La sinistra avanza in Ecuador

Nelle elezioni locali e regionali in Ecuador, il governo del presidente neoliberale Guillermo Lasso ha subito una grave sconfitta domenica. Al contrario, il partito dell’ex presidente ecuadoriano Rafael Correa, “Revolución Ciudadana” (RC), ha vinto numerosi sindaci e prefetture.

di Von Volker Hermsdorf – Junge Welt

Martedì (ora locale) è apparso evidente che la maggioranza dei cittadini ha respinto tutti gli otto quesiti di un referendum che il capo di Stato e il governo volevano utilizzare per portare avanti una serie di modifiche costituzionali. Mentre Lasso ha dovuto ammettere la sconfitta lunedì, la sinistra RC festeggia la sua vittoria.

“No al governo”

“Questo è un chiaro ‘no’ al governo e l’inizio della ricostruzione del nostro Paese”, ha dichiarato Paola Pabón, il prefetto rieletto della provincia di Pichincha, che conta 3,2 milioni di abitanti, valutando i risultati. “Abbiamo ottenuto più voti che mai. Questo è anche un successo del movimento latinoamericano, dove si è fatta strada la consapevolezza che solo i governi progressisti possono superare la crisi”, ha dichiarato l’ex sottosegretario di Stato di Rafael Correa. L’ex presidente (2007-2017), che vive in esilio a causa delle persecuzioni legali dei suoi successori di destra, aveva gestito la campagna elettorale del suo movimento dal Messico. A Guayaquil, la città più grande, il centro economico tradizionale e anche il più grande porto dell’Ecuador, la “Revolución Ciudadana” ha conquistato l’ufficio del sindaco, ponendo fine a 31 anni di governo del Partido Social Cristiano (PSC) di destra. I candidati dell’RC hanno prevalso su quelli in carica anche nella capitale Quito e in numerose altre città e prefetture. “Un trionfo della rivoluzione civile”, si è congratulato lunedì Correa tramite il servizio di messaggistica breve Twitter.

Domenica, circa 13,5 milioni di elettori aventi diritto sono stati chiamati a eleggere 23 prefetti provinciali (governatori), 221 sindaci, centinaia di consiglieri comunali, rurali e municipali e membri del Consiglio per la partecipazione dei cittadini e il controllo sociale (CPCCS). Sebbene in Ecuador il voto sia obbligatorio per tutti i cittadini di età superiore ai 18 anni, 2,6 milioni di persone aventi diritto non hanno votato. L’affluenza alle urne è stata dell’80,7%, secondo il Consiglio nazionale elettorale (CNE). La vittoria schiacciante della sinistra è stata una sorpresa per molti, dato che l’Ecuador ha vissuto in precedenza il processo elettorale più violento della sua storia. Cinque candidati o loro sostenitori sono stati uccisi e un’altra dozzina sono stati feriti da colpi di arma da fuoco o accoltellamenti. Alla vigilia delle elezioni, Omar Menéndez, candidato di “Revolución Ciudadana” a sindaco del comune di Puerto López, era stato ucciso. Ciononostante, ha ottenuto il 46,2% dei voti, che gli sono valsi l’elezione. Secondo le leggi del Paese, un’altra persona dello stesso partito può ora prendere il suo posto.

Scioperi e proteste

Un’altra debacle per il partito al governo è l’esito del referendum per la modifica della Costituzione. Lasso aveva annunciato lo scorso autunno – dopo le manifestazioni, gli scioperi e le proteste dei gruppi indigeni contro l’aumento della povertà e della violenza – di voler indire un referendum su otto questioni, la cui approvazione gli avrebbe permesso di “affrontare problemi che l’Ecuador non è stato in grado di risolvere in passato”. Il chiaro “no” al referendum è stato “una prova inconfutabile del rifiuto di Lasso da parte del popolo”, ha commentato l’economista ecuadoriano Mauro Andino in un’intervista a Radio TV Face. Poco dopo che il capo del governo ha ammesso la sconfitta e ha fatto appello agli altri partiti politici per “una grande unificazione nazionale”, Correa ha respinto il tentativo di Lasso e ne ha chiesto la rimozione prima della scadenza del mandato. “Dobbiamo superare l’idea che la democrazia significhi solo aspettare le elezioni ogni quattro anni. Lasso è un grande impostore, complice della distruzione del Paese e deve essere rimosso”, ha dichiarato lunedì Correa sul sito web del canale televisivo Ecuavisa