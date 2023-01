SAHARA OCCIDENTALE. XVI CONGRESSO DEL FRONTE POLISARIO.

Brahim Ghali, Presidente della Repubblica Araba Saharawi Democratica e Segretario Generale del Fronte Polisario.

Venerdì scorso, 13 gennaio, a Dakhla, campo profughi saharawi, sono iniziati i lavori del XVI Congresso del Fronte Polisario. Un Congresso che si svolge in circostanze mondiali straordinarie, ma con grande aspettative per il popolo Saharawi: sarà un evento trascendentale e straordinario. Trascendentale per le nuove decisioni che verranno adottate per il futuro del popolo Saharawi.Questo è il primo congresso dalla ripresa della lotta armata alla fine del 2020.

Il congresso, convocato per rinnovare gli organi direttivi del movimento, durerà cinque giorni, fino al 17 gennaio, e si terrà alla presenza di 2.200 delegati e 370 ospiti stranieri nel campo di Dakhla, 175 km a sud della città di Tindouf, all’estremo ovest di Algeria. L’attuale capo del Polisario, Brahim Ghali, 73 anni, che pare abbia l’indispensabile appoggio dell’Algeria, potrebbe essere rieletto.

Da venerdì sono a Dakhla numerose delegazioni politiche internazionali di vari Paesi. Tra questi, un gruppo di funzionari pubblici spagnoli di partiti come IU, Podemos, EH Bildu, Anticapitalistas, PP, BNG o Nueva Canarias. I più importanti sostenitori internazionali del Polisario sono presenti anche attraverso postazioni da Cuba, Nicaragua, Venezuela, Sud Africa, Nigeria, Namibia, Angola, Svezia, Portogallo o Stati Uniti. E, naturalmente, una numerosa rappresentanza dell’Algeria, principale alleato dei Saharawi: il grosso della delegazione spagnola è sbarcato questo giovedì mattina a Tindouf. Tra i partecipanti spiccano tre eurodeputati come Miguel Urbán (Anticapitalistas), Ana Miranda (BNG) e Pernando Barrena (EH Bildu). Anche un eurodeputato del PCP dal Portogallo, Manuel Pimentel. A nome dell’IU, il deputato al Congresso, José Luis Bueno, hanno partecipato, a nome di Podemos, il vicepresidente del Parlamento delle Isole Baleari, Gloria Santiago, nonché il deputato al Parlamento basco, Gustavo Angulo. Il deputato basco e portavoce parlamentare, Carmelo Barrio, rappresenta il PP. Nessuno del PSOE è presente, come ha già riferito questo mezzo. In totale, secondo l’organizzazione, ci sono più di 370 ospiti internazionali e 2.200 deputati saharawi provenienti da entrambi i campi stessi.

“Non c’è altra soluzione che intensificare la lotta armata”. È uno degli slogan più sentiti in questi giorni nei campi profughi saharawi di Tindouf, in Algeria.

Il motto del Congresso è chiaro: “Intensifica la lotta armata per cacciare l’invasore e culminare nella sovranità”. Per i vertici del Polisario è un momento chiave della loro strategia. “O muori o indipendenza”, fa notare a Público un veterano saharawi membro dell’organizzazione del Congresso. “I giovani sono stufi e non ci aspettiamo più niente da nessuno e dall’Onu”, aggiunge. L’organizzazione saharawi ha deciso alla fine del 2020 di dichiarare lo stato di guerra al Marocco dopo aver ritenuto di aver rotto il cessate il fuoco a causa di un’azione nell’area di Guerguerat, a sud dei territori occupati del Sahara occidentale.



Campo di Dakla, Tindouf, Algeria