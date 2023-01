Xinjiang: una delegazione islamica internazionale smentisce le fake news sulla Cina

Una delegazione composta da oltre 30 personalità e studiosi islamici provenienti da 14 Paesi ha visitato la Regione Autonoma Uigura dello Xinjiang, dove ha potuto constatare le reali condizioni di vita della popolazione locale, smentendo le fake news. Di seguito la traduzione dell’articolo tratto dal Global Times.

Una delegazione di personalità e studiosi islamici ha visitato la regione cinese dello Xinjiang e ha testimoniato in prima persona lo sviluppo e la stabilità della regione, il che ha dimostrato ancora una volta che le bugie di alcuni media sulla regione non possono nascondere la verità, e che le pratiche di utilizzare la questione dello Xinjiang per diffamare la Cina sono destinate a fallire. Lo ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri Wang Wenbin in una conferenza stampa venerdì (13 gennaio, ndt).

Lo stesso giorno, anche il governo regionale dello Xinjiang ha tenuto una conferenza stampa e ha offerto informazioni più dettagliate sulla visita della delegazione a più di 30 media cinesi e stranieri.

Guidata da Ali Rashid Al Nuaimi, presidente del Consiglio mondiale delle comunità musulmane degli Emirati Arabi Uniti, una delegazione composta da oltre 30 personalità e studiosi islamici provenienti da 14 Paesi ha visitato la regione dello Xinjiang nella Cina nordoccidentale a partire dall’8 gennaio. Hanno visitato moschee, l’Istituto Islamico dello Xinjiang, bazar e molti altri luoghi per comunicare con residenti locali e gruppi religiosi a Urumqi, Altay e Kashi, al fine di comprendere meglio lo sviluppo della regione e la protezione della libertà religiosa.

Durante la conferenza stampa tenuta dal governo regionale dello Xinjiang, foto e video della visita della delegazione nella regione sono stati trasmessi in streaming insieme ad interviste di studiosi islamici ai media.

Ad esempio, dopo aver visto la mostra sulla lotta al terrorismo e all’estremismo a Urumqi, alcuni studiosi islamici stranieri hanno elogiato i risultati della regione sulla deradicalizzazione e hanno affermato che questa ha contribuito a realizzare la stabilità sociale e che le misure hanno offerto una preziosa esperienza per la lotta di altri Paesi al terrorismo.

Xu Guixiang, un portavoce del governo regionale, ha detto alla conferenza che la delegazione si è anche recata a Kashi per vedere il progetto di ricostruzione della città vecchia, assistere a un’esibizione dei Dodici Muqam [1] e andare al laboratorio di un residente kazako per vedere la conservazione dell’antica tecnica dello sci di pelliccia in Altai.

Dopo una visita al museo regionale e aver assistito allo spettacolo dei Dodici Muqam, uno scrittore e studioso mauritano ha affermato che tutti i gruppi etnici nello Xinjiang hanno creato insieme una splendida cultura e hanno visto come la Cina sia impegnata a proteggere e promuovere la cultura multietnica nello Xinjiang, che è pienamente in linea con lo scopo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (Unesco, ndt) di proteggere e promuovere la diversificazione delle civiltà.

La delegazione ha anche tenuto un simposio con docenti e studenti dell’Istituto Islamico dello Xinjiang per scambiare opinioni sulla promozione del clero islamico e sulla protezione della libertà di religione. Hanno anche tenuto un simposio con i funzionari a Kashi per comprendere il lavoro di riduzione della povertà.

L’ultimo giorno, il capo della delegazione Al Nuaimi ha concesso un’intervista ai media, incluso il Global Times, in cui ha parlato molto bene degli sforzi di deradicalizzazione della regione e ha affermato che è un grande risultato per la regione il non aver subito attacchi terroristici per sei anni.

“Non ascoltate coloro che vi criticano. Se ascoltate queste critiche, sarete fuorviati. Spendereste parte delle vostre risorse per affrontare queste critiche. Concentratevi sulle vostre priorità nazionali. Assicuratevi che tutte le vostre risorse siano nel posto giusto per sviluppare il vostro Paese, per investire nei vostri cittadini e per fare la cosa giusta per la vostra nazione“, ha affermato l’eminente studioso islamico.

Ciò che la delegazione ha visto è totalmente diverso dalla descrizione di alcuni media e dalle accuse che criticavano la situazione dei diritti umani nello Xinjiang o dall’accusa di “genocidio” degli uiguri, definendo il bianco come nero e distorcendo la verità, ha detto Wang alla conferenza stampa del Ministero degli Esteri.

Vedere per credere, la giustizia abita nel cuore delle persone. La visita della delegazione e i loro sentimenti hanno dimostrato ancora una volta che le bugie non possono nascondere la verità e il malizioso tentativo di pubblicizzare argomenti relativi allo Xinjiang per diffamare la Cina è destinato a fallire, ha detto Wang.

Il portavoce del Ministero degli Esteri ha affermato che la Cina accoglie sinceramente gli amici di tutto il mondo a venire nello Xinjiang e a vivere in prima persona la stabilità sociale, lo sviluppo economico, l’armonia dei gruppi etnici e la libertà di religione.

NOTE

[1] Un muqam è un genere di melodia modale usato nella musica dello Xinjiang, ovvero una modalità musicale e un insieme di formule melodiche usate per guidare l’improvvisazione e la composizione.

CLICCA QUI PER LA PAGINA FACEBOOK

Giulio Chinappi – World Politics Blog