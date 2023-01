La Turchia verso il voto: la lotta di Erdogan per estendere il suo potere

Nella prima metà del 2023, gli aventi diritto al voto in Turchia eleggeranno un nuovo parlamento e un capo di Stato. Normalmente le elezioni si terrebbero a giugno, ma la data esatta è ancora incerta perché l’attuale presidente Recep Tayyip Erdoğan vuole anticiparle per motivi costituzionali.

Fonte: Sozialismus*

“Secondo la Costituzione, un presidente di Stato può essere eletto solo due volte di seguito”, scrive il giornalista turco Bülent Mumay sul FAZ del 29 dicembre 2022, ed è per questo che Erdoğan “spingerà il parlamento a indire elezioni anticipate, mettendo così in discussione il divieto di candidarsi per un terzo mandato”, e nel frattempo otterrà un’altra maggioranza per sé e per il suo AKP islamico-conservatore. In ogni caso, la campagna elettorale è già in corso (si veda il nostro articolo “Campagna elettorale sgradevole in Turchia” su Sozialismus.deAktuell del 20.12.2022).

Il 68enne è a capo dello Stato dal 2003, prima come capo del governo, poi come presidente autocratico (in precedenza è stato sindaco di Istanbul dal 1994 al 1998). Dopo la riforma costituzionale del 2018, i suoi poteri sono stati ampliati e non governa più con un sistema parlamentare ma presidenziale.

Il partito al governo Adalet ve Kalkınma Partisi (Partito della Giustizia e della Prosperità – AKP) è sottoposto a notevoli pressioni politiche a causa della crisi economica e soprattutto a causa dell’enorme aumento dei prezzi. L’inflazione è scesa leggermente a novembre – all’84,4% – dopo aver raggiunto in ottobre il livello più alto degli ultimi 24 anni. E se si seguono le statistiche dei sindacati turchi, i prezzi dei beni di uso quotidiano nei discount statali raccomandati da Erdoğan sono aumentati fino al 270%.

I sondaggi mostrano un netto calo di popolarità dell’AKP e del suo candidato principale. Secondo un sondaggio sulle intenzioni di voto, il partito del presidente non diventerebbe più il partito più forte e, con il 24%, riceverebbe molti meno voti rispetto alle ultime elezioni del 2018, quando fu eletto dal 42,5% dei cittadini turchi*. Insieme al partner di coalizione di estrema destra MHP (attualmente al 5,9%, la metà rispetto al 2018), l’attuale governo non raggiungerebbe nemmeno il 30%, il che significa che perderebbe la maggioranza assoluta. Questo perché tre quarti della popolazione considera la situazione economica catastrofica e l’84% dà la colpa al presidente. Il governo ha perso la fiducia della maggioranza dei cittadini.

L’alleanza di opposizione di sei partiti attorno al Cumhuriyet Halk Partisi (Partito Popolare Repubblicano – CHP), il più forte a livello nazionale, sta mettendo sotto pressione Erdoğan. Dopo un’eventuale vittoria elettorale, vogliono limitare significativamente i poteri di un presidente di Stato con emendamenti costituzionali, perché dopo il referendum del 2017 l’esercizio del potere di Erdoğan non conosce più limiti democraticamente stabiliti. Nel frattempo, il popolo ne ha abbastanza di lui. “Dicono che quando è troppo è troppo. Vi siete stancati, ritiratevi. Inizierà una nuova era”, così il leader del CHP Kemal Kılıçdaroğlu valuta l’umore attuale.

La maggior parte dei media turchi riporta notizie in modo filogovernativo, i media critici subiscono pressioni, i giornalisti vengono arrestati. La magistratura sta emettendo sentenze tendenziose, l’ultima delle quali contro il popolare sindaco di Istanbul Ekrem İmamoğlu (anch’egli CHP) e il più promettente sfidante dell’attuale presidente, che è stato condannato a due anni e mezzo di carcere e all’interdizione dalla politica in un processo inquietante per presunti insulti a funzionari delle autorità elettorali. Tuttavia, il verdetto non è ancora definitivo.

