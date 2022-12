PUTIN E XI SI RIUNIRANNO ENTRO FINE 2022

Putin e Xi Jinping

Un articolo sull’avvenimento è stato pubblicato su Telesurtv del 26 dicembre scorso. Il link è il seguente:

L’ultimo faccia a faccia tra Putin e Xi è avvenuto lo scorso settembre nella città uzbeka di Samarcanda, nell’ambito del vertice dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai. In quell’incontro, il capo del Cremlino ha affermato che “i molteplici legami tra i nostri Paesi si stanno sviluppando attivamente”, mentre ha sottolineato che lo scorso anno il commercio bilaterale è aumentato del 35 per cento.Il portavoce del Cremlino Dimitri Peskov ha confermato lunedì che il presidente russo Vladimir Putin terrà contatti questa settimana con il suo omologo cinese, Xi Jinping, mentre non ha specificato il luogo o la data esatta. Vladimir Putin ha recentemenate dichiarato di essere disponibile alla trattativa per porre fine al conflitto in Ucraina. L’ appoggio della Cina di Xi Jinping è fondamentale.

Anche Kiev guarda ad Oriente. Vladimir Zelensky ha discusso con il suo omologo indiano Narendra Modi la sua formula per la pace, che è la sconfitta tout court della Russia e la riconquista dei territori russofili, Donbass Donec’k e Luhans’k, e Odessa Inoltre l’India non ha il peso della Cina ed è afflitta da seri problemi interni quali la ripresa del movimento dei contadini e il Kashmir, che non rinuncia all’indipendenza.



Putin, Modi e Zelensky