Rivisitare gli obiettivi russi in Ucraina

Alcuni sono solo “ancora la stessa roba” (come gli ucronazisti che fanno vietare agli australiani le bandiere russe all’Open), alcuni sono piuttosto disgustosi (come il blogger ucronazista che vuole sterminare il popolo russo), alcuni sono rivoltanti (come i francesi che avvertono 5000 tombe russe che “la loro concessione sta per scadere”!), alcune sono esilaranti (come l’idea del busto di “Ze” al Campidoglio), altre sono decisamente folli (come l’idea di un “vertice di pace in Ucraina” senza la partecipazione russa). Alcune sono strane ma incoraggianti (come il candidato governatore del Kentucky, un Democratico, che chiede la messa in stato d’accusa di Biden per crimini di guerra). Ma alcune sono davvero molto, molto serie (come l’aumento delle dimensioni dell’esercito russo a 1,5 milioni di uomini, o il fatto che sia il Generale Milley che il ministro della Difesa Shojgu visitino le loro truppe contemporaneamente.

Si potrebbe certamente dire che questi titoli sono “segni dei tempi” (“non sapete distinguere i segni dei tempi?” Matteo 16:2-3), ma cosa significa tutto questo?

In primo luogo, questi titoli sono come un’istantanea della follia collettiva dell’Occidente. Tenete presente che la scorsa settimana non è stata né più né meno ricca di idee e dichiarazioni folli rispetto alle settimane precedenti. Questa istantanea è quella che si potrebbe chiamare “l’omeostasi dell’Occidente” o, in altre parole, la norma, la condizione mentale stabile in cui opera l’Occidente. Gli storici del futuro, supponendo che gli Anglosionisti al potere ci permettano di avere un futuro diverso da un’apocalisse nucleare, si meraviglieranno della follia collettiva che ha sopraffatto un intero continente.

In secondo luogo, sia il rabbioso fenomeno di massa #CancelRussia che le discussioni sull’invio di armi della NATO, inclusi carri armati, aerei da combattimento, missili antiaerei e simili, sono un’espressione della stessa rabbia impotente provata dai leader dell’Occidente. E titoli come “L’economia russa sta andando molto meglio del previsto (…) I risultati finanziari per il 2022 hanno superato molte previsioni, dice il presidente [Putin]” [in inglese] di certo non aiutano.

L’ovvio pericolo qui è che le persone frustrate e piene di odio di solito non sono in grado di prendere decisioni razionali. Prendiamo, ad esempio, l’idea “intelligente” di inviare agli ucronazisti (beh, alla NATO, in realtà) più carri armati o aerei. Se guardate i numeri discussi, sono così piccoli da non fare alcuna differenza. Ma una volta che li hai inviati in Ucraina e vengono distrutti dai missili russi, cosa farai dopo? Ne mandi altri?

I russi hanno impiegato circa un mese per distruggere sostanzialmente le forze armate ucraine (originarie).

Quindi la Russia ha impiegato circa 9 mesi per distruggere la maggior parte dei mezzi dell’ex Organizzazione del Trattato di Varsavia (no, *non* veniva chiamato “Patto” – questa è pura propaganda e perché non chiamare la NATO Patto Atlantico con la stessa logica?). La parte triste qui è che nel processo di distruzione di tutti quei mezzi del Trattato di Varsavia, la Russia non ha avuto altra scelta che infliggere orrende perdite con morti e dispersi ucraini che sono arrivati a diverse centinaia di migliaia. “Ze” ha inviato ondate dopo ondate di uomini mobilitati direttamente nel tritacarne russo senza alcuna possibilità di prevalere e pochissime possibilità di sopravvivenza.

La Russia potrebbe impiegare un anno o più per distruggere completamente tutti i mezzi (e i “volontari”) inviati dalla NATO. La Russia sta certamente facendo piani per una guerra lunga e importante, da qui la ricreazione dei distretti militari di Mosca e Leningrado (potete pensare ad essi come “fronti” una volta iniziata la guerra) o il massiccio aumento dell’approvvigionamento di armi, fino alle forze di deterrenza strategica (nucleare e convenzionale).

In questo momento la Russia sembra concentrarsi sulla distruzione delle unità (relativamente) meglio addestrate delle forze miste NATO-ucronaziste nell’Ucraina orientale. La strategia russa è molto semplice: la Russia può uccidere i soldati e i mezzi della NATO più velocemente di quanto la NATO possa fornire rinforzi. Ovviamente questa è solo una situazione temporanea, e lungo le linee del fronte ci sono tre raggruppamenti di forze russe (Nord, Est, Sud) che possono intervenire in qualsiasi momento e dare alla Russia qualcosa che non ha mai avuto dall’inizio dell’SMO: un’offensiva completa con armi combinate e una superiorità numerica rispetto alla controparte.

