Elezioni a Berlino: la CDU vince grazie alla propaganda razzista

Berlino ha votato di nuovo e la CDU è la chiara vincitrice. Soprattutto con la campagna razzista sui fatti di Capodanno, la CDU è riuscita a conquistare i voti dell’elettorato di destra.

Fonte: Klasse Gegen Klasse

Berlino ha votato di nuovo. Dopo un anno e mezzo di giunta rosso-rosso-verde (RRG), è stato necessario ripetere le elezioni a causa di diverse irregolarità. Il risultato non sarà una sorpresa per molti, ma la sua chiarezza è comunque uno shock: con il 28,2%, la CDU è migliorata di quasi dieci punti percentuali ed è nettamente in vantaggio sull’SPD e sui Verdi. I Verdi che, invece, hanno solo il 18,4%. Secondo i risultati ufficiali preliminari, l’SPD è leggermente in vantaggio sui Verdi. Anche il DIE LINKE perde terreno rispetto alle elezioni del 2021 e si ferma al 12,2%. L’AfD è riuscito a guadagnare leggermente e ora raggiunge il 9,1%. L’FDP è stato buttato fuori dalla Camera dei Rappresentanti con solo il 4,6%.

I vincitori delle elezioni sono coloro che sono stati particolarmente attivi nel diffondere l’agitazione razzista. Solo la CDU e l’AfD hanno migliorato i risultati del 2021; tutti gli altri partiti hanno perso punti percentuali. Molta frustrazione tra la popolazione berlinese è rivolta contro il governo della SPD, dei Verdi e della Linke. Poco prima delle elezioni, solo poco meno di un quarto dei berlinesi si dichiarava soddisfatto del lavoro del Consiglio di Berlino. Ma allo stesso modo, oltre il 50% ha dichiarato di non ritenere che un Consiglio guidato dalla CDU avrebbe risolto meglio i problemi. L’insoddisfazione nei confronti di quasi tutti i partiti affermati è tuttavia rivolta principalmente contro la RRG in occasione della ripetizione delle elezioni. Sono ritenuti politicamente responsabili del cattivo funzionamento dell’amministrazione di Berlino e del fatto che si siano dovute ripetere le elezioni. Secondo il commissario elettorale dello Stato, tra l’altro, si è svolta senza problemi, tranne che per piccoli inconvenienti, come il sovraffollamento delle commissioni elettorali.

La CDU ha fatto del caos nelle amministrazioni e delle questioni di “sicurezza e ordine” un tema centrale della sua campagna elettorale. Soprattutto gli eventi della notte di Capodanno sono stati utilizzati dalla CDU per una campagna razzista in cui presentarsi come partito dell’ordine pubblico di fronte a quello che vedevano come un Senato troppo lassista. Così facendo, è stata certamente in grado di pescare nella frangia di estrema destra. L’AfD è riuscito a guadagnare leggermente rispetto al 2021, ma con il 9,2% è significativamente più debole rispetto alle tendenze federali. Le perdite dell’FDP possono anche essere attribuite alla ripresa della CDU, dato che in passato i due partiti si sono ripetutamente spartiti la leadership degli elettori. I maggiori guadagni per la CDU sono gli ex elettori dell’SPD: la CDU ha ottenuto 53.000 voti dall’SPD. Anche la sindaca di governo, Giffey, ha ricevuto un colpo personale: dopo aver vinto un mandato diretto alle ultime elezioni, è stata ora chiaramente sconfitta dal candidato della CDU nella sua circoscrizione di Neukölln 6. Il suo concorrente per la carica di sindaco di governo dei Verdi è arrivato addirittura solo quarto nella sua circoscrizione, dietro a CDU, SPD e persino AfD.

Anche DIE LINKE ha dovuto accettare un passo indietro nel suo sostegno tra la popolazione, per ragioni diverse. Il fatto che il DIE LINKE non si sia presentato con grandi mobilitazioni e una vera protesta contro l’ostruzionismo del Senato al referendum sull’esproprio delle grandi imprese edilizie, ma anche la mancanza di chiarezza sulle risposte alla guerra e alla crisi sociale, giocano a favore di questo. La disputa sulle posizioni scioviniste di Wagenknecht e il percorso di partenariato sociale della leadership del partito non mostrano soluzioni chiare per gli elettori. Mentre DIE LINKE si celebra sui social network, dobbiamo dirlo chiaramente: questo risultato elettorale è una sconfitta per DIE LINKE. Dimostrano sempre di più di buttare a mare le loro promesse elettorali per ottenere posti di governo. L’ultima coalizione con l’oppositore dell’esproprio Giffey era solo la punta dell’iceberg. Privatizzazione degli alloggi, esternalizzazione degli ospedali, espansione della polizia e deportazioni: Le loro politiche sono completamente finalizzate alla co-amministrazione dell’attuale sistema, senza alcuna alternativa nell’interesse del popolo. La partecipazione al governo da parte del Partito della Sinistra non è una soluzione ai problemi di Berlino. I Verdi sono riusciti a mantenere quasi inalterato il loro risultato del 2021, il che è inaspettatamente positivo per loro, soprattutto dopo lo sfratto di Lützerath.

