo sta correndo il rischio di un’escalation. I nuovi aiuti militari record e la consegna di sistemi d’arma più efficienti che sono stati decisi porteranno a un prolungamento della guerra. Gli Stati Uniti rimarranno l’ombrello militare dell’Ucraina, almeno fino al 2023.