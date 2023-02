Il fatturato da record di 100 miliardi di dollari di Pfizer è stato denunciato come “disgustoso”

Il gigante farmaceutico statunitense Pfizer ha reso noto martedì di aver registrato un fatturato record di 100,3 miliardi di dollari nel 2022 e 31,4 miliardi di dollari di profitti, somme che gli attivisti hanno definito “disgustose” di fronte a una pandemia in corso e alle persistenti disuguaglianze nell’accesso al vaccino contro il coronavirus.

di Jake Johnson – Common Dreams

“In un solo anno, le entrate di Pfizer hanno superato la spesa sanitaria totale di oltre 100 Paesi messi insieme”, ha dichiarato Julia Kosgei, co-leader politico della People’s Vaccine Alliance. “Se fosse un Paese, Pfizer si collocherebbe nel terzo più ricco degli Stati nazionali. E ha accumulato questa fortuna mentre aumentava i prezzi dei vaccini Covid-19 in una pandemia che ha devastato i mezzi di sussistenza delle persone. In parole povere, Pfizer ha saccheggiato i sistemi sanitari a scopo di lucro”.

Pfizer, guidata dall’amministratore delegato Albert Bourla, è il produttore di uno dei due vaccini mRNA disponibili per il Covid-19, nonché del trattamento orale per il coronavirus Paxlovid. L’azienda ha registrato vendite per 56 miliardi di dollari per il suo vaccino Covid-19 e il Paxlovid, ma ha dichiarato di aspettarsi un calo delle vendite nel prossimo anno, in quanto intende aumentare significativamente i prezzi del suo vaccino, un piano che ha suscitato allarme e indignazione a livello internazionale.

In tutto il mondo, più di 2.600 persone muoiono in media ogni giorno a causa del Covid-19. Secondo Our World in Data, poco più del 26% delle persone nei Paesi a basso reddito ha ricevuto almeno una dose di vaccino contro il coronavirus, poiché Pfizer e altri colossi farmaceutici si rifiutano di rendere disponibile a tutti la loro tecnologia vaccinale, anche se è stata sviluppata con l’aiuto di finanziamenti governativi e progressi scientifici.

“Miliardi di persone nei Paesi in via di sviluppo non possono ancora accedere ai farmaci Covid-19 a prezzi accessibili”, ha dichiarato Kosgei. “Aziende come Pfizer si stanno accaparrando quote sempre maggiori di budget per la salute e consegnano il bottino a ricchi azionisti, mentre trattano l’accesso ai Paesi in via di sviluppo come poco più di un’iniziativa di pubbliche relazioni. Non possiamo continuare così”.

Il gruppo di difesa Global Justice Now, con sede nel Regno Unito, ha definito “nauseante” il rapporto sugli utili record di Pfizer.

Con quest’ultimo annuncio “ai massimi storici”, Pfizer ha ora ricavi superiori al PIL di 133 Paesi, tra cui 8 Stati membri dell’Unione Europea, ed è la prima azienda farmaceutica ad aver guadagnato 100 miliardi di dollari in un anno”, ha osservato Tim Bierley, responsabile della campagna farmaceutica del gruppo. “Ma non contenta di aver raddoppiato i suoi introiti grazie a un’ondata di pandemia, ora si sta muovendo per aumentare aggressivamente il prezzo delle dosi di richiamo di Covid-19, mettendo ancora più sotto pressione i sistemi sanitari pubblici già in difficoltà”.

“Le loro ultime entrate da record sono un’ulteriore prova che l’azienda ha trattato la pandemia come un’opportunità per arricchire i suoi azionisti”, ha aggiunto Bierley. “Non possiamo permettere che le Big Pharma ci tengano in ostaggio in questo modo. Abbiamo bisogno che il governo sia coraggioso e rompa con il modello dei brevetti monopolistici che delude le persone in tutto il mondo. È ora di mettere la vita delle persone al di sopra del profitto aziendale”.

Sia Pfizer che Moderna hanno segnalato l’intenzione di aumentare i prezzi dei loro vaccini a una cifra compresa tra i 110 e i 130 dollari per dose negli Stati Uniti, man mano che l’amministrazione Biden procede con la commercializzazione delle inoculazioni, dei test e dei trattamenti contro il coronavirus, spostando i costi sui pazienti e sulle assicurazioni e lasciando che i non assicurati si facciano carico di pagamenti significativi.

In passato, il governo americano ha pagato circa 30 dollari per dose di vaccino della Pfizer.

Negli ultimi giorni, l’amministrazione Biden si è trovata di fronte a crescenti richieste di utilizzare la proprietà del governo federale di brevetti chiave e altri mezzi di pressione per costringere Moderna e Pfizer a rendere i loro vaccini accessibili e prontamente disponibili a tutti coloro che li desiderano.

“L’amministrazione Biden non dovrebbe permettere a Moderna di più che quadruplicare il prezzo del vaccino Covid, portandolo a 130 dollari, quando la sua produzione costa solo 2,85 dollari”, ha twittato domenica il senatore Bernie Sanders (I-Vt.). “Il vaccino Covid deve essere usato per salvare vite umane, non per arricchire ulteriormente i proprietari miliardari di Moderna”.

Moderna e Pfizer stanno affrontando anche il contraccolpo dei legislatori d’oltreoceano per gli aumenti di prezzo previsti.

In una lettera inviata martedì a Bourla e all’amministratore delegato di Moderna, Stéphane Bancel, la deputata britannica Caroline Lucas del Partito dei Verdi e altri tre legislatori hanno scritto che con il Servizio Sanitario Nazionale “già sottoposto a notevoli pressioni e con i costi dei farmaci che aumentano di anno in anno, siamo estremamente preoccupati per i molteplici impatti di un eventuale aumento dei prezzi”.

“Durante il suo sviluppo, il vaccino Pfizer/BioNTech ha ricevuto enormi quantità di denaro pubblico e sostegno a livello internazionale”, hanno scritto i legislatori. “Anche la tecnologia dell’mRNA impiegata da Pfizer/BioNTech nel vaccino Covid-19 affonda le sue radici in decenni di ricerca finanziata con fondi pubblici. Un vaccino finanziato dai cittadini dovrebbe essere economico e liberamente disponibile”.