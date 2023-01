NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCCIDENTALE, UN FILM CONTRO LA GUERRA

Un’immagine del film

‘Tutto tranquillo sul fronte occidentale’ ottiene 9 nomine agli Oscar. È il primo adattamento non in lingua inglese del romanzo contro la guerra di Erich Maria Remarque “Tutto tranquillo sul fronte occidentale”. Il regista tedesco Edward Berger si è preso la responsabilità di azzardare un’interpretazione tedesca che è stata lanciata a livello internazionale su Netflix nell’ottobre 2022. Alcuni critici hanno elogiato il remake come un dramma contro la guerra di successo.

Il romanzo di Remarque, pubblicato nel 1929, dipinge il ritratto di una generazione che lascia la scuola per il fronte e finisce per morire nella prima guerra mondiale dal 1914 al 1918.

Berger ha detto che l’argomento rimane rilevante oltre 100 anni dopo la guerra, con il crescente populismo e nazionalismo che rendono il film stranamente attuale. Tre anni fa, quando Berger ha iniziato a lavorare al film, era incredibilmente preoccupato per gli sviluppi politici in Europa e nel mondo. Ha affermato: “C’è stata la Brexit nel Regno Unito, abbiamo avuto un governo di destra in Ungheria e un’estrema destra in ascesa in Francia e Germania e in molti paesi in Europa. Improvvisamente, le istituzioni che ci hanno portato la pace per 70 anni, come l’UE, sono state messe in discussione”. Berger, che vive a Berlino, è rimasto scioccato dall’incitamento all’odio che stava ascoltando da parte dei governi. “Quel discorso scende per le strade”, ha detto. “Ho sentito frasi in metropolitana, andare al lavoro, frasi che ti sembrano quasi degli anni ’30 in Germania, come: ‘Dovremmo mettere Angela Merkel con le spalle al muro'”. Pubblicato in Germania nel 1929, “Tutto tranquillo sul fronte occidentale” di Remarque fu uno dei più grandi successi della storia letteraria tedesca. Era basato sulle esperienze dell’autore come soldato in guerra. Nel 1930, l’opera fu trasformata in un film per la prima volta negli Stati Uniti e vinse due Oscar, incluso il premio per il miglior film. Un secondo adattamento seguì nel 1979. Il film di Berger è il primo adattamento tedesco del libro. Questa rinascita del populismo e del nazionalismo ha motivato Berger ad affrontare il film. “Sentivo che sarebbe stato un buon momento per fare un film che ci ricordasse che, prima della prima guerra mondiale, non era poi così diverso. Pensavo che fossero tempi in cui non saremmo mai tornati”, ha detto.

In Germania, ha detto Berger, è diverso. “Sento che, in un film di guerra tedesco, non puoi avere eroi e la morte del nemico”, ha detto. “Un altro soldato è sempre una morte. Non c’è niente di eroico; non c’è niente di buono in questo.”

Berger non è preoccupato per le critiche secondo cui il suo film, a differenza dei suoi predecessori del 1930 e del 1979, è solo vagamente basato sul romanzo. Lo stesso Remarque una volta disse: ‘Un libro è un libro. E quando viene trasformato in un film, diventa un nuovo mezzo'”, ha detto Berger. Sente che i cineasti possono e dovrebbero prendersi delle libertà e riconosce che il suo film è una nuova interpretazione. “La prima guerra mondiale è stata più di 100 anni fa”, ha detto. “Oggi abbiamo una prospettiva molto diversa su di esso.”

Naturalmente, Berger e il suo team hanno cercato di seguire la trama ei personaggi del romanzo il più fedelmente possibile. Ma il regista era principalmente interessato a mettere in primo piano i conflitti interni del personaggio principale, Paul Bäumer. “Questo giovane va in guerra con entusiasmo e sente che diventerà un eroe con innocenza, con la giovinezza”, ha detto Berger. “E, molto rapidamente, si rende conto che tutti i suoi ideali, tutto ciò che ha imparato da bambino crescendo in Germania non valgono nulla”. In effetti, il protagonista diventa sempre più brutale nel corso del film, trasformandosi da nuova recluta entusiasta a soldato traumatizzato dalla guerra. Berger rimane fedele al tema della “generazione perduta” del libro di Remarque, che nella prefazione si legge che “cercherà semplicemente di raccontare una generazione di uomini che, anche se potrebbero essere sfuggiti ai proiettili, sono stati distrutti dalla guerra”. Un giovane si rallegra con altri soldati in un fotogramma del film. La trama è incentrata su un uomo che inizia con entusiasmo la sua carriera di soldato, solo per diventare un brutale assassino. Il regista e il suo team hanno anche aggiunto una nuova trama alla storia in cui l’attore tedesco Daniel Brühl interpreta il politico Matthias Erzberger. Con questa aggiunta, il regista illustra l’assurdità burocratica della guerra, in cui burocrati d’élite e comandanti militari guerrafondai determinano il destino e la morte di innumerevoli soldati sui campi di battaglia seduti alle loro scrivanie, e colloca gli eventi in un contesto storico. Erzberger, che ha firmato l’armistizio tra la Germania e le potenze alleate dopo l’abdicazione dell’imperatore tedesco nel 1918, è una figura molto importante nella storia tedesca per Berger. “Quindi ora abbiamo il privilegio di sapere dove ha portato la firma di questo trattato di pace – che i militari lo hanno usato come capro espiatorio e lo hanno incolpato per aver perso la guerra”, ha detto. Erzberger fu assassinato dai nazionalisti due anni dopo la fine della guerra. I negoziati per l’armistizio mostrati nel film dimostrano che il conflitto ha continuato a covare dopo la fine della guerra.

La prima guerra mondiale, disse Berger, fu solo l’inizio. “Diciassette milioni di soldati hanno perso la vita. E solo 15 anni dopo, la follia è peggiorata”, ha detto Berger, riferendosi alla seconda guerra mondiale.

Il link con il trailer del film è il seguente:

https://www.youtube.com/watch?v=hf8EYbVxtCY







Regista Edward Berger