BOLSONARO CRIMINALE

Bolsonaro responsabile di ecocidio



Articolo di Israel Dutra pubblicato su VientoSur del 4 febbraio e tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.



Genocidio in Brasile. I crimini di Bolsonaro: dobbiamo giudicare, punire e riparare. Il genocidio contro il popolo Yanomami richiede riparazione e giustizia, con Bolsonaro e i suoi alleati chiamati a rispondere.

Nella seconda stagione della serie Cazadores, Hitler viene processato dopo essere stato catturato nel suo nascondiglio in Argentina. La serie immaginaria mette in scena un ipotetico processo al mostro del secolo, proprio come 11 nazisti furono processati a Norimberga nella vita reale. Pinochet è stato condannato nel processo condotto dal giudice spagnolo Baltasar Garzón, Alberto Fujimori è in carcere. Sul banco degli imputati sedevano Videla, Massera e Galtieri. Bolsonaro deve avere il suo tempo. Impossibile non indignarsi davanti alle immagini degli Yanomami. Sono scioccanti. Morti, malnutrizione, violenze contro un popolo indigeno. Ecco l’eredità quadriennale del governo Bolsonaro, complice dei minatori, che registra un altro capitolo nel catalogo del genocidio. Bolsonaro deve essere immediatamente estradato per essere processato. Un colpevole con nome e cognome Il massacro degli Yanomami deve finire immediatamente. E i responsabili devono pagare per i loro crimini. Gli estrattivisti minerari beneficiano di un vero sistema di privilegi, che garantisce i loro profitti e la loro violenza e porta allo sterminio degli Yanomami. Come ha affermato Davi Kopenawa, un leader yanomami, in un’intervista, “più di 570 bambini yanomami sotto i cinque anni sono morti a causa della contaminazione da mercurio dovuta a miniere illegali, malnutrizione, diarrea, malattie respiratorie e malaria negli ultimi quattro anni. ” Gli ingranaggi che sostengono il garimpo sono la base costitutiva del progetto Bolsonaro. Si tratta di schemi di potere locale, dove operano illegalmente circa 70.000 minatori, con rapporti loschi con le autorità pubbliche e l’omissione della sfera civile e militare. L’espressione dell’impunità risponde al nome di Pedro Prancheta, l’uomo d’affari responsabile di molte delle miniere. Aprire le porte dell’inferno è stato il programma del ministro di Bolsonaro, Salles, quando ha “parlato di spendere la boiada” in terra per due indigeni. Bolsonaro, ancora da deputato, aveva presentato nel 1993 un progetto, in collusione con taglialegna e minatori, per porre fine alla demarcazione della riserva Yanomami. La ferocia della distruzione, dell’odio e del genocidio che contraddistingue l’azione politica di Bolsonaro viene da lontano.

I nuovi dati arrivati ​​alla fine di questa settimana non fanno che corroborare la necessità di continuare a circondare i responsabili del genocidio, che collega lo sterminio dei popoli indigeni con i tentativi di colpo di stato per abbattere il regime politico. Lo dimostrano l’arresto del fascista Daniel Silveira e le roboanti rivelazioni del senatore Marcos do Val alla rivista Veja come complice di un presunto golpe.

È necessario mobilitarsi

Non puoi fare affidamento esclusivamente sulle buone intenzioni degli attori politici. È essenziale mobilitare la società per ritirare l’eredità di Bolsonaro e garantire che ci sia giustizia.nIl processo di transizione dalla dittatura alla democrazia negli anni Ottanta ha avuto l’impunità dei militari come base del patto che ha sostenuto la Nuova Repubblica. Ripetere questa posizione, con altri attori, oggi, sarebbe un disastro. Non a caso lo slogan che si sente con più intensità nelle manifestazioni è “No all’amnistia”. Il processo e la punizione devono essere accompagnati da una politica di riparazione per tutti coloro che sono stati colpiti dal genocidio. Dobbiamo organizzare l’energia sociale che ripudia le pratiche di genocidio per costringere Bolsonaro, il suo clan, il suo entourage (generali come Pazuello) a essere processati e puniti. Non c’è altra via d’uscita: organizzare le lotte e le categorie, le rivendicazioni e un piano di lotte per conquistare la maggioranza sociale. Il calendario stabilito deve essere rafforzato. Nei prossimi giorni i giovani si incontreranno alla Biennale UNE, i settori culturali organizzeranno blocchi carnevaleschi a contenuto democratico ei movimenti stanno preparando una marcia di lotte. L’8 marzo le donne scenderanno in piazza; Il 14 marzo segna cinque anni senza Marielle, ed è tempo di chiedere giustizia.

Psol, Partito Socialismo e Libertà, in azione. Il PSOL è orientato a far rispettare le richieste del popolo, mantenendo una posizione indipendente. In questo senso ha giocato un ruolo importante la candidatura di Chico Alencar alla presidenza della Camera dei deputati, staccatasi dal blocco che univa il PT di Lula e il PL di Bolsonaro per rieleggere Lira. Il nostro compito è organizzare le rivendicazioni della gente, essere in prima linea nella lotta contro l’estrema destra e accompagnare le azioni dei movimenti affinché possano influenzare i rapporti di forza. In un anno che è già iniziato con eventi intensi, siamo ispirati dall’attuale ribellione peruviana, che ci insegna che solo attraverso la lotta sociale avanzeremo verso l’adempimento delle rivendicazioni e dei diritti fondamentali per il nostro popolo.

Israel Dutra, segretario generale del PSOL, è un sociologo, membro della Direzione nazionale del partito e del Movimento di sinistra socialista (MES).

NdT. Sembra che Bolsonaro, dagli Stati Uniti dove si trova voglia trasferisi in italia. E’ cittadino onorario di Anguillara veneta da dove il nonno o bisnonno emigrò in Brasile e innanzittutto è amico di Matteo Salvini.







Jair Bolsonaro e Matteo Salvini