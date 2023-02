La seconda parte dell’analisi militare sulla guerra in Ucraina con Edoardo Fontana, dove esaminiamo le armi che via via si sono guadagnate le copertine dei giornali nel corso del conflitto (Javelin, Himars, Bayraktar e presto i Leopard), quanto siano state effettivamente decisive e come il mito della “super-arma” sia in realtà non difficile da sfatare.

