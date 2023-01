Regno Unito: il governo vuole ridurre il diritto di sciopero

Regno Unito: il governo intende limitare il diritto di sciopero dopo la protesta dei lavoratori postali. Conversazione con Luke Elgar*

A Natale, i dipendenti del servizio postale britannico Royal Mail hanno scioperato. Perché hanno interrotto il lavoro?

Già nel 2019 è stato firmato un documento tra i sindacati, l’azienda e altre parti interessate chiamato “Pathway to change” (jW). All’inizio dell’anno scorso abbiamo notato che l’azienda non rispettava più l’accordo. Ha iniziato a non riconoscere più i sindacati e sono state prese misure per trasformare l’azienda in una della gig economy (mercato del lavoro informale con contratti temporanei e a breve termine dati a lavoratori marginalmente retribuiti, jW). L’obiettivo: introdurre i cosiddetti contratti a zero ore e risparmiare sulle prestazioni sociali. Inoltre, in considerazione del calo delle consegne di lettere e del contemporaneo aumento delle consegne di pacchi, sono stati fatti i preparativi per sciogliere l’azienda e creare due servizi di consegna separati.

Cosa ha portato agli scioperi di dicembre?

Dopo il fallimento delle trattative salariali in aprile, la situazione si è aggravata. La direzione ha messo in discussione il pagamento dell’indennità di malattia e la fine dell’orario di lavoro giornaliero. In altre parole, i postini avrebbero dovuto lavorare fino a quando tutto fosse stato consegnato, indipendentemente dal tempo necessario. E c’erano altre misure sul tavolo. Tutto ciò rappresenta il più grande attacco al nostro sindacato nella sua storia. Ma siamo uno dei più forti del Paese e abbiamo un gran numero di soci.

Come sono andati gli scioperi di Natale?

Hanno avuto il massimo successo possibile. All’azione hanno partecipato più lavoratori di quanti siano i nostri iscritti. Circa il 99% dei lavoratori ha partecipato ai 18 giorni di sciopero.

Le persone capiscono che le nostre lotte sono per una prospettiva a lungo termine e per la sicurezza del lavoro. Se non ci opponiamo subito, presto qui ci saranno solo posti di lavoro nella gig economy.

Qual è stata la reazione del pubblico all’assenza di lettere e pacchi prima di Natale?

L’opinione pubblica britannica è caratterizzata da un sentimento antisindacale. Ma questa volta è diverso. La gente per strada sente la crisi con l’aumento del costo della vita e dell’inflazione. E vedono che questa azione industriale è legata anche ai loro problemi.

Quali sono i vostri prossimi passi?

L’azione industriale continuerà. Ma secondo la legge britannica, dopo sei mesi è necessario un mandato di sciopero da parte dei membri del sindacato. Attualmente stiamo sottoponendo la questione al voto dei nostri membri. Agli ultimi due scrutini del 2022 hanno partecipato oltre 115.000 persone e il sostegno all’azione industriale è stato rispettivamente del 97% e del 98%. Mi aspetto che il voto attuale ci dia nuovamente un chiaro mandato di sciopero.

Parallelamente al voto, dall’inizio di gennaio sono riprese le trattative con l’azienda. Anche questi si trascineranno per un po’ di tempo, perché il risultato del voto su ulteriori azioni industriali non sarà noto fino alla fine di febbraio.

Qual è stata la sua reazione alla legge anti-sciopero del governo?

Riflette l’ideologia conservatrice del governo, che ha una politica di non adesione. Vuole legiferare su punti che i sindacati non potranno mai accettare nei futuri negoziati. Stabilisce che sarà quasi impossibile trovare un accordo su qualsiasi cosa durante i colloqui. Si tratta di un attacco coordinato ai sindacati.

Il governo ha una politica molto chiara che dice: tutti i sindacati sono cattivi. Non vuole che diamo voce ai lavoratori. Allo stesso tempo, con lo slogan della “modernizzazione”, vuole introdurre la gig economy in tutti i settori. Scenderemo in piazza contro tutto questo.

*Luke Elgar è un membro anziano della Postal and Telecom Union (CWU) e in precedenza ha lavorato come impiegato delle poste