La bassa affluenza alle urne, pari al 63%, è sorprendente, anche se non inaspettata. Nelle elezioni del 2021, dichiarate non valide, l’affluenza è stata del 75,4%, poiché le elezioni federali e quelle per il referendum sull’esproprio della Deutsche Wohnen und Co si sono svolte contemporaneamente. La delusione degli elettori non si riflette solo negli scarsi risultati dei partiti al governo. Se l’intera popolazione di Berlino, e non solo quella votante, fosse inclusa nei risultati, la CDU otterrebbe solo il 12%. La quota maggiore della popolazione berlinese è costituita da non votanti, seguita da oltre il 20% di persone che non possono votare a Berlino a causa della discriminazione razzista. I cittadini dell’UE possono votare alle elezioni distrettuali, ma non alle elezioni statali. Questi dati evidenziano l’enorme crisi di rappresentanza in cui versa la rappresentanza politica del Paese. Occorre denunciare i meccanismi di esclusione razzista che impediscono a centinaia di migliaia di persone di partecipare anche a quel poco di voce che la democrazia capitalista consente. A tutte le persone che vivono in questa città deve essere riconosciuto il diritto di voto.

La CDU, il razzismo e la vittoria elettorale

Nel programma elettorale di accompagnamento della RBB è emerso con particolare chiarezza quanto la vittoria della CDU sia espressione del discorso razzista alimentato dai media e dai partiti a Berlino a partire dalla notte di Capodanno. L’83% degli elettori della CDU ha dichiarato di aver votato per la CDU perché stava agendo contro gli “immigrati”. La prima vittoria della CDU di Berlino in 24 anni era prevedibile fin dalla vigilia di Capodanno. I cosiddetti sindacati di polizia, la stampa springsteeniana e, naturalmente, la CDU e l’AfD hanno evocato un “nuovo livello di violenza” di cui, secondo il politico della CDU Christoph de Vries, sono responsabili “persone, fenotipo: asiatico occidentale, di pelle più scura”. La campagna elettorale della CDU è stata quindi permeata da una linea che collega la mancanza di “rispetto” per le forze di emergenza e l’espansione della polizia con le politiche di integrazione dei governi federali e statali. Su base razzista, la CDU è stata in grado di posizionarsi come forza di repressione della “criminalità” (presumibilmente straniera) e quindi come un classico partito di “legge e ordine”. Kai Wegner, che ha sostenuto che l’estrema destra Hans-Georg Maaßen dovrebbe avere un posto nella CDU nel 2021, è il candidato perfetto per questo. C’è una certa ironia, tuttavia, nel fatto che questo aspetto ha funzionato così bene con l’elettore: all’interno, mentre RRG ha costantemente migliorato la polizia di Berlino negli ultimi anni. Nei dibattiti televisivi, i rappresentanti dei Verdi e della SPD non hanno potuto fare a meno di sottolineare quanto fossero favorevoli all’espansione delle forze di polizia per combattere il crimine. Anne Helm, del Partito della Sinistra, ha sottolineato nel programma RBB di ieri che la criminalità è spesso legata alla povertà e a situazioni di disperazione, e che le pene detentive sostitutive sono raggruppate insieme alle pene violente nelle statistiche e distorcono le statistiche. Tuttavia, la soluzione offerta dal Partito della Sinistra era una maggiore formazione sul razzismo e su come trattare i malati di mente. Questo rafforzerebbe e proteggerebbe gli agenti di polizia, proteggendo tutti noi. Diversa è la critica alla polizia, che è apertamente violenta, soprattutto nei confronti di persone razzializzate e povere. Non c’è da stupirsi se la controversa stazione di polizia di Kottbusser Tor sarà inaugurata il 15 febbraio, senza un governo CDU.

Cosa attende Berlino?

Nonostante l’enorme successo della CDU alle elezioni di Berlino, le possibilità che i cristiano-democratici formino il prossimo governo sono ancora relativamente scarse. Nel periodo precedente alle elezioni, tutti i partiti di governo, in particolare i Verdi e la Sinistra, hanno sottolineato che avrebbero sicuramente mantenuto la coalizione. Dopo le elezioni, nonostante le sconfitte di tutti i partiti al Senato, il risultato più probabile resta quindi quello dell’RRG, che avrebbe anche una maggioranza stabile. Tuttavia, con un vantaggio di 10 punti percentuali per la CDU, Kai Wegner farà di tutto per costruire una coalizione nero-verde o nero-rossa. Sia Giffey che Jarasch hanno dichiarato che in linea di principio sono pronti a colloqui con la CDU.

