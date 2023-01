𝗡𝗲𝘀𝘀𝘂𝗻 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗿𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵è 𝘀𝘁𝗮𝗴𝗶𝘀𝘁𝗮: 𝗹’𝗲𝗻𝗻𝗲𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗶𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗚𝗶𝘂𝗹𝗶𝗮𝗻𝗼

Giuliano รจ morto ad appena 18 anni, schiacciato da un blocco di acciaio durante uno stage scolastico in azienda. Mentre si attende il processo, considerate le criticitร sulle condizioni di sicurezza riscontrate in quel posto di lavoro, la famiglia riceve l’ennesima beffa: l’Inail non risarcirร la morte di Giuliano poichรฉ gli stagisti non hanno questo diritto. Piรน precario รจ il lavoro, meno diritti hai, questa รจ la moraleโ€ฆ e se sei studente addirittura succede di essere sfruttati gratuitamente, fino alla morte.

Giuliano non doveva essere lรฌ, questo รจ il punto. Uno studente deve stare dietro i banchi di scuola o nei laboratori scolastici attrezzati e sicuri, non dentro aziende in cui diventano manodopera da spremere per profitto senza costi.

Marta Collot Pap UP