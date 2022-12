La Turchia prevede un incontro con i ministri degli Esteri di Russia e Siria

I nostri articoli saranno gratuiti per sempre. Il tuo contributo fa la differenza: preserva la libera informazione. L’ANTIDIPLOMATICO SEI ANCHE TU!Dona 1€ Dona 5€ Dona 15€ Scegli importo

Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunciato, ieri, che la Turchia intende ospitare un incontro congiunto tra i ministri degli Esteri di Russia e Siria nel prossimo futuro.

L’annuncio è stato dato dopo l’incontro di mercoledì scorso tra i ministri della difesa a Mosca tra Turchia, Russia e Siria.

“Stiamo programmando di tenere un incontro tra i ministri degli Esteri di Russia, Siria e Turchia, nella fase successiva, come seconda tappa della road map. Non c’è una data specifica per l’incontro”, ha precisato Cavusoglu durante un incontro con i giornalisti.

“L’incontro dei ministri della difesa e dei capi delle agenzie di intelligence a Mosca è importante, in termini di accordo tra il regime siriano e l’opposizione moderata, su una tabella di marcia per una soluzione politica”, ha aggiunto.

Nel frattempo, il capo della diplomazia turca ha confermato i colloqui in corso con l’opposizione siriana e ha ricordato che dovrebbero essere inclusi in una soluzione futura.

D’altra parte, il governo siriano rimane fermo nella sua richiesta di un completo ritiro delle forze turche dalla Siria.

Il 15 dicembre, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha rivelato di aver proposto un incontro tra il presidente russo Vladimir Putin e il presidente siriano Bashar al-Assad.

Il 28 dicembre, il ministro della Difesa turco Hulusi Akar e il ministro della Difesa siriano Ali Mahmoud Abbas hanno tenuto un incontro a Mosca, il primo tra i due governi dall’inizio della guerra civile siriana nel 2011, secondo quanto riportato dall’ agenzia Anadolu.

L’incontro, a cui ha partecipato anche il ministro della Difesa russo Sergey Shoigu, si è svolto in un “atmosfera costruttiva” ed è il primo in un formato di incontri trilaterali per garantire la stabilità in Siria e nella regione, secondo una dichiarazione del ministero della Difesa turco.

Durante gli storici colloqui a Mosca, i ministri della difesa siriano e turco hanno discusso la sicurezza delle frontiere tra gli stati come una priorità assoluta.

L’incontro di ieri è stato considerato il più alto incontro ad alto livello tra funzionari dei governi siriano e turco dall’inizio della guerra nel 2011

