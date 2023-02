Appello urgente di aiuto per le vittime del terremoto nel Kurdistan settentrionale e occidentale, in Turchia e in Siria

Nelle prime ore di questa mattina, un forte terremoto ha colpito il nord del Kurdistan (Turchia) e il Rojava/Siria settentrionale e orientale, provocando una catastrofe umanitaria. Il terremoto, di magnitudo 7,8, ha avuto l’epicentro vicino a Mereş (tr. Kahramanmaraş) e Dîlok (tr. Gaziantep), non lontano dal confine con la Siria, e ha causato migliaia di morti, distrutto migliaia di edifici e reso innumerevoli persone senza casa. Con migliaia di persone ancora intrappolate sotto le macerie, si prevede che il numero delle vittime purtroppo aumenterà di molte volte.

Gli effetti di questo devastante terremoto sono aggravati dalla corruzione pervasiva che è stata istituzionalizzata durante i due decenni di governo di Recep Tayyip Erdogan e del suo Partito per la Giustizia e lo Sviluppo (AKP). Le nomine ai ministeri, tra cui il Ministero dell’Ambiente e dell’Urbanizzazione, e ad altri enti governativi sono determinate dal nepotismo e dalla fedeltà a Erdogan e all’AKP piuttosto che dal merito, e i progetti di costruzione, a lungo propagandati dallo Stato turco come simbolo del suo successo, sono assegnati a società con stretti rapporti con l’AKP.

È noto che la Turchia e il Kurdistan si trovano in una posizione precaria, vicino a importanti linee di faglia geologiche, che mettono la regione a rischio di forti terremoti. Un terremoto mortale di magnitudo simile ha colpito il Kurdistan meridionale e orientale (Iraq e Iran) nel novembre 2017 e aree della Turchia nell’agosto 1999. Tuttavia, non sono state adottate misure sufficienti per affrontare questo rischio consolidato, nonostante la presenza di aree urbane a crescente densità di popolazione e di due delle principali dighe della Turchia, situate a Riha (tr. Şanlıurfa) e Elazîz (tr. Elazığ), in tutto il Kurdistan settentrionale.

Le aree del Kurdistan settentrionale e della Turchia sono state devastate, con molti edifici crollati ad Amed (tr. Diyarbakir), a 300 km dall’epicentro, e il terremoto ha colpito anche le aree prevalentemente arabe di Hatay in Turchia.

A sud della Turchia, il Rojava/Siria settentrionale e orientale, una regione già colpita dalle continue campagne di aggressione e occupazione dello Stato turco, ha subito gravi perdite. Con centinaia di migliaia di sfollati in Siria a causa dell’aggressione militare turca, questo terribile terremoto nel cuore dell’inverno aggraverà la crisi umanitaria che colpisce i popoli della regione, tra cui curdi, arabi, cristiani e altri.

Il Congresso Nazionale del Kurdistan condivide il dolore di tutti coloro che hanno subito una perdita a causa di questa tragedia e invia le proprie condoglianze, augurando a tutti i feriti una pronta guarigione.

Sappiamo per esperienza che il regime di Erdogan affronterà questa catastrofe naturale in modo cinico e con forti pregiudizi anti-curdi, e chiediamo a tutti coloro che possono di ascoltare l’appello della Mezzaluna Rossa curda (Heyva Sor a Kurdistanê), che opera sul campo in Kurdistan, e di aiutare il più possibile per soccorrere le persone colpite da questa tragedia ed evitare che anch’esse cadano vittime dei calcoli politici del regime di Erdogan.

