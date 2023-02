Siria, neanche il terremoto frena i media occidentali

La Siria, così come la Turchia, lo scorso 6 febbraio è stata colpita da un violento terremoto che ha provocato migliaia di vittime e feriti, distruzione, sfollati, in una situazione già terrificante per i 12 anni di guerra culminate con le micidiali sanzioni occidentali. I media occidentali, con un cinismo pari a quello dei loro padroni governativi, si sono lanciati in conclusioni davvero disgustose per non smentire la loro fama menzognera come fatto in questi ultimi anni con il paese arabo, sostenendo con enfasi come adesso il governo di Damasco utilizzerà presumibilmente la crisi per “riabilitare” la propria immagine sulla scena internazionale.

Con titoli che vanno da “Assad siriano usa la diplomazia del disastro per tornare sulla scena mondiale” a “Bashar al-Assad non vuole che una calamità vada sprecata“, i media occidentali si sono uniti per affermare che il devastante terremoto è in qualche modo vantaggioso per il governo siriano.

“Un potente terremoto la scorsa settimana ha catapultato l’autoritario presidente siriano, Bashar al-Assad, sotto i riflettori globali, creandogli l’opportunità di avanzare ulteriormente sulla scena internazionale attraverso la diplomazia dei disastri”, ha scritto Declan Walsh per il New York Times (NYT ), prima di lamentarsi di come il leader siriano “abbia ricevuto un flusso costante di simpatia, aiuto e attenzione da altri paesi”.

“Una tragedia per i siriani è un vantaggio per Assad perché nessun altro vuole gestire questo pasticcio”, ha spiegato al NYT un analista dell’International Institute for Strategic Studies di Londra.

Allo stesso modo, dal Washington Post Ishaan Tharoor avverte che “la naturale simpatia per la difficile situazione siriana può portare a un regime un tempo ostracizzato da gran parte della comunità internazionale che esce dal freddo” prima di citare membri delle lobby negli Stati Uniti e nel Regno Unito che affermano che Bashar al -Assad sta “sfruttando” la catastrofe per “riabilitare la sua immagine”.

Si precisa che la comunità internazionale, alla fine si riduce a Usa, Gran Bretagna Canada, Unione Europea, Australia e Giappone. La vera comunità internazionale, la maggior parte dei paesi, e fra quelli più popolati, come India, Cina, Russia, Brasile, altri paesi dell’Africa e del Medio Oriente non hanno mai voltato le spalle a Damasco.

The Economist ricorda che la scelta tra aiutare i siriani o lasciarli continuare a subire gli effetti delle sanzioni occidentali è un “orribile dilemma”.

“I governi occidentali sono restii a incanalare denaro verso Assad per aiutarlo a ricostruire; sono anche ansiosi di evitare di bloccare completamente quella ricostruzione. Nell’elaborare come aiutare le persone che vivono in mezzo alla devastazione della Siria senza riabilitare un regime intriso di sangue, non ci sono risposte facili”, conclude il giornale storicamente favorevole alla guerra per procura contro il paese levatino.

La linea editoriale adottata da questi e da molti altri media occidentali è indistinguibile dalla posizione ufficiale del governo degli Stati Uniti.

Quando è stato chiesto la scorsa settimana perché la Casa Bianca non stesse contattando Damasco o non stesse prendendo in considerazione la revoca delle sanzioni, il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price in pratica ribadì che finché c’era Assad i siriani potevano anche morire, non sarebbero stati aiutati.

Ma giorni dopo, Washington ha dovuto fare una concessione proforma e ipocrita con una rinuncia alle sanzioni di 180 giorni per consentire l’ingresso dell’assistenza umanitaria in Siria. Nonostante siano stati costretti a farlo, i funzionari statunitensi continuano ad affermare che le sanzioni schiaccianti non hanno avuto “alcun effetto” sulla popolazione civile siriana.

“Come avete visto, una settimana fa abbiamo eseguito una licenza generale che consentirà il flusso di ancora più assistenza umanitaria, non che l’assistenza umanitaria non stesse già fluendo, anche con le sanzioni in atto. Quando le persone muoiono e quando le persone sono nel bisogno, gli Stati Uniti risponderanno a tale bisogno”, ha dichiarato giovedì scorso il coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale John Kirby.

Nonostante queste affermazioni, innumerevoli reportage hanno dimostrato che le sanzioni influiscono negativamente su tutti i settori vitali dell’economia siriana, dalla medicina all’istruzione, all’energia, alle comunicazioni, all’agricoltura e all’industria. Inoltre, l’occupazione militare della Siria da parte di Washington ha paralizzato l’economia della nazione e minato la sua capacità di rispondere a gravi disastri naturali.

https://www.lantidiplomatico.it/dettnews-siria_neanche_il_terremoto_frena_i_media_occidentali/8_48792/