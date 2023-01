Putin annuncia “3 miliardi di dollari di extra budget non legate al petrolio e al gas”

“200 miliardi di rubli extra (3 miliardi di dollari) di entrate non legate al petrolio e al gas della Russia consentono al paese di risolvere i problemi richiesti”. Lo ha affermato mercoledì il presidente Vladimir Putin durante il primo incontro con i membri del gabinetto di quest’anno. Lo riporta Tass.

“Sappiamo che le entrate di bilancio aggiuntive, associate esattamente alle entrate non petrolifere e del gas e non a quelle del petrolio o del gas, [si attestano] provvisoriamente a 200 miliardi di rubli. Questo ci offre l’opportunità di risolvere tutti i compiti che ci siamo prefissati per lo sviluppo e per le questioni sono attuali ma molto serie e importanti”, ha detto il capo dello Stato.

Lo sviluppo sovrano dovrebbe essere raggiunto contrariamente a qualsiasi pressione dall’esterno, ha affermato il leader russo. “Certamente dobbiamo raggiungere [la risoluzione] delle questioni relative esattamente allo sviluppo sovrano e indipendente nel prossimo futuro, contrariamente a qualsiasi pressione e minaccia esterna”, ha aggiunto Putin.



Secondo quanto riporta RT, Putin ha sottolineato come alla Russia non sia accaduto nulla di quello che “l’avversario” aveva predetto sarebbe successo nel 2022. “Non ci è successo niente che l’avversario aveva previsto ci sarebbe successo” e ciò è dovuto “soprattutto ai cittadini russi, al loro atteggiamento, a tutto il nostro atteggiamento, alla disponibilità alle sfide, alla disponibilità a lavorare in condizioni difficili”.

Putin ha concluso sottolieando come l’obiettivo principale del futuro sia lo “sviluppo sovrano e indipendente, nonostante qualsiasi pressione e minaccia esterna”. “Garantiremo in modo affidabile la sicurezza e gli interessi del Paese, aumenteremo senza dubbio la nostra capacità difensiva. Risolveremo tutti i problemi relativi alla fornitura delle Forze Armate e delle unità [militari] coinvolte nello speciale operazione militare

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-putin_annuncia_3_miliardi_di_dollari_di_extra_budget_non_legate_al_petrolio_e_al_gas/45289_48388/