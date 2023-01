LULA DA SILVA PER LA TERZA VOLTA PRESIDENTE DEL BRASILE

Presidente Lula e Sônia Guajajara, ministra dei popoli originari

Lula da Silva il 1 gennaio 2023 ha assunto per la terza volta la presidenza del Brasile. Mentre Bolsonaro “scappa” in Florida ed evita la cerimonia di investitura di Lula continuano le minacce di sostenitori di Bolsonaro che si rifiutano di riconoscere i risultati elettorali. C’è stato perfino un tentativo di eliminare Lula bombardandolo.

Il terzo mandato di Lula sarà difficilissimo, è una sfida complicata perché con Bolsonaro nel Brasile è riesplosa la povertà. Bisognerà ricostruire il Paese da zero. Lula nel breve termine dovrà soprattutto occuparsi dei più poveri e allo stesso tempo, nel medio e lungo termine, rimettere in moto il Paese, dopo anni di recessione economica.

In 20 anni, Lula è passato dalla presidenza brasiliana al carcere e viceversa. Il Brasile che governerà a partire da questo 1 gennaio non è lo stesso che ha ricevuto nel 2003 né lo stesso che ha lasciato nel 2011. Ci sono grandi sfide come unire un paese polarizzato, promuovere l’economia dopo gli anni della pandemia e governare senza maggioranza al Congresso. In nessuno dei due casi sarà facile, ma con la sua vittoria il colosso sudamericano tornerà alla dopo un’amministrazione convulsa del presidente uscente Jair Bolsonaro.

Negli ultimi anni, il Brasile ha vissuto un tumulto politico. Ci sono state indagini su due schemi di corruzione che hanno coinvolto dozzine di politici e uomini d’affari, tra cui Lula e la sua compagna di partito, l’ex presidente Dilma Rousseff. Poi, l’estrema destra, guidata da Bolsonaro, è salita al potere il 1° gennaio 2019, eliminando le politiche sociali mirate all’istruzione, alla salute e all’ambiente. La situazione è peggiorata con la pandemia di COVID-19. E in questo contesto torna Lula. Gli esperti considerano il suo ritorno un fenomeno perché è risorto dalla morte politica e ha riunito settori politici antagonisti per formare un’alleanza che ha sconfitto Bolsonaro alle urne. Nessuno pensava che fosse possibile un ampio fronte, compresa la destra tradizionale, ma Lula è riuscito a fare campagna con quella destra tradizionale. Una volta ottenuta la vittoria, Lula si trova di fronte alle sfide immediate che dovrà affrontare a partire da questo 1° gennaio.

Rilanciare l’economia, sarà compito urgente di Lula all’assunzione della presidenza del Brasile. Il programma del governo di Lula da Silva prevede maggiori investimenti nei servizi pubblici e sociali, e in generale la “ricostruzione” del Brasile. Il colosso sudamericano, ha una situazione favorevole rispetto agli altri Paesi del subcontinente, ma molto diversa da quella trovata da Lula nel 2003. Chiaramente il mondo non è lo stesso e non ha il vantaggio che avevano i presidenti quando i prezzi delle materie prime avvantaggiavano i programmi sociali. Dovrà affrontare la realtà economica. Durante i primi due mandati di Lula (2013-2010), il Brasile ha beneficiato del boom delle vendite di materie prime e petrolio, che hanno fornito al paese un reddito che ha sollevato 20 milioni di persone dalla povertà estrema. Alla fine del 2010, quando Lula ha lasciato la presidenza del Brasile, il prodotto interno lordo del Paese è cresciuto del 7,5%, il che ha rappresentato il più grande aumento dal 1986. Ma è passato dall’essere la sesta economia mondiale nel 2012 alla tredicesima nel 2021 Secondo la Commissione economica per l’America Latina (Cepal), nel 2022 il Brasile crescerà del 2,9%, al di sotto della media del 3,7% del Sud America. Secondo il rapporto CEPAL pubblicato nel novembre 2022, il Brasile è stato l’unico Paese che ha presentato un aumento “apprezzabile” della povertà estrema e della povertà nel 2021, quest’ultima raggiungendo il 24,3%. D’altra parte, l’inflazione, che a ottobre 2022 ha raggiunto il 7,17% su base annua, sebbene elevata, è ancora una delle più basse della regione. Prima di assumere la presidenza del Brasile, Lula da Silva ha promosso un disegno di legge che aumenta la spesa sociale per sussidi di 115 dollari al mese per 20 milioni di famiglie. Tuttavia, secondo gli esperti, Lula dovrà portare avanti le sue politiche in un contesto più sfavorevole rispetto ai suoi precedenti mandati. Tuttavia, Santiago Cantón, del Dialogo interamericano, mette in prospettiva il pragmatismo di Lula da Silva per promuovere i cambiamenti economici nel suo paese. “Lula è pragmatico nell’avere un governo che rappresenti, sotto l’aspetto economico, i conservatori”, dice.