Se l’opposizione prevarrà sull’alleanza di governo e sarà in grado di avviare un ritorno alla democrazia dipende anche dagli elettori curdi. Sebbene il partito curdo HDP non faccia parte dell’alleanza di opposizione, i suoi elettori potrebbero far pendere l’ago della bilancia. “Se i curdi voteranno per l’opposizione, Erdoğan perderà. Se non si recano alle urne, Erdoğan ha la possibilità di vincere”, stima Günter Seufert, responsabile del Centro di studi turchi applicati. Gli attuali attacchi turchi nei Paesi limitrofi agiscono come un vetro rovente sul lavoro dell’alleanza di opposizione. Il modo in cui si posiziona su questi attacchi è decisivo per il comportamento elettorale dei curdi. Il presidente, in ogni caso, è spaventato dal potenziale di elettori dell’HDP, pari ad almeno il 10%, e sta cercando di eliminare il partito mettendolo al bando.

Crescita economica con le politiche dell’AKP

Erdoğan, che ha plasmato lo sviluppo politico del suo Paese per quasi 30 anni, aveva inizialmente spinto per un allontanamento dall’ordine kemalista della Turchia con l’AKP. Dal 1931, il kemalismo è una componente centrale del programma del partito CHP, fondato da Atatürk nel 1923 e oggi il più grande partito di opposizione. Era il prodotto e allo stesso tempo l’ulteriore sviluppo di un processo di nazionalizzazione che affondava le sue radici nell’Impero Ottomano e nelle idee europee.

A partire da ciò, Atatürk e l’élite statale turca formarono le proprie idee nazionali e le tradussero in azione politica. Il kemalismo doveva completare la trasformazione in repubblica e sostituire l’Islam come “cemento sociale” con un forte nazionalismo turco. Da quando l’AKP islamista è salito al potere nel 2002, tuttavia, si può osservare una re-islamizzazione e un allontanamento del kemalismo.

Con il referendum costituzionale del 2017, vinto di stretta misura con il 51,4%, Erdoğan ha consolidato la sua posizione di potere e ha permesso la trasformazione in un sistema presidenziale autocratico. Allo stesso tempo, il risultato ravvicinato ha documentato che la società turca è profondamente divisa nei confronti del presidente. I suoi sostenitori lo celebrano freneticamente, mentre i suoi oppositori sono sottoposti a ogni tipo di repressione. Se potrà continuare a determinare il destino della Turchia dipende anche dallo sviluppo economico del Paese.

L’ascesa politica dell’AKP e la sua espansione in un sistema di governo autocratico erano infatti strettamente legate allo sviluppo economico della Turchia. Nel 2003, quando Erdoğan è diventato primo ministro, il prodotto interno lordo della Turchia era di 314 miliardi di dollari, secondo i dati della Banca Mondiale. Nel 2013, il penultimo anno del suo mandato di primo ministro, la cifra era salita rapidamente a 957 miliardi di dollari. In dieci anni è triplicato, ma da allora è costantemente diminuito e nel 2020 era di soli 720 miliardi di dollari. La disoccupazione è rimasta comunque relativamente alta durante questo periodo, oscillando tra l’8,4% e il 13,7%. All’inizio del 2021 era del 13,4%. La disoccupazione giovanile (15-24 anni) è stata superiore al 20% per molti anni, spesso più vicina al 30.

Regali elettorali: aumento del salario minimo e riforma delle pensioni

Il presidente autocratico è ben consapevole che le conseguenze della disoccupazione e dell’inflazione saranno avvertite soprattutto dai suoi elettori di base, appartenenti alle classi medie e basse, e si sta impegnando al massimo nel periodo pre-elettorale. Secondo i sondaggisti, la crisi economica “sta intaccando gli indici di gradimento di Erdoğan, ma non sta di per sé facendo cambiare orientamento politico alle persone”.

Ha una serie di regali elettorali per le classi più basse: un aumento del salario minimo, una riforma delle pensioni di ampia portata, un tetto ai prezzi di cibo e medicine e un vasto programma di edilizia abitativa con cui il suo governo sta cercando di alleviare le conseguenze della crisi economica e finanziaria per i cittadini.

Il salario minimo sarà aumentato del 55% da 5.500 a 8.500 lire (equivalenti a 431 euro e ancora appena sopra la soglia di povertà, secondo i sindacati) all’inizio di gennaio. Circa il 40% dei lavoratori in Turchia è retribuito in base al salario minimo fissato dallo Stato. Come per i due aumenti precedenti, è probabile che seguiranno quelli per i pensionati e i dipendenti pubblici. Erdoğan sta rispondendo all’inflazione galoppante.

