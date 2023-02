IL MASSACRO A JAMMU NEL GENNAIO 1990, PER CAPIRE IL KASHMIR.

Immagine del massacro

Articolo di Sankara Narayanan, commentatore di politica, pubblicato su Countercurrents.org e tradotto da Francesco Cecchini per Ancora Fischia il Vento.

Il 19 gennaio 1990, la rivolta Azaadi (Indipendenza) nella valle del Kashmir portò alla pulizia etnica di circa 1.00.000 Pandit (appartenenti alla casta dei Bramini) del Kashmir. Per alcuni, questo giorno ha annunciato il rifiuto del dominio indiano protestando contro il Kashmir, seguito dalla sanguinosa soppressione dei diritti umani del Kashmir da parte delle forze indiane (interpretata nel film “Haider”). Per i Pandit, ha annunciato un regno del terrore musulmano. I dati ufficiali dicono che 219 Pandit sono stati uccisi nella valle. Ma la minaccia della violenza era così grande e le possibilità di frenarla così remote che i Pandit fuggirono. La maggior parte sta ancora marcendo nei campi profughi di Jammu. Nel 2015, un ex generale, anch’egli Pandit, disse al giornalista Swaminathan Aiyar che i media indiani avevano sottovalutato la tragedia dei bramini sua tribù. Aiyar è d’accordo, ma ha aggiunto che i media hanno anche ignorato la precedente espulsione di massa dei musulmani dal Jammu. Questo ha sorpreso l’ex generale, che ha dichiatatodi non averne mai sentito parlare. Non è solo. Sebbene i nostri media siano orgogliosi di parlare in modo libero e audace, mantengono una cospirazione del silenzio su alcune questioni relative al presunto “interesse nazionale”. Ciò include l’uccisione di massa e l’espulsione di migliaia di musulmani da Jammu nel 1947.

I file su Jammu

Oggi Jammu è un’area a maggioranza indù. Ma nel 1947 aveva una maggioranza musulmana. Le rivolte comunali del 1947 caddero più pesantemente sui musulmani di Jammu; centinaia di migliaia di persone fuggirono in quello che divenne il Kashmir occupato dal Pakistan. Ciò ha trasformato la maggioranza musulmana di Jammu in una maggioranza indù. In termini di vastità, questo ha superato di gran lunga la pulizia etnica dei Pandit cinque decenni dopo.

Qual è stato il bilancio delle vittime nei campi di sterminio di Jammu? Non ci sono dati ufficiali, quindi bisogna basarsi sui resoconti della stampa britannica di quel periodo. L’articolo di Horace Alexander del 16 gennaio 1948 su The Spectator indicava il numero di morti a 2.00.000. Secondo un rapporto pubblicato su The Times, Londra il 10 agosto 1948: “2.37.000 musulmani furono sistematicamente sterminati – a meno che non fuggissero in Pakistan lungo il confine – dalle forze dello Stato di Dogra guidate dal Maharaja in persona e aiutate da indù e sikh. Questo accadde nell’ottobre del 1947, cinque giorni prima dell’invasione di Pathan e nove giorni prima dell’adesione del Maharaja all’India. Secondo quanto riferito, a seguito del massacro/migrazione, i musulmani che erano la maggioranza (61%) nella regione di Jammu sono diventati una minoranza. I registri ufficiali hanno fatto del loro meglio per nascondere i dettagli di un massacro musulmano. Il coperchio su questi massacri fu sollevato da Ved Bhasin e da alcuni giornalisti dell’epoca. Ma come il silenzio collettivo sul pogrom di Hyderabad, l’olocausto di Jammu è stata una storia nascosta alla vista del pubblico dalle macchinazioni delle stesse persone che hanno segretamente permesso che i massacri avessero luogo. Questi includevano molti nella leadership nazionale del partito del Congresso all’epoca. Gli eventi di Hyderabad, Jammu e Kashmir rivelano l’emergere a Nuova Delhi di un’istituzione indifferente ai musulmani indiani. La testimonianza del giornalista Ved Bhasin che cita dal suo articolo presentato all’Università di Jammu nel 2003: La tensione comunitaria si stava accumulando a Jammu subito dopo l’annuncio del piano Mountbatten con l’Hindu Sabha, l’RSS e la Conferenza musulmana che cercavano di incitare passioni comuni. La tensione è aumentata con la migrazione di un gran numero di indù e sikh nello Stato dal Punjab e dalla NWFP, North-West Frontier Province, e persino dalle aree ora sotto il controllo del Pakistan.

