Più scura la notte, più luminose le stelle! Comunicato del Coordinamento Nazionale

Il 12 e il 13 febbraio vota e fai votare Unione Popolare!Ringraziamo tutti e tutte le militanti, attivisti/e e simpatizzanti che hanno partecipato alla campagna elettorale in Lazio e Lombardia.Unione popolare è l’unica lista che ha dovuto raccogliere decine di migliaia di firme per potersi presentare. Lo abbiamo fatto con il sorriso stampato in faccia, perché a differenza di altri noi non abbiamo un prezzo. Non barattiamo un posto in consiglio Regionale in cambio di qualche aiutino alla sanità privata. Non svendiamo la nostra lotta per il recupero del patrimonio edilizio pubblico con l’amicizia dei palazzinari e qualche seggio in più. Qui trovi tutte le informazioni sui nostri programmi, sulle candidate e sui candidati in Lazio e in Lombardia. Questo paese sta assuefacendosi all’ingiustizia e abbiamo il dovere di custodire un seme di futuro!