L’ultimo colpo di stato del presidente, che è sotto pressione a causa degli alti tassi di inflazione e dei bassi indici di gradimento: Cambiare il sistema pensionistico. Finora in Turchia l’età minima era di 60 anni per gli uomini e 58 per le donne. Ora l’età minima sarà abolita, dando a più di due milioni di cittadini la possibilità di andare in pensione immediatamente. I prerequisiti necessari sono 20-25 anni di attività lavorativa soggetta a contribuzione previdenziale e l’inizio dell’attività lavorativa prima del settembre 1999, quando sono state modificate le regole di pensionamento.

È difficile stimare quanti beneficiari potranno avvalersi della nuova possibilità o dovranno continuare a lavorare per garantirsi un reddito. In ogni caso, secondo i media turchi, dopo l’annuncio di Erdoğan si sono formate lunghe code davanti agli uffici dell’Istituto di previdenza sociale; attualmente in Turchia ci sono 13,9 milioni di pensionati. Mentre il presidente ha rifiutato di indicare i costi aggiuntivi, le agenzie citano fonti governative secondo cui il progetto costerà circa 250 miliardi di lire (12,5 miliardi di euro) nel primo anno. L’importo è destinato ad aumentare nei prossimi anni, poiché si prevede che il numero di beneficiari salirà a cinque milioni. Il bilancio statale della Turchia per il nuovo anno 2023 prevedeva finora una spesa di 4,47 trilioni di lire (224 miliardi di euro).

Aumentano i rischi per l’economia turca

L’OCSE prevede ancora che il prodotto interno lordo della Turchia crescerà del 3% nel 2023, rispetto al 5,3% di quest’anno. “I rischi sono elevati e probabilmente aumenteranno”, si legge nell’ultimo rapporto economico sulla Turchia. Tra le altre cose, si legge: “Ulteriori aumenti sostanziali del salario minimo potrebbero anche innescare ulteriori pressioni sui salari e sui prezzi”. La difficile situazione economica è accompagnata dal declino della lira turca, che nell’ultimo anno ha perso quasi il 30% del suo valore.

Uno “shock di fiducia negativo” dovuto ai crescenti squilibri macroeconomici potrebbe portare a un processo di aggiustamento caotico, che a sua volta potrebbe innescare un maggiore deprezzamento della lira e un aumento dell’inflazione. Per evitarlo, sarebbero necessarie riforme strutturali e un tasso di interesse di riferimento più elevato. Ma questo si scontra con il fatto che, a differenza di molte altre banche centrali, la banca centrale turca, per volere di Erdoğan, non sta combattendo l’inflazione aumentando i tassi di interesse. Al contrario, di recente ha abbassato più volte il tasso di interesse di riferimento.

Il presidente ha vietato alla banca centrale di combattere l’inflazione con alti tassi di interesse di riferimento. Invece, l’ha costretta ad abbassare il tasso d’interesse di riferimento al 9%. Con il denaro a basso costo vuole rilanciare l’industria delle esportazioni e alimentare la crescita (si veda più in dettaglio Redaktion Sozialismus.de: “L’inflazione è fuori controllo. Turchia un anno prima delle elezioni presidenziali” su Sozialismus.deAktuell del 9.6.2022 e Joachim Bischoff: “Erdoğan come politico agile” su Sozialismus.deAktuell del 27.7.2022).

Erdogan sta anche perfezionando la sua immagine internazionale. Nella guerra contro l’Ucraina, sta agendo come mediatore nel blocco delle consegne di grano. Il presidente turco ha la leva più lunga sulla questione dell’adesione di Svezia e Finlandia alla NATO. Allo stesso tempo, minaccia l’Unione Europea con un possibile afflusso di rifugiati. E sta anche mostrando i muscoli nel conflitto con la Grecia, minacciando di nuovo il Paese vicino con un attacco missilistico. I due alleati della NATO storicamente ostili, Grecia e Turchia, litigano da decenni sui diritti di sovranità e sulle zone economiche nel Mediterraneo orientale, nonché sullo status militare di due dozzine di isole greche del Mar Egeo. Queste manovre di politica estera sono finalizzate anche all’imminente voto interno.

*Traduzione in italiano a cura di Sinistra in Europa