L’amministrazione del Maharaja non solo aveva chiesto a tutti i musulmani di consegnare le armi, ma aveva anche smobilitato un gran numero di soldati musulmani dell’esercito di Dogra e degli ufficiali di polizia musulmani, di cui sospettava la lealtà. La visita del Maharaja a Bhimber è stata seguita da uccisioni su larga scala. Bhasin riporta l’uccisione su larga scala di musulmani nel distretto di Udhampur, in particolare nelle aree di Udhampur vera e propria, Chenani, Ramnagar e Reasi. Anche a Bhaderwah (a circa 150 chilometri da Udhampur), un certo numero di musulmani è stato vittima di predoni comunali. Secondo Bhasin, l’RSS ha svolto un ruolo chiave in queste uccisioni, aiutato da profughi sikh armati “che hanno persino sfilato per le strade di Jammu con le loro spade sguainate”. Alcuni di coloro che guidarono le rivolte a Udhampur e Bhaderwah in seguito si unirono alla Conferenza nazionale e alcuni servirono persino come ministri. Ci sono state segnalazioni di musulmani massacrati a Chhamb, Deva Batala, Manawsar e in altre parti di Akhnoor, con molti di loro che sono fuggiti dall’altra parte o si sono trasferiti a Jammu. Anche nel distretto di Kathua si sono verificate uccisioni su larga scala di musulmani e denunce di donne stuprate e rapite.

Per quanto riguarda l’atteggiamento dello Stato, Bhasin sostiene che invece di impedire questi massacri collettivi e promuovere un’atmosfera di pace, “l’amministrazione del Maharaja ha aiutato e persino armato i predoni comunitari”. Continua dicendo che molti musulmani che vivevano al di fuori delle aree dominate dai musulmani sono stati brutalmente uccisi dai rivoltosi che si muovevano liberamente in veicoli con armi e munizioni anche quando la città era ufficialmente sotto coprifuoco. “Il coprifuoco che sembrava aveva lo scopo solo di controllare il movimento dei musulmani”, dice. In seguito si verificò una terribile carneficina quando ai musulmani nell’area di Talab Khatikan fu chiesto di arrendersi. Sono stati trasferiti alle linee di polizia al cancello di Jogi, dove ora si trova la scuola pubblica di Delhi. Invece di fornire loro sicurezza, l’amministrazione li ha incoraggiati ad andare in Pakistan per sicurezza. Il primo lotto di diverse migliaia di questi musulmani è stato caricato su una sessantina di camion per portarli a Sialkot. Ignare di ciò che accadrà loro, queste famiglie sono salite sui veicoli. Erano scortati dalle truppe. Ma quando sono arrivati vicino a Chattha sulla strada Jammu-Sialkot, alla periferia della città, un gran numero di uomini armati dell’RSS e profughi sikh si erano posizionati lì. Sono stati tirati fuori dai veicoli e uccisi senza pietà con i soldati che si univano [in] o guardavano [in] come spettatori oziosi. La notizia del massacro è stata tenuta segreta. Il giorno successivo un altro gruppo di queste famiglie musulmane è stato imbarcato in modo simile sui veicoli e ha incontrato la stessa sorte. Coloro che in qualche modo sono riusciti a sfuggire all’ira degli assassini raggiunsero Sialkot per narrare la loro storia di sventura.

L’amministrazione statale ha negato di aver avuto alcun ruolo nei massacri. Ha persino finto di ignorare qualsiasi piano per cambiare la demografia della regione di Jammu. Ma Bhasin differisce: Anche se educato, un funzionario mi ha avvertito delle terribili conseguenze… prima mi ha avvertito dicendo che “avrei potuto metterti dietro le sbarre per le tue nefande attività. Ma dal momento che anche tu sei un Khatri come me e anche imparentato con me, ti sto semplicemente dando un consiglio. Non è il momento di formare comitati di pace e lavorare per la pace, ma di difendere indù e sikh dai comunalisti musulmani che intendono ucciderli e destabilizzare la situazione. Abbiamo già formato un Comitato di Difesa Sikh Indù. Tu e i tuoi colleghi fareste meglio a sostenerlo.” Poi ha aggiunto: “Stiamo impartendo addestramento armato ai ragazzi indù e sikh nella zona di Rehari. Tu e i tuoi colleghi dovreste partecipare meglio a tale formazione. Quando ho mandato un collega al campo di addestramento il giorno dopo, ha scoperto che alcuni giovani RSS e altri venivano addestrati all’uso dei fucili .303 da parte dei soldati. Un altro incidente che ricordo riguarda il signor Mehr Chand Mahajan (l’allora primo ministro) che disse a una delegazione di indù che lo incontrò a palazzo quando arrivò a Jammu che ora, quando il potere verrà trasferito al popolo, dovrebbe chiedere la parità. Un] di loro associato alla National Conference ha chiesto come possono chiedere la parità quando c’è così tanta differenza nel rapporto tra la popolazione. Indicando il Ramnagarrakh sottostante, dove giacevano ancora alcuni corpi di musulmani, ha detto che “anche il rapporto tra la popolazione può cambiare”.

Il Mahatma Gandhi ha commentato la situazione a Jammu il 25 dicembre 1947 e le sue osservazioni sono state menzionate nel volume 90 delle sue opere complete: “Gli indù e i sikh di Jammu e coloro che erano andati lì dall’esterno hanno ucciso musulmani. Il Maharaja del Kashmir è responsabile di ciò che sta accadendo lì… Le donne musulmane sono state disonorate”.

Un Agnihotri realizzerà un film “The Jammu Files” per far sapere alla maggioranza indù quanto fosse insignificante il film “The Kashmir Files”?