Gli osservatori più informati, come il Colonnello Macgregor, ritengono che un’offensiva russa sia quasi certa. Le guerre possono essere molto imprevedibili, e Putin ha una capacità geniale di agire in modi imprevedibili, quindi non direi che questa offensiva sia assolutamente certa; ma sono d’accordo che è altamente probabile. Ma una simile offensiva non è esente da rischi.

In termini puramente militari non esiste forza nel continente europeo che possa affrontare le forze russe attualmente schierate lungo il confine ucraino. In termini politici c’è un grosso problema per la Russia: il terreno che libererà dovrà essere protetto.

Durante la prima fase dell’SMO i russi hanno inviato una forza relativamente piccola, che ha combattuto molto bene contro gli ucronazisti, ma che non ha tenuto il terreno (cosa che non si fa mai in economia delle forze e guerra di manovra), risultando in una situazione assolutamente terribile, estetica inclusa:

La percezione che la Russia prometta di venire a proteggere la gente che ha liberato solo per poi abbandonarle.

La percezione che i russi si siano ritirati a causa dei successi militari ucronazisti.

Il fatto che nessuna di queste affermazioni sia del tutto vera non aiuta, in quanto sono “abbastanza vicine” alla verità da sembrare convincenti. Di conseguenza la parte russa ha perso completamente il controllo della narrazione, per un po’ anche all’interno della Russia! Ci è voluta la nomina di Surovikin per rassicurare il pubblico russo che anche se sono stati commessi errori (anche nella prima fase della guerra o durante la mobilitazione), quegli errori sarebbero stati affrontati e corretti. Ora che il Capo di Stato Maggiore Generale russo ha il controllo finale e personale della guerra, nessuno dubita che il Cremlino faccia sul serio.

C’è anche un piccolo ma evidente cambiamento nella propaganda occidentale, con sempre più voci che dissentono dalla linea ufficiale del partito Anglosionista. Naturalmente il disastro economico che sta affrontando l’UE è di grande aiuto per calmare gli europei: ora che sempre più cittadini dell’UE devono dire “ciao” alle comodità e ai posti di lavoro di cui godevano (tra cui, in primo luogo, l’energia a basso costo), possiamo contare su un fragore di proteste sempre più forte. Forse non quelle “filorusse”, no – la maggior parte degli europei, specialmente quelli del nord Europa *odiano* la Russia – ma almeno quelle anti-establishment. L’aver messo a tacere la tua coscienza non ti tiene al caldo o, del resto, al lavoro. L’UE ora scoprirà i costi molto reali della rabbiosa russofobia. E l’invio di carri armati in Ucraina ovviamente non aiuterà. Da qui gli attuali scioperi e proteste in diversi paesi dell’UE.

Quindi, quando l’offensiva promessa si materializzerà rimarranno solo due opzioni: abbandonare il regime ucronazista “stile Kabul” o impegnare completamente la NATO (o un sottoinsieme di stati della NATO) per invadere l’Ucraina occidentale. Io punto su quest’ultima opzione.

In realtà, questa non è un’opzione, ma sono due molto diverse.

Nel primo caso la NATO (o un suo sottoinsieme) si muoverà unilateralmente sperando che la Russia non colpisca la forza di occupazione.

Nel secondo caso gli Stati Uniti e la Russia potrebbero raggiungere un accordo, e concordare la spartizione di quello che rimane dell’Ucraina.

Ovviamente la seconda soluzione è infinitamente più sicura e preferibile, ma proprio come Hitler e i suoi scagnozzi non volevano negoziare con i subumani russi, non lo vogliono nemmeno gli Anglosionisti.

Tuttavia, ecco una verità lapalissiana che deve essere sempre tenuta a mente:

==>>Non c’è niente in Ucraina che la Russia vuole o di cui ha bisogno<<==

Questo era vero per l’Ucraina prima dell’SMO, ed è ancora più vero oggi. Il Paese 404 è fondamentalmente deindustrializzato [in inglese] e prototipo di Stato fallito, mentre la popolazione ha subito un tale lavaggio del cervello che ci vorranno anni per deprogrammarla. La Russia vuole solo due cose:

Proteggere la popolazione di lingua russa dal genocidio

Negare alla NATO l’uso del territorio ucraino per attaccare la Russia

Si noti che nessuna di queste opzioni richiede necessariamente importanti conquiste territoriali. Direi persino che, con un’eccezione (si veda sotto), sarebbe l’ideale per la Russia raggiungere questi obiettivi liberando il meno possibile della terra attualmente occupata dai nazisti. Come ho detto molte volte, sono gli ucraini che devono liberare la propria casa, e non aspettarsi che la Russia lo faccia per loro. Ahimè, ci vorrà un’altra generazione di ucraini per farlo, ammesso che ci riusciranno mai. Ma fintanto che il Paese 404 sarà sufficientemente smilitarizzato, la Russia può aspettare che la denazificazione penetri nelle menti di milioni di ucraini sottoposti al lavaggio del cervello.