Di recente Lula ha presentato i 37 funzionari che lo accompagneranno alla guida dell’Esecutivo. La maggior parte sono persone legate al suo partito, anche se ha incorporato anche leader centristi come l’ex candidato presidenziale Simone Tebet.

Lula da Silva deve unire un paese diviso e governare stringendo alleanze.

A due mesi dalle elezioni politiche, il Brasile sta vivendo momenti critici a causa delle proteste portate avanti dai sostenitori di Jair Bolsonaro. A dicembre, decine di sostenitori sono arrivati ​​alla caserma dell’esercito brasiliano per chiedere di impedire l’assunzione di Lula da Silva. E nelle ultime settimane è aumentata l’allerta per attentati terroristici. Ciò avviene mentre Bolsonaro si è rifiutato di assistere al trasferimento del comando, secondo la stampa locale. “Bolsonaro lascia il potere con un sostegno politico significativo, ma è molto inferiore al 49,1% dei voti che ha ricevuto alle urne. Questi voti mostrano più la forza quasi maggioritaria dei sentimenti anti-Partito dei Lavoratori che la forza del bolsonarismo stesso”, ha scritto di recente il politologo Carlos Melo.Gli esperti consultati da Newtral.es concordano sul livello di polarizzazione in Brasile che Lula deve affrontare. “[Lula] riceve il Paese sotto molta tensione a causa di quella polarizzazione lasciata dalle elezioni e dal sostegno politico che Bolsonaro ha in qualche modo. Nelle strade abbiamo visto l’enorme numero di movimenti che non hanno riconosciuto la sconfitta elettorale”, aggiunge da parte sua Meza.

La divisione si riflette anche nel Congresso brasiliano. A febbraio, quando i funzionari eletti entreranno in carica, sia la Camera bassa che quella alta saranno dominate dai partiti di destra. “Lula governerà con le alleanze perché questa è anche la natura del governo eletto a ottobre”, spiega Meza. Lula è salito al potere sostenuto da fazioni politiche di destra e sinistra che si sono unite per sconfiggere il bolsonarismo. Alla Camera, Lula ha solo 139 dei 513 seggi, quindi dovrà stringere alleanze con altri partiti di centro per portare avanti le sue proposte di governo. “Per quanto riguarda il Congresso, il fatto che non abbia la maggioranza lo porta anche a cercare un centro dove sta bene con tutti i settori. Dovranno dialogare, raggiungere un consenso e andare avanti in questo modo”, ha spiegato a Newtral.es l’esperto di dialogo interamericano, Santiago Cantón. Alla domanda sul ruolo dell’esercito nell’era che inizia con Lula dal 1 gennaio, Cantón ritiene che l’influenza che Bolsonaro gli ha concesso sarà ridotta. In altre parole, la presenza dei militari al governo, aggiunge, cambierà perché “non è un bene per la democrazia”. L’esercito ha recentemente espresso il suo “incrollabile impegno per la democrazia, il popolo brasiliano, l’armonia e la pace sociale”. Sebbene ci siano anche altre sfide legate all’ambiente, ad esempio, gli analisti concordano sul fatto che il ruolo di Lula dovrebbe essere anche quello di stabilire una nuova sinistra in Brasile che gli permetta di mantenere il potere di fronte ai prossimi generali, ma senza di lui. “Spero che Lula aiuti la sinistra a rinnovarsi in quattro anni e che ci siano nuovi nomi capaci di mantenere un rinnovamento nei partiti democratici”, dice Meza, politologo.



