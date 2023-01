Il Cremlino ha definito allarmante la situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporozhye

Benché nella stampa mainstream non se ne faccia menzione, oppure quando avviene la situazione è ribaltata accusando la Russia di effettuare dei bombardamenti sulle proprie truppe, la situazione a Zaporozhye resta preoccupante.

A tal proposito il Cremlino valuta la situazione intorno alla centrale nucleare di Zaporozhye come allarmante a causa dei continui bombardamenti dell’impianto da parte dell’Ucraina, ha dichiarato il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov.

“Beh, è ??ancora preoccupante, la parte ucraina ritiene ancora possibile effettuare bombardamenti”, ha denunciato riguardo alla condotta del regime di Kiev.

In precedenza, il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica ( AIEA), Rafael Grossi, aveva annunciato una visita in Ucraina prevista la prossima settimana. Dovrebbe visitare anche la Russia. Peskov ha osservato che un incontro con Grossi non è nel programma di Vladimir Putin, tuttavia, se necessario e se c’è una richiesta corrispondente, sono possibili contatti, anche per via telefonica.

A sua volta, in qualità di rappresentante permanente di Mosca presso le organizzazioni internazionali a Vienna ha affermato Mikhail Ulyanov, la parte russa procede dal fatto che Grossi discuterà con le autorità ucraine della creazione di una zona di sicurezza nucleare nelle centrali nucleari.

La centrale nucleare di Zaporozhye si trova sulla riva sinistra del fiume Dnepr vicino a Energodar.

Quella di Zaporozhye è la più grande centrale nucleare d’ Europa in termini di numero di unità e capacità installata: ci sono sei unità di potenza con una capacità di un gigawatt ciascuna. Dal marzo 2022 è sotto il controllo dell’esercito russo.

L’esercito ucraino continua a bombardare regolarmente Energodar e il territorio della struttura adiacente alla città. Il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che il regime di Kiev cerca di creare l’apparenza di una minaccia di catastrofe nucleare continuando a bombardare deliberatamente la centrale

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-il_cremlino_ha_definito_allarmante_la_situazione_intorno_alla_centrale_nucleare_di_zaporozhye/45289_48407/