Attualmente, Giffey ha un vantaggio minimo di circa 100 voti su Jarasch. In una posizione di partenza così ristretta, entrambi i partiti avrebbero l’opzione della coalizione con la CDU come merce di scambio per migliorare le loro possibilità di ottenere posti o posizioni nella coalizione RRG. Soprattutto su questioni come l’esproprio di Deutsche Wohnen e Co., l’espansione della A100 e la Friedrichstraße senza auto, cioè le questioni in cui l’SPD ha molte più sovrapposizioni con la CDU, ha la possibilità di far passare questioni che sono controverse all’interno del RRG rispetto ai partner della coalizione. A Berlino si prevede quindi una lotta politica sulle posizioni per i prossimi anni che, nonostante la vittoria elettorale della CDU, significherà con ogni probabilità altri anni con un Senato composto da SPD, Verdi e partiti di sinistra. Il fatto che l’eventuale continuazione della precedente coalizione sarebbe ancora sotto la guida di Franziska Giffey è probabilmente un altro aspetto negativo per molti berlinesi. Il 56% è già insoddisfatto del suo lavoro. Resta da vedere quanto questa cifra possa scendere. Se Giffey rimarrà sindaco, siamo curiosi di vedere cos’altro volerà nei cieli di Berlino il 1° maggio di quest’anno oltre alle uova.

E ora?

Berlino si trova ad affrontare sfide enormi: Soprattutto la questione dell’alloggio è centrale per molti berlinesi. Mentre il referendum non è stato attuato, gli affitti a Berlino hanno continuato a crescere rapidamente (più 30% rispetto all’ultimo trimestre del 2021). Invece di 20.000 nuovi appartamenti all’anno, come previsto dall’accordo di coalizione, RRG ha costruito solo 630 nuovi appartamenti nel 2022. Ma anche i temi della politica dei trasporti (A100 e trasporto pubblico), dell’istruzione e della protezione del clima sono all’ordine del giorno. Dopo un anno e mezzo di rosso-rosso-verde, il bilancio non è positivo in tutti questi settori. Il fatto che il Senato sia stato punito dall’elettorato non deve tuttavia far sperare in un imminente spostamento a sinistra delle politiche del governo statale. Al contrario, il successo della CDU rappresenta una pressione a destra, soprattutto sui Verdi e sulla SPD, che si rifletterà certamente nelle politiche del prossimo Senato. Ma questa pressione si traduce in un’intensificazione delle crisi che da tempo covavano nel Paese. Significa un’intensificazione delle condizioni di vita delle persone, un’intensificazione della violenza della polizia e del razzismo. È ora necessario opporsi a questa intensificazione e lottare insieme alle altre forze di sinistra contro una nuova edizione della RRG che non ha risposte alle domande urgenti, che non attuerà chiaramente il referendum, che non farà nulla per il sottofinanziamento di scuole e università e così via. In modo molto esplicito, vorremmo rivolgerci anche a quelle parti della sinistra che rifiutano la continuazione della coalizione e una rinnovata partecipazione del loro partito al governo e rinnovare l’offerta di una campagna comune.

Altrettanto chiaramente, però, dobbiamo opporci a qualsiasi possibile coalizione sotto la guida della CDU, qualora dovesse realizzarsi. La CDU ha già dimostrato a Berlino di essere un partito reazionario che non fa politiche per la gente della città, ma per i suoi amici intimi del grande capitale. Ciò che le elezioni dimostrano, tuttavia, è che la RRG non può impedire l’ascesa di alternative di destra (fasulle), ma che le politiche a metà e il mancato rispetto delle promesse elettorali forniscono proprio il terreno per forze reazionarie come la CDU e l’AfD per diventare così forti alle elezioni. Una risposta a questo sviluppo non può essere evocata nelle urne, ma deve venire dalla pressione reale nelle strade, nei luoghi di lavoro, nelle scuole e nelle università. Il modo più sostenibile per ottenere un cambiamento è lottare per ottenerlo da soli. Pertanto, come chiaro segnale contro la CDU, sosteniamo ora coloro che si battono realmente per gli interessi della popolazione di Berlino: gli insegnanti, i lavoratori del servizio pubblico, i lavoratori delle poste e delle ferrovie. Sono loro che fanno funzionare questa città, spesso con un lavoro precario, esternalizzato e a basso salario. Mentre i politici di quasi tutti i partiti esprimono solidarietà con gli scioperi (o almeno con le loro questioni), in realtà l’azione industriale è diretta contro le politiche dell’attuale governo e quelle di un eventuale governo guidato dalla CDU. In alcuni casi, il Senato è il datore di lavoro, il che significa che l’avversario dell’azione sindacale è direttamente il governo di Berlino, come nel caso degli insegnanti in sciopero a Berlino. La nostra solidarietà va ai lavoratori in lotta, non ai politici che fanno promesse elettorali per poi non mantenerle. Ci opponiamo alla campagna razzista della CDU, dell’AfD e della stampa Springer. Ma non abbiamo fiducia nemmeno nel Senato rosso-verde, che ha costruito la Kottiwache ed è responsabile della violenza della polizia. Dobbiamo invece condurre una lotta politica, insieme ai giovani e alle lavoratrici che non hanno fiducia in questo Senato. Possiamo vincere questa lotta solo se la conduciamo contro gli infidi partiti riformisti e l’integrazione nello Stato borghese che li accompagna