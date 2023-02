ALTRO CHE PAR CONDICIO È REGIME

𝗖𝗥𝗢𝗡𝗔𝗖𝗔 𝗗𝗜 𝗨𝗡𝗔 𝗠𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗔𝗡𝗡𝗨𝗡𝗭𝗜𝗔𝗧𝗔

Oggi è andata in onda un brutto spettacolo per la Democrazia di questo paese, per di più in una televisione pubblica che sopravvive grazie al canone pagato da noi cittadine e cittadini contribuenti.

Alla trasmissione Mezz’ora in più #LuciaAnnunziata esordisce con la presenza di 3 soli candidati presidente in corsa per le #elezionilombardia2023

Peccato che ce ne sia una quarta, candidata per Unione Popolare ,non invitata in studio.

Viene citato Fontana, in nome dell’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che di sua volontà ha deciso di non partecipare alla trasmissione.

Così, per mezz’ora va in onda un dibattito con 2 candidati, così simili fra loro che addirittura si parla di voto disgiunto.

Poi in chiusura, quasi come fosse un incidente di percorso, viene trasmessa una mia pillola di neanche un minuto, tagliata con l’accetta.

Ora, sinceri progressisti democratici, non venitemi più a parlare del popolo disaffezionato della politica e dell’astensionismo crescente. Siete parte del problema.

Siamo il granello di sabbia nei vostri ingranaggi.

Noi, fuori.

Mara Ghidorzi x Unione Popolare