Consiglio esecutivo del KNK, 06.02.2032

Indirizzi e conti bancari della Luna Rossa curda (Heyva Sor a Kurdistanê)

Italia – Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia ETS (Heyva Sor a Kurdistanê)� Via Forte dei Cavalleggeri,53 Livorno� Banca Etica �IBAN: IT53 R050 1802 8000 0001 6990 236 �BIC/ SWIFT: ETICIT22XXX� www.mezzalunarossakurdistan.org��

Germany – Heyva Sor a Kurdistanê e. V. https://www.heyvasor.com/ Bank: Kreissparkasse Köln�Bank account Nr.: 40 10 481�BLZ: 370 502 99�IBAN: DE49 3705 0299 0004 0104 81�BIC/SWIFT: COKSDE33XXX www.paypal.me/heyvasorakurdistane��

France – Association Humanitaire Soleil Rouge – Roja Sor� Tel: +33 (0) 180 89 42 67 �E-mail: contact@rojasorfrance.com� CIC TROYES HOTEL DE VILLE �IBAN: FR7630087335000002074770150 �BIC/ SWIFT: CMCIFRPP� www.rojasorfrance.com��

Switzerland – Kurdistan Roter Halbmond Schweiz (Croissant Rouge du Kurdistan Suisse)� Rue des Savoises 15, 1205 Genève �Banque Cantonale Vaudoise (Kantonalbank)�Konto N°: 10-725-4�IBAN: CH62 0076 7000 L543 3416 5�BIC/SWIFT: BCVLCH2LXXX �www.heyvasor.ch��

Netherland – Stichting Koerdische Rode Halve Maan (Heyva Sor a Kurdistanê)� Fokkerstraat 539 Links, 3125 BD Schiedam� Email: info@stichtingkrhm.nl� www.stichtingkrhm.nl��

Sweden – Insamlingsstiftelsen Kurdiska Röda Solen� (Roja Sor a Kurdistanê)� Ankdammsgaten 33, 171 67 Solna�Tel.: +46 (08)-27 36 85�Email: info@rodasolen.se� Org nr. 802481-5782� SWISH:123 40 138 68� BANK GIRO: 5589-7672 �IBAN: SE04 5000 0000 0537 4106 6753�BIC: ESSESESS www.rodasolen.se

Austria – Roja Sor a Kurdistanê �Brünner Straße 130-134/3/8, 1210 Wien�Tel: 00 43 (0) 676 9126884 �BAWAG� IBAN: AT751400003010314274�BIC : BAWAATWW �Konto No: 030 103 14 274�BLZ : 14 000� rojasor-osterreich.org�

United Kingdom – Kurdish Red Moon (Heyva Sor a Kurdistanê)� Fairfax Hall 11 Portland Gardens London N4 IHU� E-mail: heyvasorakurdistane2012@gmail.com� Registered Charity No: 10 93 741 �Company No: 42 85 714�The Co-operative Bank�Bank Sort code: 089299 �Bank Account No: 65863091 �IBAN: GB55 CPBK 0892 9965 8630 91�BIC: CPBK GB22 www.heyvasoruk.org/

��Norway – Kurdiske Røde Halvmåne Norge (Heyva Sor a Kurdistanê)� Hausmanns gate 6 0186 Oslo / Norge�Tel: 0047 98 46 33 28�Organisasjons nummer: 009124. 84734�VIPPS: 21957�DNB BANK ASA OSLO�Account/Hesap/Konto No: 1503 40 52953�IBAN: NO 15 1503 4052 953�BIC/ SWIFT: DNBANOKKXXX��

Belgium – ASBL Croissant Rouge du Kurdistan-�Koerdische Rode Halve Maan VZW (Heyva Sor a Kurdistanê)�Gospertstr. 78�4700 Eupen�Tlf:0032 (0) 470 94 64 19� Numéro d’entreprise:465 073 725�BNP PARIBAS FORTIS�IBAN: BE04 0013 2448 9631� BIC/SWIFT : GEBABEBB� www.koerdischerodehalvemaan.be��

Japan – Kurdistan Red Moon – Heyva Sor a Kurdistanê – ( クルディスタン 赤月)�Saitama ken kawaguchi shi shiba shinmachi 8-22 Sanko build 501�( 埼玉県川口市芝新町8ー22 三幸ビル 501)�Tlf: +81 90 2149 9979�JP BANK�Konto Nr:10100 – 56545271 https://www.facebook.com/Heyva.Sor

