Le elezioni da ripetere a Berlino ed il dilemma dei socialdemocratici

Il prossimo 12 febbraio, le elezioni del settembre 2021 per la Camera dei Rappresentanti e i consigli distrettuali di Berlino saranno ripetute a causa di irregolarità in diverse circoscrizioni, poco più di un anno dopo che gli elettori hanno consegnato una chiara maggioranza alla coalizione “rosso-verde-rosso” in carica tra il Partito Socialdemocratico (SPD), i Verdi e il partito socialista Die Linke, che governa la capitale tedesca dal 2016.

di Andreas Thomsen – Rosa Luxemburg Stiftung

Tuttavia, l’SPD era inizialmente riluttante a continuare a far parte della coalizione approvata dagli elettori. La sua candidata principale e attuale sindaco di Berlino, Franziska Giffey, inizialmente preferiva una coalizione con i Verdi e il Partito Democratico Libero (FDP). I suoi piani sono stati però ostacolati dai Verdi e dalla resistenza interna all’SPD, portando infine a un’estensione della coalizione “rosso-verde-rosso” al Senato.

Le elezioni del 2021 hanno coinciso anche con il referendum cittadino “espropriare Deutsche Wohnen und Co.”, uno dei principali proprietari privati di Berlino. Una maggioranza del 59,1% ha votato a favore dell’iniziativa, che consentirebbe l’esproprio delle società immobiliari private che possiedono più di 3.000 appartamenti in città. La grande maggioranza dei berlinesi ha quindi dato al nuovo Senato un chiaro mandato ad agire. Fin dall’inizio, tuttavia, il nuovo governo è stato messo a dura prova dal fatto che la SPD si è apertamente opposta al referendum nel periodo precedente al voto, mentre Franziska Giffey non ha fatto mistero della sua riluttanza ad attuare l’esproprio durante il suo mandato.

L’SPD ha spinto per la costruzione di nuovi alloggi piuttosto che per l’attuazione dei risultati del referendum, mentre i Verdi erano ancora indecisi quando si trattava di espropriazione. Solo Die Linke ha sostenuto pienamente il referendum, ma ha faticato a trovare una risposta alla domanda su come le sue richieste potessero essere soddisfatte di fronte alla massiccia resistenza dei politici e della lobby immobiliare.

Naturalmente, il voto del 12 febbraio è solo una ripetizione delle elezioni. Tuttavia, come disse una volta Eraclito, nessun uomo entra due volte nello stesso fiume. Il panorama politico è cambiato radicalmente dalle elezioni del settembre 2021. La guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e le sue conseguenze hanno ulteriormente alimentato l’inflazione, mentre i prezzi dell’energia e dei generi alimentari sono saliti alle stelle. Per molti, la crisi colpisce da vicino e rappresenta una minaccia esistenziale per il loro sostentamento, nonostante i pacchetti di aiuti offerti dal governo federale.

Capodanno: Molto rumore per nulla

All’inizio di gennaio, tuttavia, l’aggravarsi dei problemi sociali è stato messo in ombra dalla discussione sugli eventi di Berlino della notte di Capodanno, in cui i cristiano-democratici (CDU) all’opposizione hanno tentato di rendere l’”integrazione” e la “sicurezza interna” temi chiave della campagna elettorale sia a livello federale che statale. Con il leader della CDU Friedrich Merz che ha ripetutamente fatto ricorso a stereotipi razzisti e si è riferito a giovani provenienti da contesti migratori come “piccoli pascià” nei talk show televisivi, la CDU di Berlino voleva evidentemente una parte dell’azione. Quando il gruppo della CDU alla Camera dei Rappresentanti ha chiesto che venissero resi pubblici i nomi di battesimo dei sospetti con passaporto tedesco presi in custodia la notte di Capodanno, il razzismo della retorica del partito è diventato evidente, confermando pubblicamente ancora una volta che la CDU si è spostata a destra dopo la partenza di Angela Merkel.

