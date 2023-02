Cina e Brasile firmano accordo sulla compensazione in yuan

Avanza nel mondo la spinta verso una de-dollarizzazione dell’economia, passo necessario per ridurre il potere di ingerenza statunitense nell’economia internazionale e nelle decisioni sovrane di altri paesi grazie al potere del cosiddetto biglietto verde, che viene utilizzato come moneta di scambio a livello globale.

A tal proposito la Banca Centrale Cinese ha dichiarato di aver firmato con la Banca Centrale del Brasile un memorandum d’intesa sulla creazione di accordi di compensazione dello yuan in Brasile.

La creazione di accordi di compensazione dello yuan in Brasile aiuterà le imprese e le istituzioni finanziarie cinesi e brasiliane nelle transazioni transfrontaliere con lo yuan, facilitando ulteriormente il commercio e gli investimenti bilaterali, ha dichiarato la People’s Bank of China (PBC), la banca centrale del Paese, in una breve dichiarazione apparsa sul suo sito web.

Oltre a favorire il commercio bilaterale e facilitare gli investimenti, secondo la banca centrale di Pechino questo patto rafforza lo yuan, o renminbi, come valuta alternativa negli affari internazionali.

Nel corso del 2022, il gigante asiatico ha siglato un documento simile con il Laos e anche le compagnie petrolifere Gazprom della Russia e China National Petroleum Corporation, di proprietà statale, ne hanno siglato un altro. L’obiettivo era quello di pagare le spedizioni di gas russo in yuan e rubli.

Una dichiarazione ufficiale ha affermato che il meccanismo di pagamento è “reciprocamente vantaggioso, tempestivo, affidabile e pratico”, in quanto faciliterà le operazioni e incoraggerà altre aziende a compiere un passo simile.

Alla fine del 2021, la PBC aveva autorizzato 27 banche di compensazione dello yuan all’estero in 25 Paesi e regioni, secondo i dati di un rapporto del 2022 sull’internazionalizzazione dello yuan.

In un nuovo segnale di forza globale, lo yuan ha mantenuto la sua posizione di quinta valuta più attiva per i pagamenti globali in termini di valore nel dicembre 2022, rappresentando il 2,15% del totale, secondo i dati più recenti della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT).

Per quanto riguarda i pagamenti globali, esclusi quelli all’interno dell’eurozona, la valuta cinese occupa il settimo posto nella classifica globale con una quota dell’1,47% a dicembre, secondo le statistiche SWIFT.

Dall’inizio del 2023 lo yuan cinese si è rafforzato nei confronti del dollaro USA, in quanto la risposta ottimizzata della Cina alla crisi del Covid-19 ha contribuito a rafforzare la preferenza degli investitori per gli asset in yuan, secondo gli esperti.

I dati del settore mostrano che lo yuan è salito di oltre il 6% rispetto al dollaro dal novembre 2022.

Nella sua ultima decisione, il Paese ha declassato la gestione del Covid-19 a partire dall’8 gennaio, trattandolo come una malattia infettiva di classe B anziché come una più grave classe A, consentendo ora i viaggi in tutto il mondo senza quarantena e allentando altre restrizioni.

“La ripresa economica più rapida del previsto è un fattore chiave dietro la recente forza dello yuan; ha reso gli asset denominati in yuan più degni di investimento. Ha spiegato Li Liuyang, analista valutario presso la banca d’investimento CICC

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-cina_e_brasile_firmano_accordo_sulla_compensazione_in_yuan/5694_48721/