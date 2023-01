𝗘𝗻𝗻𝗲𝘀𝗶𝗺𝗼 𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝗿𝗮𝘇𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗲𝘀𝗲 𝗴𝘂𝗶𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗹𝗹𝗲𝗮𝗻𝘇𝗮 “𝗽𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗰𝗿𝗮𝘇𝗶𝗮 𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁à”

“๐—ฆ๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐—ฐ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฐ๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ผ ๐—ฑ๐—ถ ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐—ถ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—ฒ ๐—š๐—ฒ๐—ผ๐—ฟ๐—ด๐—ฒ ๐—™๐—น๐—ผ๐˜†๐—ฑ”. ๐—˜๐—ป๐—ป๐—ฒ๐˜€๐—ถ๐—บ๐—ผ ๐—ผ๐—บ๐—ถ๐—ฐ๐—ถ๐—ฑ๐—ถ๐—ผ ๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐˜‡๐—ถ๐—ฎ๐—น๐—ฒ ๐—ป๐—ฒ๐—น ๐—ฝ๐—ฎ๐—ฒ๐˜€๐—ฒ ๐—ด๐˜‚๐—ถ๐—ฑ๐—ฎ ๐—ฑ๐—ฒ๐—น๐—น’๐—ฎ๐—น๐—น๐—ฒ๐—ฎ๐—ป๐˜‡๐—ฎ “๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ผ๐—ฐ๐—ฟ๐—ฎ๐˜‡๐—ถ๐—ฎ ๐—ฒ ๐—น๐—ถ๐—ฏ๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ฎฬ€”

รˆ stato reso noto ora, anche se avvenuto lo scorso 3 gennaio, il terzo omicidio del 2023 provocato dalle forze dell’ordine di Los Angeles, con un video agghiacciante preso dalle body cam dei poliziotti. In questo caso, inoltre, si tratta di un cugino di una delle fondatrici del movimento Black Lives Matter, Keenan Anderson. Coinvolto in un incidente d’auto e in stato di agitazione, invece di essere aiutato รจ stato immobilizzato a terra e colpito per 30 secondi con un taser. Le sue parole hanno ricordato come sia facile negli Stati Uniti essere George Floyd, ucciso alla fine del primo lockdown, a Minneapolis.

Questa รจ la realtร quotidiana del paese che si pone come guida di un’alleanza democratica, di cui anche noi siamo parte. Lรฌ omicidi razziali per strada, qui migranti trattati come “carichi residuali”. รˆ bene mettere in discussione il nostro modello e le nostre convinzioni, e lottare per un sistema davvero piรน giusto ed equo.

Marta Collot Pap UP