Se la CDU pensava di poter riconquistare in questo modo gli elettori della destra populista Alternative für Deutschland (AfD), i sondaggi attuali dimostrano che si è sbagliata. Ciò non deve sorprendere, poiché i partiti di destra-populisti tendono a trarre vantaggio quando i partiti affermati si allontanano dal “loro” terreno discorsivo. Detto questo, la discussione di Capodanno si è esaurita quando sono emerse prove che smentiscono l’idea che i disordini siano stati principalmente il risultato di un “problema di integrazione”.

Ora che la polvere si è depositata, è diventato chiaro che le principali questioni che polarizzano la città sono cambiate pochissimo dalle ultime elezioni. Non ci sono praticamente nuove questioni sul tavolo e non ci sono nuovi candidati, dal momento che, dopo tutto, si tratta di un’elezione ripetuta. Inoltre, il nuovo Senato è in carica da poco più di un anno, il che significa che lo spazio per attuare un cambiamento politico è stato piuttosto limitato.

Successi e contraddizioni

Franziska Giffey si è mossa per sostituire il terzo partner di coalizione della SPD, Die Linke, con l’FDP all’indomani delle elezioni del 2021 – una mossa che è stata bloccata dai Verdi e dalla resistenza all’interno dello stesso partito di Giffey.

Successivamente, a Berlino sono emersi due assi centrali di polarizzazione politica. Il primo riguarda la trasformazione socio-ecologica, che simbolicamente è fortemente legata alla politica dei trasporti della città, una questione che ha creato tensioni tra i Verdi e la SPD. In questo senso, un partner di coalizione della classe media come l’FDP sarebbe molto utile dal punto di vista di Giffey.

Il secondo asse riguardava la proprietà sociale, una questione che è stata evidenziata di recente dal referendum sulla Deutsche Wohnen. Dal punto di vista del sindaco, Die Linke è l’antagonista, mentre i Verdi tendono a una cauta ambivalenza. Sostituire Die Linke come partner di coalizione con un partito che si basi su una piattaforma radicale di libero mercato sarebbe certamente un modo per risolvere il problema nel breve termine.

Sullo sfondo di questo conflitto, Giffey è stato costretto a formare nuovamente una coalizione rosso-verde-rossa alla fine del 2021. In cambio del suo status di partner di coalizione, Die Linke ha dovuto rinunciare al suo portafoglio per l’edilizia e l’urbanistica, che è stato assunto dall’ex senatore degli Interni Andreas Geisel dell’SPD.

Ciò che ne è seguito è stato tutt’altro che sorprendente. Il Senato è riuscito a ottenere una serie di successi evidenti durante il suo breve mandato. Nel 2022, Berlino ha accolto più rifugiati che nel 2015 e nel 2016 messi insieme. Fornire loro un alloggio e una manutenzione è stata una sfida enorme, che i berlinesi, insieme all’amministrazione del Senato, hanno affrontato apparentemente senza sforzo.

I programmi “Housing First” e iniziative simili per i senzatetto sono stati attuati in modo coerente. Alla luce della crisi energetica, il Senato ha imposto una moratoria sugli aumenti degli affitti degli alloggi pubblici, e le grandi associazioni di edilizia pubblica hanno seguito l’esempio. L’abbonamento mensile da 29 euro, valido per l’intera rete dei trasporti berlinesi, è stato reso disponibile per un periodo prolungato, così come una versione da 9 euro per coloro che hanno mezzi socio-economici limitati.

Inoltre, il gruppo di esperti incaricato di valutare l’attuazione del referendum Deutsche Wohnen ha dichiarato nel suo rapporto intermedio alla fine del 2021 che l’iniziativa era fattibile in linea di principio. Il gruppo ha proposto di continuare a riunirsi fino all’estate del 2023 per discutere eventuali questioni irrisolte, dopodiché il nuovo Senato sarebbe stato in grado di agire.

Chi governerà la capitale?

A Berlino, dove diversi partiti sono testa a testa nei sondaggi, anche piccoli cambiamenti nei risultati elettorali potrebbero avere un grande impatto, almeno in teoria. Se, ad esempio, la CDU ottiene l’1,5% di voti in più rispetto al 2021 e la SPD perde l’1,5%, la CDU sarà improvvisamente il partito con più voti, a meno che i Verdi non guadagnino un punto percentuale rispetto alla loro quota di voti del 2021, nel qual caso risulterebbero in vantaggio.

