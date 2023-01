Pasquale Cicalese

Non è l’Italia che è in declino, ma l’intero Occidente. Perchè, in luogo di fare un salto di qualità richiesto dal movimento operaio occidentale, si rifugiò nel passato ,nell’Ottocento, nel plusvalore assoluto. Contava che anche la Cina facesse la stessa cosa, ma come racconto nel libro, nel 2008 fece il salto di qualità, passando al plusvalore relativo e alla reflazione salariale.

Questa settimana la Marcegaglia su Repubblica parla di lavoro povero e vuole piu’ cuneo fiscale, ma loro, soldi, non ne mettono, piuttosto li portano a New York e Francoforte perdendoli.

E’ una mentalità che fino a quando non verrà tolta, e solo la politica può far questo – ma dove sono i politici? – non ce la sbologniamo.

In Europa abbiamo una classe imprenditoriale e politica vecchia, chiamatela tecnocrazia, ma non è all’altezza dei tempi. Bassi tassi di investimento, risparmio indirizzato alla finanza, con relative distruzioni continue, deflazione salariale, taglio salario sociale globale di classe che porta ad enormi problemi demografici. Vi ho già detto che il 9 dicembre sono stato a Bologna, nelle periferie 8 su 10 stranieri ,quanto può reggere? Non hanno voluto i meridionali con una politica abitativa da folli e salari da fame, si ritrovano questi che in futuro presenteranno il conto.

Così in tutt’Europa, dove non di rado ci sono conflitti razziali. L’altro giorno ho chattato con un imprenditore che scrisse su questa pagina che, seguendomi, in luogo di buttare soldi nella finanza investì in economia e gli andò bene, se non benissimo.

Mi dice questo a proposito di Italia: “Ora la domanda che mi faccio è: per quanti anni di tecnocrati l’Italia riuscira a mantenere questo vantaggio competitivo? Non lo so, so che se si tornerà all’essenziale, alla “mortadella”, al legno, al ferro alla moda noi saremo più pronti di altri.”. I motivi li ho scritti domenica. Sono monoreddito, dovrei essere il primo a lamentarmi, ma vedo il reale, ascolto professionisti, consulenti, imprenditori, operai, commercianti, mi faccio un quadro della situazione. Ma per cortesia, non chiedetemi di dedicare il tempo all’Ue: sono morti, decrepiti, e ci stanno portando alla morte, sebbene il nostro Paese ha gli anticorpi

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-non__litalia_che__in_declino_ma_lintero_occidente/29785_48352/