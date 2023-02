Calenda il competente: “Fermare Putin o attaccherà paesi NATO” e cita una serie di paesi non NATO…

Carlo Calenda, ospite da Corrado Formigli, ha rifilato una serie di sfondoni propagandistici sulla NATO senza che nessuno glielo abbia fatto notare.

Carlo Calenda “Bisogna fermare Putin sennò attaccherà paesi NATO…”

Carlo Calenda, si sa, tende a infervorarsi nei suoi moti di spirito per la pace armata in Ucraina. Così, ospite a Piazza Pulita, in pieno deliquio propagandistico antirusso, ha rifilato ai telespettatori più disattenti, una sequenza impressionante di bufale, senza che nessuno nello studio intervenisse: “Se Putin non viene fermato, la prossima volta sarà un paese NATO: la Transnistria, Kalinigrad, la Moldavia”

Avete capito bene. Secondo il leader di Azione sono paesi NATO la Transnistria, uno stato non riconosciuto, salito agli onori delle cronache perchè si dichiara apertamente sovietico e perchè vi staziona, una divisione dell’esercito russo (già dai tempi in cui esisteva l’URSS), Kaliningrad, che non solo non è Nato ma è una regione della Federazione Russa, e Moldavia, paese che non è nella Nato. Carlo Calenda, quello competente.

VIDEO:

https://www.instagram.com/reel/CoPIERxshS7/?igshid=MDJmNzVkMjY=