Naturalmente, i sondaggi non sono in grado di prevedere in modo affidabile scostamenti così piccoli ma significativi, quindi possiamo solo fare ipotesi su quale dei tre partiti uscirà vincitore il 12 febbraio. Ciò rende ancora più interessante la questione di ciò che potrebbe accadere dopo le elezioni. I sondaggi attuali suggeriscono che i risultati delle elezioni subiranno solo lievi cambiamenti. Molto più urgente è la questione di quali partiti formeranno e guideranno il nuovo Senato.

La questione di chi sarà sindaco dipende solo indirettamente da quale partito otterrà i migliori risultati elettorali. Questo è particolarmente vero nel caso della CDU, che è destinata a ottenere il maggior numero di voti, ma è improbabile che possa governare finché la coalizione di governo del Senato in carica, composta da SPD, Verdi e Die Linke, riuscirà a difendere la propria maggioranza. È improbabile che la SPD sia entusiasta di entrare in una coalizione come junior partner con la CDU.

Allo stato attuale, una coalizione guidata dalla CDU sarebbe possibile solo in collaborazione con altri due partiti. Poiché i Verdi e Die Linke a Berlino hanno escluso la possibilità di una coalizione con la CDU, il presidente di Berlino Kai Wegner può guidare solo attraverso una coalizione con la SPD e l’FDP.

Se i Verdi dovessero vincere le elezioni, cercheranno quasi certamente di conservare l’attuale Senato sotto la guida di Bettina Jarasch.

La composizione di una coalizione guidata dalla SPD è relativamente poco chiara. Se dovesse ottenere il maggior numero di voti – o il secondo dopo la CDU – l’SPD potrebbe continuare l’attuale coalizione rosso-verde-rosso. Altrettanto possibile è che cerchi nuovamente di sostituire Die Linke con l’FDP.

La seconda opzione avrebbe il vantaggio di far governare la stessa coalizione sia a livello statale che federale, ma un tentativo simile di ristrutturazione della coalizione è già fallito una volta nel 2021. D’altra parte, se l’SPD ottiene il secondo maggior numero di voti dopo i Verdi (ma davanti alla CDU), Giffey potrebbe rimanere sindaco solo formando una coalizione con la CDU e l’FDP. Per chi conosce Giffey, è chiaro che questo sarebbe un forte argomento a favore di tale coalizione.

Per Die Linke, le opzioni per la leadership sono più chiare. Allo stato attuale, potrebbero prendere il potere solo in coalizione con la SPD e i Verdi, indipendentemente da chi diventerà sindaco. Resta chiaro, tuttavia, che l’attuazione del referendum sul Deutsche Wohnen – e con esso un cambiamento di traiettoria lontano dal libero mercato e verso la proprietà sociale – dipende interamente dalla performance di Die Linke alle elezioni. Il referendum sarà attuato solo se Die Linke riuscirà a entrare nel governo.

Il doppio legame di Giffey

L’SPD e il suo sindaco si trovano in una situazione paradossale: le loro politiche hanno avuto un discreto successo a livello statale, ma soprattutto grazie alle politiche sociali che sono state in gran parte formulate dai senatori di Die Linke Klaus Lederer, Lena Kreck e Katja Kipping. Questi successi non sarebbero stati possibili con il precedente partner di Giffey, l’FDP. Per questo motivo, è proprio l’attuale costellazione rosso-verde-rossa che probabilmente avrà un impatto positivo sui risultati elettorali dei partiti al Senato.

La coalizione manterrà molto probabilmente la sua maggioranza alle prossime elezioni. Tuttavia, non è affatto certo che l’attuale coalizione sopravviva.

Due cose sono certe: in primo luogo, se Die Linke sarà sostituita al Senato dall’FDP (o, molto meno probabilmente, dalla CDU), l’attuazione del referendum sarà fuori discussione e i suddetti successi in materia di politica sociale difficilmente saranno mantenuti a lungo termine. In secondo luogo, la composizione del futuro governo dipende non solo da chi otterrà il maggior numero di voti, ma anche dal numero di voti ottenuti da Die Linke, il motore della politica sociale del Senato