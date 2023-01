𝗟𝗮 𝗺𝗼𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗔𝗱𝗶𝗹 𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗮𝗹𝗲? 𝗙𝗮𝗿𝗲 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶, 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗿𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝗺𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼 𝘀𝘂𝗹 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗼

Dopo un anno e mezzo dalla sua scomparsa, inizia il processo per la morte di Adil Belakhdim, dirigente SiCobas di Novara, travolto da un camion durante un picchetto. Il capo di accusa รจ omicidio stradale, ma non siamo nuovi a questo tipo di violenze, in particolare nella logistica, dove anche in occasione dell’omicidio di Abd Elsalam, delegato a Piacenza dell’Unione Sindacale di Base, venne ipotizzato questo capo d’accusa. In quel caso nessuno ha pagato, se non chi ha protestato contro una tale ingiustizia. Vogliamo non accada lo stesso anche stavolta, e sappiamo si puรฒ evitare solo con la lotta.

Intanto, ribadiamo la necessitร , ancor piรน evidente, di introdurre il reato di omicidio sul lavoro, in un paese che vede tre morti al giorno tra i lavoratori. Un primo passo indispensabile per piรน sicurezza e piรน giustizia.

Marta Collot PaP UP