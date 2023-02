Il Pacifico e la guerra dei semiconduttori

Gabriele Germani

Mentre Russia e NATO si fronteggiano in Ucraina a colpi di armi, uomini e sanzioni, nel Pacifico prende piede la guerra dei semiconduttori: senza chip, non esiste contemporaneità.

La guerra dei semiconduttori

I semiconduttori sono determinanti nella produzione di chip. Tema caldo, è al centro del dibattito USA e fonte di preoccupazione in Occidente.

Negli ultimi venti anni, la Cina ha aumentato il numero di laureati, la produzione di tecnologia e gli investimenti nel settore, ma ha anche raggiunto (su più livelli) una posizione dominante.

Si spazia dalle terre rare ai chip (anche se la situazione sta rapidamente cambiando e non sappiamo come sarà tra qualche anno), fino all’aver lanciato una proprio Stazione Spaziale o una missione con tre robot su Marte (orbiter, lander, rover; la prima di questo tipo).

Gli USA hanno posto delle sanzioni su lavorazione/produzione di semiconduttori/chip in Cina.

In particolare, è stato proibito ad aziende o cittadini USA di collaborare su territorio cinese in questi ambiti e una serie di limitazioni alla vendita a imprese cinesi del settore.

Gli esperti sono divisi sull’utilità di queste sanzioni.

Per alcuni la Cina ha una massa tale da non risentirne; per altri, tecnologia e finanziamenti USA sono imprescindibili per Pechino.

Intanto, (l’isola ribelle) Taiwan detiene il primato mondiale nella produzione di chip e ha fornito un buon lancio agli USA, annunciando la costruzione di una fabbrica in Arizona (confermando, lo spostamento verso l’Est USA del settore informatico-tech, lungo la direttrice dalla California al Texas).

Washington vuole giocare il tutto per tutto e pur non apprezzando l’attuale governo messicano, a settembre lo invitava a creare una filiera per i chip.

I costi della manodopera e la isole fiscali, renderebbero il Messico idoneo, integrandosi alla catena produttiva USA (che prenderebbe la fetta più qualificata, ma questo è il solito centro-periferia).

Il 10 gennaio, analogo l’accordo con Messico e Canada (NAFTA) sulla produzione di chip (ossessione della Casa Bianca, comprensibilmente: senza chip, non esiste contemporaneità).

La cosa può avere alcuni effetti sul periodo:

1- La creazione di una filiera produttiva nord americana, riducendo l’Estremo Oriente nel settore (potrebbe essere importante, se gli USA con scelte MOLTO coraggiose, da qui a 40-50 anni puntassero a un’integrazione con Canada e Messico).

2- Lo spostamento dagli alleati orientali dell’Occidente (Taiwan, Giappone, Corea Sud) delle filiera tecnologica (potrebbe diventare motivo di avvicinamento a Pechino?).

3- Il Messico, ampliando il proprio peso nella produzione di chip (seppur subordinato), aumenta il valore della propria produzione e del proprio lavoro.

4- Lo spostamento dalla California al Texas potrebbe essere indicativo della fine di un ciclo medio-lungo e uno breve interni agli USA, ma ne parleremo in un post più specifico.