La prima conseguenza di ciò è che i russi sono più che felici di non andare avanti e che gli Stati Uniti spingano le forze della NATO nel tritacarne russo. È vero, è improbabile che la Russia sia in grado di smilitarizzare e denazificare l’Ucraina senza una grande offensiva che finisca le forze naziste. Ma la conquista di territorio non è l’obiettivo russo: è solo il mezzo per raggiungerlo.

Poi c’è la questione Nikolaev-Odessa-PMR (Repubblica Moldava Transnitriana).

Anche se il Cremlino potrebbe avere altri piani, personalmente non vedo altra opzione se non quella di aprire un corridoio terrestre verso la PMR. Ciò avrebbe anche l’immenso vantaggio di isolare quello che resta del Banderastan dal Mar Nero. Per la NATO, tuttavia, la perdita di Odessa e della costa del Mar Nero rappresenterebbe una grave battuta d’arresto, sia politicamente che militarmente. C’erano alcune idee davvero stupide circolate su questo in Occidente, incluso l’invio della 101st Airborne Division come forza “trappola”. Perché è stupido? Semplicemente perché *SE* i russi hanno concluso che la liberazione dell’intera costa ucraina è vitale per la sicurezza della Russia, allora nessuna forza “trappola” li fermerà. E cosa faranno gli Stati Uniti se quella forza trappola viene attaccata? Lanceranno un attacco nucleare su vasta scala alla Russia?

I Neoconservatori statunitensi sono disposti a perdere Washington DC, New York, Miami o Los Angeles per Odessa? Non lo so, ma se sono i tipici nazisti che adorano se stessi (come sono), allora un olocausto nucleare potrebbe sembrare preferibile a questi mostri pieni di odio. Qualcuno sano di mente può fermarli? Non so neanche questo.

I titoli di cui sopra mi suggeriscono che non è stata presa alcuna decisione reale, e che in questo momento c’è un tiro alla fune all’interno delle élite dominanti occidentali su cosa fare quando si verificherà (quasi certamente) l’inevitabile offensiva russa. A proposito, questo fatto di per sé potrebbe essere una buona ragione per i russi per non muoversi troppo presto. Sì, è improbabile che prevalgano voci più sagge, ma essendo una superpotenza nucleare la Russia deve agire con la massima cautela, e non ascoltare i turbopatrioti russi e gli “amici della Russia” occidentali che sostengono la guerra totale da mesi, se non anni.

Forse il “modello georgiano” è ciò che potrebbe salvare la situazione?

Ricordate come durante la guerra di tre giorni dell’08/08/08 le forze russe si stavano avvicinando a Tbilisi senza che fosse rimasto nessuno a difendere la capitale georgiana? I russi hanno deciso di richiamare le loro forze (no, la Russia non ha bisogno né della terra né del popolo della Georgia. Suona familiare?) ma Saakashvili ha reinterpretato questo ritiro come “le nostre forze eroiche e invincibili hanno fermato i russi”. E due anni prima Bush dichiarò con faccia seria che Israele aveva sconfitto Hezbollah nella guerra della “Vittoria Divina”. Quindi forse gli Anglosionisti possono salvare la faccia dichiarando di aver “impedito alla Russia di impadronirsi di Leopoli o Ivano-Frankovsk”? E se i russi decideranno di non tentare di liberare Kiev, allora la NATO potrà dichiarare che “abbiamo impedito alla Russia di impadronirsi di Kiev”. Sì, sarebbe una bugia piuttosto evidente, almeno per quei pochi ancora capaci di pensiero critico, ma personalmente preferisco di gran lunga una bugia, comunque sciocca, ad una guerra su vasta scala.

Quindi forse la Russia ha bisogno di avere un terzo, tacito, obiettivo: dare ai folli occidentali un’“uscita” salva-faccia, non importa quanto sottile o ridicola. In effetti sono abbastanza fiducioso che adesso ci siano persone in Russia che ci stanno lavorando.

Il Saker

Pubblicato su The Saker.is il 17 gennaio 2023

Traduzione in italiano a cura di Raffaele Ucci per Saker Italia

[le note in questo formato sono del traduttore]