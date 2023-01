Petizione europea contro il blocco imposto a Cuba e in difesa delle imprese e banche europee contro le illegali leggi extraterritoriali.

Cuba ha sofferto per più di 60 anni di un blocco illegale imposto dagli Stati Uniti. Questo blocco è stato aggravato dall’amministrazione Trump con 243 misure, tra cui l’attivazione dei titoli III e IV della legge Helms-Burton e l’inserimento dell’isola nella lista dei paesi che sostengono il terrorismo.

Il costo del blocco negli ultimi 60 anni è stimato in 150.000 milioni di dollari a prezzi correnti per l’economia cubana e più di 1.000.000 miliardi di dollari se si tiene conto del deprezzamento del dollaro rispetto all’oro. Purtroppo, è più difficile valutare le tragedie umane di cui è responsabile.

Tuttavia, questo blocco non riguarda solo l’economia cubana. Anche le imprese e le banche dell’Unione europea sono vittime di tutte le sanzioni extraterritoriali imposte dagli Stati Uniti e hanno dovuto pagare decine di miliardi di dollari di multe.

Nel 2016 è stato firmato un accordo di dialogo politico e cooperazione tra l’Unione europea e Cuba. Ha aumentato i flussi commerciali tra i due partner. Tuttavia, i timori derivanti dalle misure adottate dall’amministrazione Trump hanno causato la perdita di mercati a diverse società europee. Ad esempio, il consorzio Bouygues e Aéroports di Parigi ha rinunciato alla concessione dell’aeroporto dell’Avana e SNCF (Société Nationale des Chemins de fer Français è una delle principali aziende pubbliche francesi, concessionaria in esclusiva sia dei servizi pubblici di trasporto ferroviario, sia passeggeri che merci) alla fine non ha lavorato con la società Ferrocarriles de Cuba per rinnovare le officine e le locomotive di Cuba.

Diverse società europee, tra cui Pernod Ricard, Société Générale, CMA-CGM e Melia, sono state citate in giudizio ai sensi del titolo III della legge Helms-Burt. Al vicepresidente del gruppo alberghiero spagnolo Meliá è vietato entrare negli Stati Uniti in conformità con il Titolo IV della stessa legge.

Tra il 2009 e il 2016, le banche europee hanno pagato 16 miliardi di dollari (inclusi 9 miliardi di dollari a BNP Paribas) in sanzioni per il mancato rispetto delle leggi extraterritoriali imposte dagli Stati Uniti. Di conseguenza, questo ricatto li porta a rifiutarsi di impegnarsi nuovamente nelle transazioni con Cuba.

Come riconosciuto in una nota del Tesoro Generale francese del febbraio 2022, “le banche francesi oggi sono riluttanti a partecipare a Cuba e l’incertezza nella comunità imprenditoriale, generata in particolare dall’attivazione del Titolo III della legge extraterritoriale statunitense Helms-Burton nel maggio 2019 e dall’inserimento, da parte degli Stati Uniti, di Cuba nella lista dei paesi che finanziano il terrorismo nel gennaio 2021, rendere più complessa l’esecuzione di nuovi progetti di investimento francesi”.

Tuttavia, nel 1996 l’Unione europea ha adottato un regolamento “che protegge contro gli effetti dell’applicazione extraterritoriale della legislazione da parte di un paese terzo, nonché contro le azioni basate su di essa o derivanti da essa” (regolamento (CE) n. 2271/96) e ha ripetutamente condannato l’embargo imposto dagli Stati Uniti contro Cuba. Ma questo regolamento non è mai stato applicato.

Le Istituzioni dell’Unione europea devono adottare le misure necessarie per garantire la libertà di commercio altrimenti difesa.

L’esperienza di INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges – strumento di sostegno agli scambi commerciali), che tende ad aggirare il blocco imposto dagli Stati Uniti all’Iran, mostra i limiti di questo tipo di progetto, che in definitiva riguarda solo alimenti e medicinali, già esclusi dal blocco.

Il deputato francese Raphaël Gauvain (LRM) ha scritto nelle prime righe del suo rapporto del 26 giugno 2019, commissionato dal primo ministro francese Edouard Philippe: “Gli Stati Uniti d’America hanno trascinato il mondo in un’era di protezionismo giudiziario. Mentre lo stato di diritto è sempre servito come strumento normativo, oggi è diventato un’arma di distruzione nella guerra economica condotta dagli Stati Uniti contro il resto del mondo. addirittura contro i suoi alleati tradizionali in Europa… »

L’Unione europea deve difendere le sue imprese e le sue banche dagli effetti delle leggi extraterritoriali illegali imposti dagli Stati Uniti che adottano le misure necessarie per far rispettare il diritto internazionale.

L’Euro è utilizzato per il 60% delle esportazioni dell’area Euro e per il 50% delle importazioni. Ciò le conferisce un peso decisivo rispetto al dollaro, tanto più che l’Unione europea ha i mezzi per imporre misure di ritorsione in caso di sanzioni da parte di un paese terzo.

Tenendo conto di tutto quanto sopra, chiediamo attraverso questa richiesta:

che la commissione per le Petizioni discuta la situazione in una delle sue riunioni e si rivolga formalmente all’autorità competente degli Stati Uniti per dimostrare il rifiuto suo e dell’UE del blocco e delle sue conseguenze extraterritoriali;

che tale petizione sia trasmessa alle commissioni parlamentari competenti per l’economia, il commercio e le relazioni esterne e che sia richiesto il loro parere;

che la commissione per le Petizioni prenda in considerazione la possibilità di organizzare un’audizione sulle conseguenze economiche e commerciali del blocco per le imprese europee;

che la Commissione europea indaghi sul mancato rispetto del suddetto regolamento e prepari e presenti uno studio approfondito sulle conseguenze economiche dirette del blocco statunitense contro Cuba nelle sulle relazioni commerciali ed economiche tra l’UE e Cuba, in particolare per le imprese che sono già state colpite dal blocco;

che la Commissione europea articoli un meccanismo che consenta l’attuazione pratica dell’accordo di dialogo politico e di cooperazione nei suoi aspetti economici e commerciali e, in particolare, di compensare le difficoltà poste dagli effetti extraterritoriali del blocco fintanto che gli Stati Uniti continuano a mantenere in vigore in contrasto con il diritto internazionale;

che la Commissione europea presenti quanto prima al Parlamento europeo un testo che consenta di designare banche in ciascun paese dell’Unione per effettuare transazioni finanziarie con Cuba e che l’Unione europea si impegni a difenderle in caso di sanzioni decise da un paese terzo.

Firma la petizione: https://italiacuba.it/2023/01/07/petizione-europea-contro-il-blocco-imposto-a-cuba-e-per-difendere-la/